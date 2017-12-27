6 تصميمات رائعة لمطابخ إيطالية أنيقة وراقية

الأناقة الإيطالية مشهورة في جميع أنحاء العالم، حتى للأثاث. للإدلاء بشهادته على مدى الحقيقة التي يحتوي عليها هذا البيان، اليوم سوف نقدم 16 نماذج رائعة من المطابخ الإيطالية من أجل أن تستلهم إذا كنت على وشك تغيير المطبخ الخاص بك، وربما نتيجة لتجديد، وشراء منزل جديد أو إذا، ببساطة ، وتريد أن تعطي نظرة مختلفة إلى منزلك، مع التركيز على تفاصيل أنيقة.
المطبخ، وعلاوة على ذلك، هي واحدة من أهم الغرف في المنزل، والبيئة حيث يمكنك ليس فقط اختبار مهارات الطبخ الخاص بك، ولكن أيضا مكان الكهانة، حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة: لهذا السبب من المهم اختيار المطبخ الذي يناسب أسلوبك. نحن نريد أن أعطيك يد، وتقدم لك مقترحات الدرجة العالية التي يمكن أن تلبي كل حاجة. الكلاسيكية أو الحديثة في الاسلوب، وهذه المطابخ 16 تجعلك تقع في الحب لأول وهلة!
في كثير من الأحيان، ترتبط الأناقة مع البساطة، عندما نرى شيئا بسيطا، ثم نجد أنه يبدو جميل. هذا هو الحال في هذا المطبخ، حيث يتم كسر الأبيض السائد من قبل الطاولة ذات اللون البني الداكن المصنوعة من نهاية واحدة من سطح العمل والتفاصيل الخضراء من البلاط السيراميكي والمزهريات. مطبخ بسيط. ولكن أنيق جدا.
الأحمر والأسود هو مزيج جريء، ولكن مثير للإعجاب. كما نرى في هذا المطبخ، حيث الظلال الداكنة التي قدمها الأثاث الأسود، والذي تم مزجه بخبرة مع تفاصيل مشرقة باللون الأحمر المشتعل، مثل السجاد، والكراسي والثريا، فضلا عن الجدران البيضاء والأرضيات الخشبية الخفيفة الظل والمماثلة لتلك التي صنعت منها الطاولة. تصميم يتمتع بطابع شبابي ودينامي، ولكن في نفس الوقت أنيق جدا.
الرخام الإيطالي مشهورة في جميع أنحاء العالم. يمكننا أن نعجب به في الآثار، في الكنائس، في المساكن النبيلة. الرخام وحده يعبر عن الأناقة والرقي. عندما يتم استخدامه لتغطية المطبخ، فإن التأثير الذي يخلقه يكون فاخر حقًا. في هذا المطبخ، نجد أنه جنبا إلى جنب مع الخشب والإضاءة الذكية، يمنح المساحة بأكملها شخصية كبيرة ومظهر ملكي بالتأكيد.
الأبيض والخشب.. إذا كنت تحب المطابخ الحديثة، فهذا هو الحل المثالي بالنسبة لك. انه ليس بالمطبخ الكبير، ولكن كل عنصر متناغم تماما فيما يتعلق بتصميم البيئة. الأبيض، جنبا إلى جنب مع سطح العمل الخشب الخفيف، هو ضمان للأناقة وتفاصيل البار الصلب ومصابيح التعليق الأربعة تعطي نمط وشخصية فريدة للبيئة.
إعطاء الحركة إلى غرفة مع الأثاث ذو الأشكال المنحنية هو فكرة ممتازة لإضافة بعض الحيوية إلى البيئة، مما يجعلها أكثر إثارة للاهتمام ودينامية. كما نرى تماما في هذه الحالة، حيث اختير للمطبخ نغمة فاتحة من اللون الأزرق الباستيل، مع خطوط متعرجة. والنتيجة هي مثيرة للإعجاب، حيث مطبخ حديث وأنيق، ومثالي لإعطاء لمسة إضافية من الأصالة.
بالنظر إلى هذا المطبخ، يحصل المرء على الانطباع بأنه يجري على مجموعة من أفلام هوليوود، وأطلق النار عليه في الداخل الإيطالي. وهو مطبخ من الأناقة التي لا تصدق: يتناقض الأبيض السائد مع الأسود اللامع في سطح العمل والبار، الذي صمم بشكل متعرج يحتضن بلطف الأثاث الأخر. البيئة المثالية لبيت فاخر وأنيق.
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