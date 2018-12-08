6 تصميمات لغرف ملابس عصرية

تعد غرف تخزين الملابس واحدة من الغرف الحديثة المستحدثة في تلك الآونة والتي تصمم في غالب الأمر داخل غرف النوم الرئيسية، وإن لها استخجامات عديدة وهي وضع الملابس والإكسسوارات والأحذية بها حتى لا نضطر إلى إضافة دولاب بغرفة النوم لكي يستوعب الملابس والمستلزمات الخاصة بنا حتى نقوم بتوفير المساحة في غرفة النوم الرئيسية ولإضفاء اتساع علي الغرفة وحتى نقوم بعمل عزل بين غرفة الملابس وغرفة النوم و غالبا ما تكون غرفة الملابس مرتبطة ارتباط وثيق بالحمام الداخلي لغرفة النوم الرئيسية وسنري في هذه المقالة عدة تصميمات لخزانات الملابس لكي تناسب الأذواق والإمكانيات لذلك نقدم لكم تشكيلة متميزة من الممكن أن تنال إعجابكم.
من الواضح في ذلك التصميم بساطته فتعد وحدة تخزين الملابس جزء لا يتجزأ من غرفة النوم فهي وحدة بسيطة لوضع الملابس والإكسسورات والأحذية بشكل منسق ومرتب ومنظم بأرفف عديدة حتى يتسنى لنا استغلالها بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع حاجتنا وأغراضنا ولعل هذه الوحدة تتميز بإمكانية غلقها جيدا بجرار خشبي اللون، مناسب مع التصميم الخاص بغرفة النوم البسيط الهادئ ذو اللمحة الطبيعية من حيث بعض النباتات وكذلك ضوء الشمس المشرق.
يتميز ذلك التصميم بالطراز العصري حيث الألوان الخاصة بالتصميم وهيمنة اللون الرمادي اللامع مع وجود عدد من المرايات التي تساهم في إضفاء لمسة من الديكور الرائع بالإشتراك مع الألوان الخاصة بالأرضيات والسجاد والسقف المعلق ذو الأضواء المدفونة، ويعد ذلك التصميم وحدة ملابس مرفقة بالحمام وغرفة النوم الرئيسية مع الأخذ في الإعتبار وجود تسريحة ذات مقعد مريح لإكتمال التصميم بوجه عام.
يعد ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة الخاصة بغرف وضع الملابس فهي عبارة عن ممر خشبي من حيث الأرضيات يتميز بوجود عدة أرفف لترتيب الملابس وأدراج لتخزين المستلزمات بالإضافة إلى مكان آخر مرفق به لوضع الأحذية والحقائب بشكل منسق ومنظم مما يكسب التصميم نوعا من التنظيم الضروري في مثل هذه الأمور، ويمتاز ذلك التصميم باللون الأبيض الهادئ المشرق حيث أنه يساهم في الإحساس بالإتساع، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية في الخروج بهذا الشكل الخاص بالتصميم المناسب مع ألوان الجدران والسقف وكذلك مع تصميم غرفة النوم الرئيسية.
يناسب ذلك التصميم الخاص بوحدة وضع الملابس، المساحات الصغيرة لغرف النوم وكذلك وجود وحدة تخزين الملابس داخل غرفة النوم، ولعل ما يميز ذلك التصميم هو تعدد الأرفف المستخدمة لوضع أكبر كم من المستلزمات بالإضافة إلى اللمسة الخاصة بالديكور من حيث الزجاج، ويتميز ذلك التصميم بهيمنة اللون الأبيض سوواء في الجزء الخاص بوحدة الملابس أو في التصميم بوجه عام، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية في جانب الإنارة الخاص بالتصميم.
نلاحظ على ذلك التصميم اللمحة الكلاسيكية فعند النظر إليه ترى ذلك واضحا من حيث الشكل الخارجي لوحدات وضع الملابس ذو اللون الأبيض ولكن بأشكال كلاسيكية بالإضافة إلى الأريكة والتصميم الخاص بها مع النجفة ذات الكريستال الرائع المميز، وتعد هذه الوحدة غرفة منفصلة بذاتها نظرا لكبر المساحة الخاصة بها وكثرة الوحدات المستخدمة مما يساهم في زيادة الاستيعاب لأكبر كم من الملابس والأغراض والإكسسورات، ونرى تناسق الألوان من حيث الأرضيات الخشبية مع ألوان الستائر والسقف وكذلك الجدران، ومن حيث الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية.
يتميز ذلك التصميم بالفخامة والأناقة التي تتجلى بشكل واضح في ذلك التصميم، فهو تصميم غاية في الروعة والتنظيم حيث أنه منقسم إلى قسمين بالتساوي رجالي وحريمي ويصلح لزوجين، وهو مرفق بغرفة النوم الرئيسية، ويميل إلى الكلاسيكية في بعض اللمحات منها المقاعد وكذلك النجف والأرضيات الخشبية اللامعة وتناسق الألوان تمنح التصميم التميز.
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