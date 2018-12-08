5 ديكورات جريئة في اختيار الألوان لغرف النوم

مما لا شك فيه أن الألوان لها أهمية كبيرة جداً في حياتنا وتلعب الدور الأكبر في تصميمات المنازل، حيث أن أول ما يلفت انتباهك في أي تصميم هو اللون الخاص به أي أول شئ يقع عليه النظر هواللون، حيث أنها تعد أحدى مصادر السعادة، ولذلك أغلب البشر يشعرون بالبهجة و الراحة، عند جلوسهم في أي مكان يتميز بألوان مشرقة وزاهية، وخصوصا السيدات لأنهم هم أول الناس عشقا واهتماما بالألوان، فمن المعروف أنهم يعشقون الألوان الزاهية، لما تبعثه من طاقة وأمل وتفاؤل مما يضفي جو الحياة للتصميم، ونظرا لتلك الامور فنقدم لكم مجموعة من التصميمات الخاصة بغرف النوم ذات الألوان الزاهية وكل شخص عليه من بينهم ما يناسبه من حيث اللون المفضل لديه ويعتبر استخدام الألوان الزاهية واحد من أجرأ الأشياء التي تخص موضوع الديكور.
يتمتع ذلك التصميم بالإشراق حيث اللون الأبيض واشتراكه مع اللون الأحمر الصاخب لإضفاء جو من الحيوية والنشاط مع الهدوء والراحة المطلوبين في التصميم الخاص بغرفة النوم المصممة خصيصا من أجل الإسترخاء، ونرى في ذلك التصميم استخدام اللون الأحمر بشكل مناسب من حيث لون الستائر والسجادة وكذلك لون الوسائد والكمودينو كل ذلك يجتمع مع لون النجفة والمقاعد الخاصة بالأسرة، كل ذلك يتناسب مع ألوان الجدران والأرضيات، ويعتبر ذلك التصميم عصري وحديث ويناسب غرفة شبابية، وتتحد الإضاءة الصناعية مع الطبيعية لتخرج التصميم بهذا الشكل.
يتميز ذلك التصميم بتداخل الألوان مع بروز اللون الأصفر الغامق في التصميم بشكل كبير من حيث لون الستائر والكمودينو والتسريحة الخاصة به, مما يضفي نوعا من الإشراق والتميز مع مزجه باللون الأبيض والبني الواضح في الأثاث كالسرير مع دخوله في لون السجاد والفرش الخاص بالسرير، ولون الجدران والسقف والأرضيات، وتتضح الإضاءة الطبيعية بهيمنتها في التصميم مع لمسة بسيطة من الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجف والأباجورات.
يتميز ذلك التصميم بنوع من البساطة حيث أنه يخلو من كثرة التفاصيل فهو عبارة عن سرير باللون الأزرق الرائع المميز بالنسبة لكثير منا مع تداخل اللون الأصفر الخاص بالوسائد صغيرة الحجم، بالإضافة إلى وحدتين باللون الأبيض الهادئ وهي التسريحة وقطعة أخرى كل ذلك يجتمع مع طبقة الستائر الزرقاء وكذلك الطبقة الأخرى الشفافة والسجاد والأرضيات كل ذلك متناسب مع التصميم العام للغرفة، وتظهر البساطة أيضا في المرآة مع وحدة الإنارة التي تمزج ما بين اللون الأبيض والأزرق، عالرغم من كل ذلك فإن الإضاءة الطبيعية هي المسيطرة على التصميم.
من الواضح على ذلك التصميم ميله إلى نمط البحر المتوسط حيث النافذة الزجاجية التي تمتد بطول الغرفة التي تطل على الطبيعية، كل ذلك يجتمع مع تداخل الألوان التي تصنع الجو الخاص بالديكور من حيث اللون الخاص بكل من فرش السرير والوسائد وكذلك ألوان الستائر المنقوشة والسجادة، وهذا يناسب بشكل كبير التصميم بأكمله من حيث الألوان الخاصة بالأرضيات الخشبية مع ألوان الجدران والسقف، وتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في هذا التصميم.
يمتاز ذلك التصميم بألوانه الهادئة ولكن أيضا حديثة وعصرية ومناسبة للذوق الحديث فنجد اللون الفاتح الذي يأتي وسطا ما بين اللون الرمادي وكذلك الكافيه الفاتح المتحد مع اللون الفيروزي ليقدم لوحة فنية تتميز بالبساطة مع الأرضيات الخشبية الأسقف المعلقة ذات الأنوار المدفونة، ولا يخلو ذلك التصميم من اللمسة الطبيعية حيث المطلات الخاصة بالنافذة.
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