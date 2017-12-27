ديكورات وتفاصيل ساحرة في تصميم هذا المنزل

الحصول على منزل مريح ومثالي للعائلة لا يتطلب فقط مساحة كبيرة، بل الأمر أكثر تعقيدًا وأقل تعقيدًا من ذلك! أكثر تعقيدًا لأنه يتطلب بذل الكثير من الحب والرعاية والاهتمام في اختيار كل تفصيلة في تصميم كل شبر من المنزل، وأقل تعقيدًا لأنه لا يحتاج إلى مساحات كبيرة وميزانيات طائلة أو حتى قطع أثاث فاخرة.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنوضح لكم الأامر أكثر من خلال جولة ملهمة داخل منزل عائلي ساحر، يتمتع بكل مقومات المنزل العصري المريح والأنيق، وفي الوقت ذاته لا يتمتع بمساحة كبيرة للغاية وإنما يعتمد على الحلول المبتكرة لاستغلال المساحات المتاحة. شاهدوه معنا!
مدخل المنزل يقودنا مباشرة إلى منطقة المعيشة، وهو ما دفع المصمم إلى خلق مساحة تليق باستقبال الزائرين، من حيث الاتساع والإشراقة والأجواء الترحيبية. الأرضية الخشبية تُضفي أناقة فاخرة على مدخل المنزل، بينما تلعب الإضاءة دورًا بارزًا في جذب الأنظار إلى كل التفاصيل الجمالية التي تزين أرجاءه.
يتميز تصميم المنزل باتباع الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، حيث دمج البيئات المعيشية في مساحة كبيرة مفتوحة، وقد اجتمعت غرفة المعيشة مع غرفة السفرة دون وجود فواصل حقيقية تفصل بينمها، فقط تقسيم الإضاءة في السقف يرسم الحدود الفاصلة لكتل الغرفتين.
تتمتع غرفة المعيشة بتصميم هادئ، ومثالي لاجتماع أفراد العائلة، خاصة مع وجود مثل تلك الأريكة الكبيرة التي تتخذ شكل حرف L، لتتسع لاستقبال أكبر عدد من أفراد العائلة. فيما تزين الجدار المقابل لها بشاشة سوداء مسطحة، لإضفاء بعض من المرح والتسلية على الأوقات العائلية. الأرفف المعلقة تُضفي ميزة رائعة للترتيب والتزيين، فيما يبدو الفضاء الواسع بين الأريكة والجدار مُريحًا ويعطي شعور قوي بالاتساع.
التفاصيل وراء الأناقة الساحرة لتلك الغرفة، حيث الجدار الرمادي الذيلا يخلق فقط تناقض لوني وبصري جذاب مع الأبيض المسيطر على جدران وسقف الغرفة، وإنما أيضًا يصنع أجواء فريدة وخلابة بفضل المصباح الذي يزينه والديكور المبتكر الذي يوحي بأن هذا المصباح يقف على الأرضية، في حين أنه في الحقيقة معلق على الجدار! هذا بالإضافة إلى المرايا التي تزين الجانبين لتعكس المزيد من الاتساع في الغرفة.
في نهاية الغرفة الممتدة يممكننا أن نرى غرفة السفرة وخلفها الشرفة، التي تجعل من موقع تلك الطاولة موقعًا مثاليًا، حيث تناول وجبة شهية مع الإطلالة والهواء المنعش. تصميم طاولة الطعام عصري أنيق، خاصة مع بالتة الألوان الحيادية التي تزينها وتحيط بها. الإضاءات في السقف تصنع أجواء رائعة وتدعم إشراقة الإضاءة الطبيعية المتسللة من نوافذ الشرفة. تأمل الإطارات المعلقة على الجدار والنغمات اللونية التي تمتزج في سلاسة مع الوان الغرفة!
إن كنت تعتقد أن ذلك الجزء المقسم إلى مستطيلات مع فواصل من الخطوط البيضاء هو جدار، فسوف تبهرك الحقيقة في الصورة التالية!
في الحقيقة هذا ليس بجدار، وإنما هي أبواب منزلقة تعتمد على حيلة الاختبار، لتخفي خلفها المطبخ في مساحة صغيرة ولكنها لا تزال عملية وتلبي كافة الاحتياجات العصرية. مع تلك الابواب أمكن فصل مساحة معيشية أخرى عن غرفتي السفرة والمعيشة، وضمها إليهم مرة أخرى وقت الحاجة، وهو أيضًا ما يجعل من موقع طاولة الطعام أكثر مثالية، لقربها من المطبخ وهو ما يعني سرعة وسهولة تقديم الأطباق.
على الرغم من صغر مساحة المطبخ، إلا أنه مع الحس المنطقي أمكن تصميم مطبخ على شكل حرف L، وقد دمجت الأجهزة الحديثة للطهي في الضلع الرابع لتشكل حرف U، فيما تمتد من المنتصف جزيرة مطبخ احتضنت الموقد، وانتهت بطاولة طعام أخرى، لتناول الافطار السريع في المطبخ، أو استخدامها للدعم عند إعداد عدة أطباق في الولائم والعزائم. كل تفصيلة في تصميم هذا المطبخ تجعله مثاليًا وفريدًا من نوعه، حيث الأرفف المعلقة والجدار الداكن في الخلفية، وأيضًا النافذة الكبيرة التي توفر التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية، إضافة إلى المدخنة الاسطوانية التي تزين السقف بينما تتدلى فوق الجزيرة العملية.
ننتقل إلى غرفة النوم، التي أهي أقل تعقيدًا في تصميمها، وأكثر بساطة في أناقتها وجمالها، حيث مزيج الأبيض والرمادي في الجدران، ونغمات من الأزرق الناعم في مفروشات السرير . الطاولة الصغيرة إلى جانب السرير فريدة ومميزة وتليق بالورود التي تزين المفروشات. النافذة الكبيرة تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية والتهوية المنعشة لتجعلها بيئة صحية ومثالية للنوم.
مزيج رائع من الرخام والخشب، زين هذا الحمام الفاخر، مع نقوش ناعمة في طلاء الجدران، ومصابيح تتدلى بأناقة من السقف لتزيده تفرد وعصرية. جمعت منطقة الاستحمام بين ميزتي الكابينة الزجاجية وحوض الاستحمام، للاختيار بين حمام سريع أو الاسترخاء في الماء الساخن بعد يوم عمل شاق.
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