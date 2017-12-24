ايجابيات وسلبيات الحصول على جزيرة المطبخ

جزيرة المطبخ.. حديثة وعصرية وعملية وتجعل المطبخ يبدو أنيق وأكثر ترحيبًا، حيث أن المطبخ مع جزيرة هو كل ما يحلم بيه أي من عشاق الطهي وهؤلاء الذي يرغبون في الحصول على كل التفاصيل الفاخرة في المنزل.

تعد جزيرة المطبخ، أحد اللمسات المحبوبة من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، وهذا الحل هو في الواقع أحد الأمور التي يطلبها أصحاب المنازل بشكل، خاصة في تلك المنازل المعاصرة.

ولكن هل دائمًا ما تكون جزيرة المطبخ لمسة عملية فعالة؟ هذا هو ما نود مناقشته معكم في مقال اليوم من هوميفاي. دعونا نكتشف معا آراء خبراء التصميم الداخلي في إيجابيات وسلبيات جزيرة المطبخ!