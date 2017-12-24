ايجابيات وسلبيات الحصول على جزيرة المطبخ

جزيرة المطبخ.. حديثة وعصرية وعملية وتجعل المطبخ يبدو أنيق وأكثر ترحيبًا، حيث أن المطبخ مع جزيرة هو كل ما يحلم بيه أي من عشاق الطهي وهؤلاء الذي يرغبون في الحصول على كل التفاصيل الفاخرة في المنزل.
تعد جزيرة المطبخ، أحد اللمسات المحبوبة من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، وهذا الحل هو في الواقع أحد الأمور التي يطلبها أصحاب المنازل بشكل، خاصة في تلك المنازل المعاصرة.
ولكن هل دائمًا ما تكون جزيرة المطبخ لمسة عملية فعالة؟ هذا هو ما نود مناقشته معكم في مقال اليوم من هوميفاي. دعونا نكتشف معا آراء خبراء التصميم الداخلي في إيجابيات وسلبيات جزيرة المطبخ!
المطبخ مع الجزيرة هو الحل المثالي لأولئك الذين يحبون تقاسم لحظات من الحياة اليومية. لأنه يسمح لك أن تكون معا في الأسرة، وليس فقط خلال وجبات الطعام، ولكن أيضا خلال النهار، للعمل، القيام بواجبك أو مجرد الدردشة حول مكتب كبير. وعلاوة على ذلك، وذلك بفضل المطبخ مع جزيرة يمكننا دعوة الأصدقاء، ويطهى كل ذلك معا ثم تناول الغداء أو العشاء بطريقة غير رسمية.
المطبخ مع الجزيرة هو الحل المثالي لأولئك الذين يحبون البقاء في موقد لأنه يسمح لك أن يكون الأسطح الكبيرة المتاحة، كما يمكننا أن نعجب في هذا المشروع من ستوديو ماغيور. في الواقع، في المطبخ مع جزيرة، تتضاعف المساحات: مثالية لتداول العجين، بدلا من إعداد البيتزا أو أطباق تفصيلية التي تتطلب أن يكون العديد من المكونات المتاحة.
المطبخ مع جزيرة مثالية في بيئات من كل نمط، وهذا يتوقف على احتياجاتنا وتفضيلاتنا، على سبيل المثال، الكلاسيكية في هذا التصميم الرائع الذي اقترحته ريكاردو بارثيل، بدلا من الحد الأدنى، ريفي أو الاسكندنافية:
إن كنت ترغب في الحصول على مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، والاستمتاع بالأجواء الأوروبية الحديثة، فبالتأكيد جزيرة المطبخ هي حل ممتاز لفصل مناطق المطبخ من غرفة المعيشة، دون الانتقاص من المساحة المتاحة أو الشعور بالزحام.
من المهم أن نتذكر أن المطبخ مع جزيرة ليست مناسبة لجميع البيئات. من أجل إدراج حتى جزيرة صغيرة فمن الضروري في الواقع أن يكون المساحات المتوسطة الكبيرة المتاحة، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال المقترح من قبل أرتشبستوديو. لأنه، لتكون قادرة على التحرك بسهولة، فمن الضروري أن يكون هناك مسافة لا يقل عن 120 سم بين موكب أو الأثاث ومكتب الجزيرة: إذا كان لديك هذا الفضاء، تخطيط كتلة الجزيرة في منتصف الغرفة هو حل ممتاز لأنه يسمح لك أن يكون سطح إضافي للعمل على وطهي تواجه البيئة وليس نحو الجدار.
عند اتخاذ قرار لبناء مطبخ مع جزيرة من المهم أن تنظر في خلع المرافق. في الواقع، إذا كنا ننوي وضع الموقد، ومدخنة، أو صرف في كتلة الجزيرة، لا بد من التأكد من أن اتصالات الغاز والكهرباء والماء. للتحقق من أن هذا ممكن، يجب الحصول على المشورة من الخبراء المختصين الذين سوف يحددون بسهولة الموقف، بحيث يمكننا في نهاية المطاف تثبيت الجزيرة.
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