5 تصميمات مبتكرة للسفرة الصغيرة والعملية

مما لا شك فيه أن تكتسب غرفة السفرة خصوصية معينة وتلقى اهتماما مميزا من ربة المنزل والأسرة بأكملها فهذا المكان يمثل مرآة تعكس ذوقها ودقتها في تنسيق كل العناصر التي يفترض ان تشكل وحدة متكاملة ومنسجمة عند استقبالها الضيوف والزائرين، في بعض الأحيان نضطر للتفكير في الإستغناء عن غرفة السفرة يعتقدون أنه إذا كانت مساحة صغيرة،ولكن هذا يعتبر من الأخطاء لأن تعد غرفة السفرة من الغرف الأساسية في أي منزل، لذلك الأمر نحاول تقديم لك بعض التصميمات التي تناسب المساحات الصغيرة، وذلك عن طريق تصميمات عملية وبسيطة وصغيرة لغرف السفرة وكذلك ذات ديكور مناسب، مما يجعلك لا تستغنى عن وجود غرفة السفرة ضمن الوحدات الخاصة بمنزلك نظرا لأهميتها البالغة كنظيرها من الغرف الآخرى.
يتميز ذلك التصميم ببساطته المطلقة في كافة تفاصيله، فنجد غرفة السفرة وسط وحدات الاستقبال وتأخذ مكان صغير مناسب للمساحة فهي عبارة عن طاولة بيضاوية بيضاء اللون ذات سطح لامع بستة مقاعد خشبية اللون، ويتميز ذلك التصميم بالشعور بالراحة والهدوء نظرا لهيمنة اللون الأبيض وكذلك المطلات الخاصة حيث الطبيعة الساحرة بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية الملائمة لحد كبير مع التصميم، ومن الواضح بشكل كبير هو سيطرة الإضاءة الطبيعية مع لمسات بسيطة من وحدات الإنارة الصناعية التي تساهم بشكل كبير في الديكور.
يعد هذا التصميم ملائم بشكل كبير كوحدة تناول الطعام حيث أنها تتواجد في نفس التصميم الخاص بالمطبخ مع غرفة المعيشة، وهي عبارة عن طاولة مستطيلة من المعدن صغيرة الحجم محاطة بأربعة مقاعد فاتحة اللون ومناسبة جدا للمساحة بل وموفرة بشكل كبير، وتتحد الألوان الفاتحة الهادئة في هذا التصميم من حيث الأرضيات والجدران لتخرج لوحة فنية غاية في الجمال والبساطة، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور ولمسات الطبيعة من حيث اللوحة الجدارية وبعض النباتات، وبالنسبة للإضاءة فنجد النوعين الصناعية وكذلك الطبيعية.
يعتبر هذا التصميم ضمن التصميمات التقليدية البسيطة ولكنه ملائم بشكل كبير مع المساحات الصغيرة فهو عبارة عن طاولة مستطيلة ذات سطح زجاجي بستة مقاعد ومرفق بها دولاب فضيات لوضع المستلزمات الخاصة بغرفة السفرة، وأيضا هذا التصميم يتواجد من ضمن وحدات الاستقبال ويناسب ذلك التصميم ألوان الجدران والأرضيات والستائر الفاتحة، أما الإضاءة فهي مزيج من الإضاءة الطبيعية والصناعية.
يتميز ذلك التصميم بالبساطة المتناهية من حيث كونه عبارة عن طاولة خشبية مربعة الشكل محاطة بمقاعد زرقاء وسط تصميم لمطبخ تقليدي في مساحة صغيرة، وينتشر اللون الأبيض في أرجاء التصميم من حيث الجدران ووحدات المطبخ وكذلك وحدات الإنارة التي تمثل الإضاءة الصناعية بالإشتراك مع الإضاءة الطبيعية، وتعد وحدة تناول الطعام مناسبة للمساحات الصغيرة للغاية.
يميل ذلك التصميم إلى الطابع الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة والأناقة والذوق الرفيع، فهو تصميم مبهر لعشاق هذا النمط، وتظهر ملامحه من حيث شكل الطاولة الدائرية المحاطة بالمقاعد الأربعة ذات الألوان الهادئة، مع الستائر الأنيقة والنجف الكلاسيكي ذو اللون الذهبي، ولا يخلو ذلك التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور كبعض النقوش الذهبية في السقف والجدران ووجود الشمعدان وبعض اللوحات الجدارية الرائعة، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية في إبراز ذلك التصميم.
يمتاز ذلك التصميم ببساطته وعمليته وتناسبه مع المساحات الصغيرة إلى حد كبير، حيث أنها طاولة صغيرة مستطيلة الشكل ذات سطح أبيض اللون ومقاعد بسيطة ومريحة في المكان الخاص بتصميم المطبخ، وتلائم الجدران مع الأرضيات ذات اللون الخشبي، وتسيطر الإضاءة الصناعية على التصميم من حيث وحدات الإنارة المدفونة والظاهرة. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات رائعة ومبتكرة لغرف نوم الأطفال