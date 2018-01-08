5 أفكار جديدة لديكورات غرفة المكتب المنزلي

مما لا شك فيه أن أصبحت تعد غرف المكتب بالنسبة للكثير أحد الغرف الأساسية والرئيسية أيضا في المنزل حيث يعتمد تصميم غرف المكتب بوجه عام علي عدد العناصر المكونة للغرفة و نظراً لأنه من المعروف في وقتنا الحالي فكرة العمل من المنزل لما أضافته التكنولوجيا للأفراد للعمل من المنزل، ولذلك الأمر يهتم الجميع بشكل غرف المكتب، ومن الممكن أيضا استكمال الأعمال في المنزل، وتداعيا لكل هذه الأمور يتطلب العمل من المنزل تنظيم غرفة مكتب مناسبة حتي تكون أكثر مرونة و راحة ومناسبة لكافة الأعمال الخاصة بالفرد، ونجد الآن بشكل عام العديد من أصحاب المنازل الجديدة يخططوا لتصميم غرفة المكتب و هناك أخرين يمكن أن يحولوا زاوية موجودة في فضاء المنزل إلي غرفة مكتب نظرا لأهميتها في وقتنا الحالي، ومن الطبيعي أيضا أن يكون لغرفة المكتب تصميمها الخاص بها المختلف عن بقية التصميمات الخاصة بالغرف الآخرى وإليكم بعض التصميمات التي من الممكن أن تساعدكم في الإختيار الأنسب بالنسبة لكم.
يعد هذا التصميم مناسب جدا لغرفة مكتب عصرية خاصة بالمنازل، ويتميز هذا التصميم بالهدوء والراحة النفسية حيث المطلات الخاصة به من كافة الجوانب فهي مطلات على حدائق مزينة بالأشجار والنباتات والزهور التي تضفي جو من الإشراق، كما أن ذلك التصميم مناسب لأكثر من فرد نظرا للمساحة المتوفرة، أما بالنسبة للألوان فهناك مزج ما بين اللون الرمادي والأبيض وكذلك الأزرق ليقدم لنا تصميم فني رائع يناسب كافة الأذواق، ومن الطبيعي تمتع التصميم بنوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.
يعد هذا التصميم له نفس سمات وملامح غرف المكتب التقليدي الذي يتواجد في أماكن العمل، فهو مكون من المكتب بكافة مستلزماته بالمقعد الخاص به بالإضافة إلى المكتبة المخصصة لوضع الكتب مع وجود بعض الديكورات التي تلائم وتناسب التصاميم الخاصة بغرف المكتب، بالنسبة للألوان فيدخل اللون الأسود وبشدة مما يضفي لمسة من الفخامة بالإشتراك مع اللون الخشبي الفاتح، وتتبلور الإضاءة الصناعية مع الطبيعية في إنارة ذلك التصميم من حيث المصابيح المتدلية من السقف التي تمنح للتصميم لمحة من الديكور الرائع.
يتميز ذلك التصميم ببساطته من حيث التفاصيل التي تضفي جو من الهدوء على التصميم مع وجود بعض الديكورات التي تظهر من حيث الألوان الفاتحة وهو اللون الرمادي بتداخله مع اللون الأبيض واللون الخشبي من حيث الأرضيات والمكتب، ويظهر الديكور واضح في بعض اللوحات الجدارية، وهناك مزج ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية كما الحال في كثير من التصميمات.
من الوهلة الأولى تشعر وكأن هذا التصميم خاص بغرفة المعيشة ولكم إذا دققت النظر تتأكد أنه خاص بغرفة المكتب، ومن الأشياء الدالة على ذلك أنهتصميم مريح للغاية ومناسب للعمل في جو بيتي هادئ وملائم، فيمنحك الشعور بالإستمتاع بالعمل داخل هذه الغرفة، ونتطرق إلى الديكورات الخاصة بالتصميم من حيث الأرضيات الخشبية والجدران الفاتحة ذات اللون الأبيض الذي يبعث الإشراق مع وجود الأضواء المدفونة مع الإضاءة الصناعية.
يميل ذلك التصميم إلى الكلاسيكية من حيث المكتبة الكلاسيكية، مع المكتب ذو الفخامة مع
المقاعد بنية اللون، بالإضافة إلى وجود الأريكة التي تضفي شعورا من الراحة، ويوجد
تداخل في الألوان مناسب للتصميم ما بين اللون البني مع الأبيض والرمادي مع لمحة
بسيطة من اللون اللبني لأحد الجدران، وبالنسبة لوحدات الإنارة فنجد سيطرة الإضاءة
الصناعية على التصميم جيث الأضواء المدفونة، ولا يخلو هذا التصميم من اللمسات
الخاصة بالديكور من اللوحات الجدارية ذات الإطار الذهبي، ووجود بعض الأعمدة التي
تساهم في الديكور الكلاسيكي بشكل كبير.
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