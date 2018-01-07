5 تصميمات مبتكرة للسفرة الصغيرة والعملية

مما لا شك فيه أن تكتسب غرفة السفرة خصوصية معينة وتلقى اهتماما مميزا من ربة المنزل والأسرة بأكملها فهذا المكان يمثل مرآة تعكس ذوقها ودقتها في تنسيق كل العناصر التي يفترض ان تشكل وحدة متكاملة ومنسجمة عند استقبالها الضيوف والزائرين، في بعض الأحيان نضطر للتفكير في الإستغناء عن غرفة السفرة يعتقدون أنه إذا كانت مساحة صغيرة،ولكن هذا يعتبر من الأخطاء لأن تعد غرفة السفرة من الغرف الأساسية في أي منزل، لذلك الأمر نحاول تقديم لك بعض التصميمات التي تناسب المساحات الصغيرة، وذلك عن طريق تصميمات عملية وبسيطة وصغيرة لغرف السفرة وكذلك ذات ديكور مناسب، مما يجعلك لا تستغنى عن وجود غرفة السفرة ضمن الوحدات الخاصة بمنزلك نظرا لأهميتها البالغة كنظيرها من الغرف الآخرى.