نحتاج احيانا لتجديد حمامنا ولكن نخاف التكلفة الباهظة ولا نملك ميزانية إضافية لذلك، ولكن مع تطور عالم الديكور اهتم المتخصصون في توفير حلول بسيطة وسهلة لتجديد فراغات المنزل بأقل الإمكانيات، وقد ظهرت في الأونة الأخيرة مقاطع مصورة كثيرة لتساعدك على تنفيذ هذه الأفكار بنفسك وبكل سهولة ودون جهد أو إنفاق أموال باهظة، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 لمسات تجعل حمامك أجمل من دون تكلفة ..