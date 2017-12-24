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ايجابيات وسلبيات الحصول على جزيرة المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
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جزيرة المطبخ.. حديثة وعصرية وعملية وتجعل المطبخ يبدو أنيق وأكثر ترحيبًا، حيث أن المطبخ مع جزيرة هو كل ما يحلم بيه أي من عشاق الطهي وهؤلاء الذي يرغبون في الحصول على كل التفاصيل الفاخرة في المنزل.

تعد جزيرة المطبخ، أحد اللمسات المحبوبة من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، وهذا الحل هو في الواقع أحد الأمور التي يطلبها أصحاب المنازل بشكل، خاصة في تلك المنازل المعاصرة.

ولكن هل دائمًا ما تكون جزيرة المطبخ لمسة عملية فعالة؟ هذا هو ما نود مناقشته معكم في مقال اليوم من هوميفاي. دعونا نكتشف معا آراء خبراء التصميم الداخلي في إيجابيات وسلبيات جزيرة المطبخ!

الايجابيات: تعزيز الأجواء الحميمية

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

المطبخ مع الجزيرة هو الحل المثالي لأولئك الذين يحبون تقاسم لحظات من الحياة اليومية. لأنه يسمح لك أن تكون معا في الأسرة، وليس فقط خلال وجبات الطعام، ولكن أيضا خلال النهار، للعمل، القيام بواجبك أو مجرد الدردشة حول مكتب كبير. وعلاوة على ذلك، وذلك بفضل المطبخ مع جزيرة يمكننا دعوة الأصدقاء، ويطهى كل ذلك معا ثم تناول الغداء أو العشاء بطريقة غير رسمية.

الايجابيات: زيادة مساحة العمل

Cascina Lago di Garda, Studio Maggiore Architettura Studio Maggiore Architettura مطبخ
Studio Maggiore Architettura

Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura

المطبخ مع الجزيرة هو الحل المثالي لأولئك الذين يحبون البقاء في موقد لأنه يسمح لك أن يكون الأسطح الكبيرة المتاحة، كما يمكننا أن نعجب في هذا المشروع من ستوديو ماغيور. في الواقع، في المطبخ مع جزيرة، تتضاعف المساحات: مثالية لتداول العجين، بدلا من إعداد البيتزا أو أطباق تفصيلية التي تتطلب أن يكون العديد من المكونات المتاحة.

الايجابيات:مناسبة لأي نمط تصميمي

Progettazione e realizzazione cucina a Lido di Venezia, Riccardo Barthel Riccardo Barthel مطبخ
Riccardo Barthel

Riccardo Barthel
Riccardo Barthel
Riccardo Barthel

 المطبخ مع جزيرة مثالية في بيئات من كل نمط، وهذا يتوقف على احتياجاتنا وتفضيلاتنا، على سبيل المثال، الكلاسيكية في هذا التصميم الرائع الذي اقترحته ريكاردو بارثيل، بدلا من الحد الأدنى، ريفي أو الاسكندنافية:

الايجابيات: مثالي لفصل المطبخ من غرفة المعيشة

Martin Luther Straße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten مطبخ
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

إن كنت ترغب في الحصول على مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، والاستمتاع بالأجواء الأوروبية الحديثة، فبالتأكيد جزيرة المطبخ هي حل ممتاز لفصل مناطق المطبخ من غرفة المعيشة، دون الانتقاص من المساحة المتاحة أو الشعور بالزحام.

سلبيات: تتطلب مساحة كبيرة

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio مطبخ
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

من المهم أن نتذكر أن المطبخ مع جزيرة ليست مناسبة لجميع البيئات. من أجل إدراج حتى جزيرة صغيرة فمن الضروري في الواقع أن يكون المساحات المتوسطة الكبيرة المتاحة، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال المقترح من قبل أرتشبستوديو. لأنه، لتكون قادرة على التحرك بسهولة، فمن الضروري أن يكون هناك مسافة لا يقل عن 120 سم بين موكب أو الأثاث ومكتب الجزيرة: إذا كان لديك هذا الفضاء، تخطيط كتلة الجزيرة في منتصف الغرفة هو حل ممتاز لأنه يسمح لك أن يكون سطح إضافي للعمل على وطهي تواجه البيئة وليس نحو الجدار.

سلبيات: تحتاج إلى تعديلات إنشائية كبيرة

homify مطبخ خشب White
homify

homify
homify
homify

عند اتخاذ قرار لبناء مطبخ مع جزيرة من المهم أن تنظر في خلع المرافق. في الواقع، إذا كنا ننوي وضع الموقد، ومدخنة، أو صرف في كتلة الجزيرة، لا بد من التأكد من أن اتصالات الغاز والكهرباء والماء. للتحقق من أن هذا ممكن،  يجب الحصول على المشورة من الخبراء المختصين الذين سوف يحددون بسهولة الموقف، بحيث يمكننا في نهاية المطاف تثبيت الجزيرة.

لمزيد من الأفكار والنصائح التصميمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 نماذج مطابخ مصممة بأشهر 3 أنماط للتصميم

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