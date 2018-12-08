الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 ديكورات جريئة في اختيار الألوان لغرف النوم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
Loading admin actions …

مما لا شك فيه أن الألوان لها أهمية كبيرة جداً في حياتنا وتلعب الدور الأكبر في تصميمات المنازل، حيث أن أول ما يلفت انتباهك في أي تصميم هو اللون الخاص به أي أول شئ يقع عليه النظر هواللون، حيث أنها تعد أحدى مصادر السعادة، ولذلك أغلب البشر يشعرون بالبهجة و الراحة، عند جلوسهم في أي مكان يتميز بألوان مشرقة وزاهية، وخصوصا السيدات لأنهم هم أول الناس عشقا واهتماما بالألوان، فمن المعروف أنهم يعشقون الألوان الزاهية، لما تبعثه من طاقة وأمل وتفاؤل مما يضفي جو الحياة للتصميم، ونظرا لتلك الامور فنقدم لكم مجموعة من التصميمات الخاصة بغرف النوم ذات الألوان الزاهية وكل شخص عليه من بينهم ما يناسبه من حيث اللون المفضل لديه ويعتبر استخدام الألوان الزاهية واحد من أجرأ الأشياء التي تخص موضوع الديكور.

1- تصميم مشرق لغرفة مزدوجة

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتمتع ذلك التصميم بالإشراق حيث اللون الأبيض واشتراكه مع اللون الأحمر الصاخب لإضفاء جو من الحيوية والنشاط مع الهدوء والراحة المطلوبين في التصميم الخاص بغرفة النوم المصممة خصيصا من أجل الإسترخاء، ونرى في ذلك التصميم استخدام اللون الأحمر بشكل مناسب من حيث لون الستائر والسجادة وكذلك لون الوسائد والكمودينو كل ذلك يجتمع مع لون النجفة والمقاعد الخاصة بالأسرة، كل ذلك يتناسب مع ألوان الجدران والأرضيات، ويعتبر ذلك التصميم عصري وحديث ويناسب غرفة شبابية، وتتحد الإضاءة الصناعية مع الطبيعية لتخرج التصميم بهذا الشكل.

2- تصميم يتميز بتداخل الألوان

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتميز ذلك التصميم بتداخل الألوان مع بروز اللون الأصفر الغامق في التصميم بشكل كبير من حيث لون الستائر والكمودينو والتسريحة الخاصة به, مما يضفي نوعا من الإشراق والتميز مع مزجه باللون الأبيض والبني الواضح في الأثاث كالسرير مع دخوله في لون السجاد والفرش الخاص بالسرير، ولون الجدران والسقف والأرضيات، وتتضح الإضاءة الطبيعية بهيمنتها في التصميم مع لمسة بسيطة من الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجف والأباجورات.

3- تصميم بسيط ذو ألوان زاهية

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

يتميز ذلك التصميم بنوع من البساطة حيث أنه يخلو من كثرة التفاصيل فهو عبارة عن سرير باللون الأزرق الرائع المميز بالنسبة لكثير منا مع تداخل اللون الأصفر الخاص بالوسائد صغيرة الحجم، بالإضافة إلى وحدتين باللون الأبيض الهادئ وهي التسريحة وقطعة أخرى كل ذلك يجتمع مع  طبقة الستائر الزرقاء وكذلك الطبقة الأخرى الشفافة والسجاد والأرضيات كل ذلك متناسب مع التصميم العام للغرفة، وتظهر البساطة أيضا في المرآة مع وحدة الإنارة التي تمزج ما بين اللون الأبيض والأزرق، عالرغم من كل ذلك فإن الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة على التصميم.

4- تصميم يميل إلى نمط البحر المتوسط

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة نوم
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

من الواضح على ذلك التصميم ميله إلى نمط البحر المتوسط حيث النافذة الزجاجية التي تمتد بطول الغرفة التي تطل على الطبيعية، كل ذلك يجتمع مع تداخل الألوان التي تصنع الجو الخاص بالديكور من حيث اللون الخاص بكل من فرش السرير والوسائد وكذلك ألوان الستائر المنقوشة والسجادة، وهذا يناسب بشكل كبير التصميم بأكمله من حيث الألوان الخاصة بالأرضيات الخشبية مع ألوان الجدران والسقف، وتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في هذا التصميم.

5- تصميم مريح ذو ألوان هادئة ومريحة

Proyecto de interiorismo para un apartamento en el barrio de Le Marais en Paris, Interiorismo Conceptual estudio Interiorismo Conceptual estudio غرفة نوم
Interiorismo Conceptual estudio

Interiorismo Conceptual estudio
Interiorismo Conceptual estudio
Interiorismo Conceptual estudio

يمتاز ذلك التصميم بألوانه الهادئة ولكن أيضا حديثة وعصرية ومناسبة للذوق الحديث فنجد اللون الفاتح الذي يأتي وسطا ما بين اللون الرمادي وكذلك الكافيه الفاتح المتحد مع اللون الفيروزي ليقدم لوحة فنية تتميز بالبساطة مع الأرضيات الخشبية الأسقف المعلقة ذات الأنوار المدفونة، ولا يخلو ذلك التصميم من اللمسة الطبيعية حيث المطلات الخاصة بالنافذة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات لغرف ملابس عصرية

6 تصميمات لغرف ملابس عصرية
5 ديكورات جريئة في اختيار الألوان لغرف النوم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً