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10 لمسات تجعل حمامك أجمل

آية منير آية منير
Sinne, tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 HouseholdTextiles
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نحتاج احيانا لتجديد حمامنا ولكن نخاف التكلفة الباهظة ولا نملك ميزانية إضافية لذلك، ولكن مع تطور عالم الديكور اهتم المتخصصون في توفير حلول بسيطة وسهلة لتجديد فراغات المنزل بأقل الإمكانيات، وقد ظهرت في الأونة الأخيرة مقاطع مصورة كثيرة لتساعدك على تنفيذ هذه الأفكار بنفسك وبكل سهولة ودون جهد أو إنفاق أموال باهظة، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 لمسات تجعل حمامك أجمل من دون تكلفة ..

1. اشتر أدوات جديدة ..

Organic Fairtrade Cotton Towels King of Cotton BathroomTextiles & accessories قطن towels,bathroom,items,bath
King of Cotton

Organic Fairtrade Cotton Towels

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

اشتر مناشف وأدوات خاصة بك جديدة بألوان جميلة وخامات ناعمة وعلى أحدث موضة لتُضيف لمسة مميزة لحمامك ..

2. بعض أعمالك اليدوية ..

Beach & Bath, Ville & Campagne - Home collection Ville & Campagne - Home collection BathroomTextiles & accessories
Ville &amp; Campagne – Home collection

Beach & Bath

Ville & Campagne - Home collection
Ville &amp; Campagne – Home collection
Ville & Campagne - Home collection

أضف أعمالك اليدوية من الكروشيه وأعمال الخيرزان الشهيرة، لتجعل حمامك أغنى وأكثر فخامة وبتكلفة محدودة وبلمستك الشخصية ..

3. تخلص من المستحضرات التى تم استخدامها ..

Een nieuwe look voor je badkamer, Bath & Living Bath & Living
Bath &amp; Living

Bath & Living
Bath &amp; Living
Bath & Living

دائما ما نقع في فوضى مستحضرات التجميل والتنظيف والتي قد تم استخدامها ولكنها مازالت موجودة بحمامك، لتجعل حمامك اجمل وأكثر ظافة وترتيب، تخلص من كل ما هو قديم أو غير مفيد..

4. مرآة جديدة ..

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd حمام
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

اشتري مرآة جديدة تزين حمامك بشكل جديد ومميز، المرايا لها سحر خاص ومختلف قد تُغير من المشهد بالكامل، وبدون تكلفة أو مجهود ستستمتع بمظهر مختلف وبراق لحمامك..

5. ستارة للبانيو ولكن بلمسة مبتكرة ..

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE BathroomTextiles & accessories
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

ستارة البانيو هي قطعة فنية في حد ذاتها وإن كانت متاحة بكل الأشكال والألوان والخامات وبأرخص الأسعار، قد لا نظن أنها قادرة على صُنع فارق كبير إلا أنها بالفعل لها تأثير خاص ومبدع في حمامك..

6. دُش جديد ..

Shower Head Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

إن كنت تمتلك سباكة قديمة، فالأفضل لحمام أجمل تغيير السباكة كالدش مثلا، اختر نوع جيد يدوم طويلا وقم بتركيبه بشكل صحيح ولا تنس أن تتخلص من القديم ..

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7. اللعب بالألوان ..

Sinne, tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所 HouseholdTextiles
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

Sinne

tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所
tona BY RIKA KAWATO / tonaデザイン事務所

اختر مناشف حمامك وكل الادوات الخاصة وفق لباليتة محددة متناغمة وجميلة وعلى ذوقك الخاص، لتصنع من حمامك حالة جميلة جذابة وملفتة للأنظار..

8. اكسسوارات جديدة

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

اشتر وحدات إضاءة صغيرة ومميزة تُزين حمامك واخلق ركن مميز بإضاءة خاصة ..

9. حمام صغير .. رفوف بسيطة .. استغلال أمثل

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

اجعل حمامك مصمم بذكاء وقم باستغلال كل ركن فيه واصنع رف عملي لترتيب أدواتك وليساعدك على تنظيم أكثر لحمامك..

10. ألإكار مبتكرة وبسيطة ..

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh BathroomStorage
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

اصنع حاملات بسيطة من القماش لفرشاة أسنانك وماكينة الحلاقة والأدوات الخفيفة والتي تتسبب في فوضى عارمة بعد ذلك ..

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