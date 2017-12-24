6 تصميمات لدمج غرفة المعيشة والسفرة

بينما الاتجاهات الحديثة في الهندسة المعمارية تهدف إلى تقليص مساحات المنازل، أصبحت الاتجاهات السائدة في التصميم الداخلي تهدف إلى دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة للتغلب على مشكلة صغر المنازل، مع الاستفادة من ايجابيات ذلك، وهي خلق الأجواء الدافئة والحميمية.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 6 من أفضل النماذج لدمج غرفة المعيشة مع غرفة السفرة في مساحة واحدة متناسقة ومتناغمة، بدون فواصل حقيقية تقتل الفضاء، بل تعتمد على الفواصل البصرية من حيث الألوان وقطع الأثاث وايضًا السجاد والطلاء.

بينما تتابعون معنا تلك النماذج، يمكنكم احضار ورقة وقلم لتدوين الملاحظات بشأن الفواصل البصرية وتناسق الألوان بين قطع الاثاث والجدران وأيضًا الأرضيات، فسوف تجدون إلهامكم في تلك الأعمال من لمسات الخبراء المحترفين!