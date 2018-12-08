6 تصميمات لغرف ملابس عصرية

تعد غرف تخزين الملابس واحدة من الغرف الحديثة المستحدثة في تلك الآونة والتي تصمم في غالب الأمر داخل غرف النوم الرئيسية، وإن لها استخجامات عديدة وهي وضع الملابس والإكسسوارات والأحذية بها حتى لا نضطر إلى إضافة دولاب بغرفة النوم لكي يستوعب الملابس والمستلزمات الخاصة بنا حتى نقوم بتوفير المساحة في غرفة النوم الرئيسية ولإضفاء اتساع علي الغرفة وحتى نقوم بعمل عزل بين غرفة الملابس وغرفة النوم و غالبا ما تكون غرفة الملابس مرتبطة ارتباط وثيق بالحمام الداخلي لغرفة النوم الرئيسية وسنري في هذه المقالة عدة تصميمات لخزانات الملابس لكي تناسب الأذواق والإمكانيات لذلك نقدم لكم تشكيلة متميزة من الممكن أن تنال إعجابكم.