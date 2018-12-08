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6 تصميمات لغرف ملابس عصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
​Dobrze zorganizowana garderoba czyni dzień prostszym., Elfa Manufacturing Poland Elfa Manufacturing Poland غرفة الملابس
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تعد غرف تخزين الملابس واحدة من الغرف الحديثة  المستحدثة في تلك الآونة والتي تصمم في غالب الأمر داخل غرف النوم الرئيسية، وإن لها استخجامات عديدة وهي وضع الملابس والإكسسوارات والأحذية بها حتى لا نضطر إلى إضافة دولاب بغرفة النوم لكي يستوعب الملابس والمستلزمات الخاصة بنا حتى نقوم بتوفير المساحة في غرفة النوم الرئيسية ولإضفاء اتساع علي الغرفة وحتى نقوم بعمل عزل بين غرفة الملابس وغرفة النوم و غالبا ما تكون غرفة الملابس مرتبطة ارتباط وثيق بالحمام الداخلي لغرفة النوم الرئيسية وسنري في هذه المقالة عدة تصميمات لخزانات الملابس لكي تناسب الأذواق والإمكانيات لذلك نقدم لكم تشكيلة متميزة من الممكن أن تنال إعجابكم.

​Dobrze zorganizowana garderoba czyni dzień prostszym., Elfa Manufacturing Poland Elfa Manufacturing Poland غرفة الملابس
Elfa Manufacturing Poland

Elfa Manufacturing Poland
Elfa Manufacturing Poland
Elfa Manufacturing Poland

من الواضح في ذلك التصميم بساطته فتعد وحدة تخزين الملابس جزء لا يتجزأ من غرفة النوم فهي وحدة بسيطة لوضع الملابس والإكسسورات والأحذية بشكل منسق ومرتب ومنظم بأرفف عديدة حتى يتسنى لنا استغلالها بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع حاجتنا وأغراضنا ولعل هذه الوحدة تتميز بإمكانية غلقها جيدا بجرار خشبي اللون، مناسب مع التصميم الخاص بغرفة النوم البسيط الهادئ ذو اللمحة الطبيعية من حيث بعض النباتات وكذلك ضوء الشمس المشرق.

2-تصميم متميز لغرفة ملابس عصرية

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura غرفة الملابس
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

يتميز ذلك التصميم بالطراز العصري حيث الألوان الخاصة بالتصميم وهيمنة اللون الرمادي اللامع مع وجود عدد من المرايات التي تساهم في إضفاء لمسة من الديكور الرائع بالإشتراك مع الألوان الخاصة بالأرضيات والسجاد والسقف المعلق ذو الأضواء المدفونة، ويعد ذلك التصميم وحدة ملابس مرفقة بالحمام وغرفة النوم الرئيسية مع الأخذ في الإعتبار وجود تسريحة ذات مقعد مريح لإكتمال التصميم بوجه عام.

3- تصميم لغرفة ملابس ذات مساحة صغيرة

偶像劇場景再現 人文時尚空間, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 غرفة الملابس
星葉室內裝修有限公司

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

يعد ذلك التصميم يناسب المساحات الصغيرة الخاصة بغرف وضع الملابس فهي عبارة عن ممر خشبي من حيث الأرضيات يتميز بوجود عدة أرفف لترتيب الملابس وأدراج لتخزين المستلزمات بالإضافة إلى مكان آخر مرفق به لوضع الأحذية والحقائب بشكل منسق ومنظم مما يكسب التصميم نوعا من التنظيم الضروري في مثل هذه الأمور، ويمتاز ذلك التصميم باللون الأبيض الهادئ المشرق حيث أنه يساهم في الإحساس بالإتساع، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية في الخروج بهذا الشكل الخاص بالتصميم المناسب مع ألوان الجدران والسقف وكذلك مع تصميم غرفة النوم الرئيسية.

4- تصميم رائع لوحدة ملابس زجاجية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يناسب ذلك التصميم الخاص بوحدة وضع الملابس، المساحات الصغيرة لغرف النوم وكذلك وجود وحدة تخزين الملابس داخل غرفة النوم، ولعل ما يميز ذلك التصميم هو تعدد الأرفف المستخدمة لوضع أكبر كم من المستلزمات بالإضافة إلى اللمسة الخاصة بالديكور من حيث الزجاج، ويتميز ذلك التصميم بهيمنة اللون الأبيض سوواء في الجزء الخاص بوحدة الملابس أو في التصميم بوجه عام، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية في جانب الإنارة الخاص بالتصميم.

5- تصميم ذو لمحة كلاسيكية

Designer's Touch, Kellie Burke Interiors Kellie Burke Interiors غرفة الملابس
Kellie Burke Interiors

Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors
Kellie Burke Interiors

نلاحظ على ذلك التصميم اللمحة الكلاسيكية فعند النظر إليه ترى ذلك واضحا من حيث الشكل الخارجي لوحدات وضع الملابس ذو اللون الأبيض ولكن بأشكال كلاسيكية بالإضافة إلى الأريكة والتصميم الخاص بها مع النجفة ذات الكريستال الرائع المميز، وتعد هذه الوحدة غرفة منفصلة بذاتها نظرا لكبر المساحة الخاصة بها وكثرة الوحدات المستخدمة مما يساهم في زيادة الاستيعاب لأكبر كم من الملابس والأغراض والإكسسورات، ونرى تناسق الألوان من حيث الأرضيات الخشبية مع ألوان الستائر والسقف وكذلك الجدران، ومن حيث الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية.

6- تصميم غاية في الأناقة

Biệt thự Tân cổ điển Ông Hòa - Hải Phòng, CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT غرفة الملابس
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐẤT VIỆT

يتميز ذلك التصميم بالفخامة والأناقة التي تتجلى بشكل واضح في ذلك التصميم، فهو تصميم غاية في الروعة والتنظيم حيث أنه منقسم إلى قسمين بالتساوي رجالي وحريمي ويصلح لزوجين، وهو مرفق بغرفة النوم الرئيسية، ويميل إلى الكلاسيكية في بعض اللمحات منها المقاعد وكذلك النجف والأرضيات الخشبية اللامعة وتناسق الألوان تمنح التصميم التميز.

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