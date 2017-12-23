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أضف لبيتك لمسة موازييك مع أفكار رائعة ..

آية منير آية منير
homify مساحات تجارية زجاج
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الموزاييك في الأصل خامة فنية يستخدمها الفنانون في تشكيل لوحات رائعة وتغطية حمامات السباحة والمباني الفخمة إلا أنه خامة مناسبة جدًا لتصميم منزلك أيضًا فهو مصنوع من مواد تشبه السيراميك مما يجعله مقاومًا للماء. وإذا كنت من عشاق الفخامة والتميز فالموزاييك سيكون اختيارًا رائعًا لك، فهو يضفي على الديكور لمسة فنية مميزة ومظهر فخم ذا رونق خاص، أما إن كنت من محبي الموزاييك.. فستجد معنا اليوم مجموعة مختارة من التصمميات الرائعة لمنزلك، فاليوم سنصحح ذلك المفهوم الخاطئ عن الموزاييك فمن أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعا في الديكور الداخلى هو أنه لا يستخدم إلا بالحمامات، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة صيحات حديثة لاستخدامه في كافة أركان المنزل لما يضيفه من لمسات أنيقة وقيمة للتصميم وأهم ما يميزه هو ملمسه المختلف وتركيبة ألوانه المميزة..

غرفة معيشة ..

homify مساحات تجارية زجاج فنادق
homify

homify
homify
homify

أمامنا أول نموذج معنا، استخدم المصمم فيه الموازييك على هيئة جدار كامل بدرجات اللون الأخضر الخلابة، أهم ما يميز الموزاييك هو لمعانه ولفت الأنظار له لما يحمله من تفاصيل صغيرة تجذب العين لاكتشافها، لا تحتاج مع الموازييك من قطع ديكورية لتزيينه، فهو كافي بذاته كما هو أمامنا..

عمود دائري..

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

إن كان منزلك يتوسطه عمود دائري فلك هذا الحل الرائع، استخدم الموزاييك لتجعله أجمل وأكثر جاذبية، وليتحول من كونه عنصر إنشائي إلى قطعة ديكورية تتوسط منزلك ..

حائط أبيض أنيق..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في استخدام الموزاييك الأبيض، فهو ذو إطلالة مختلفة تجعل من منزلك لوحة هادئة مريحة للأعصاب..

مطبخ مفتوح..

homify مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
homify

homify
homify
homify

إن كان مطبخك ذو تصميم مفتوح مع فراغ معيشتك فاستخدام الموازييك هنا يكن الخيار الأفضل لك.. لأنه يعد خامة قيمة ومختلفة متعددة الاستخدامات فلن تشعر بأنك استخدمت خامة تخص المطابخ داخل الفراغ الرئيسي بمنزلك، قد يصبح ذلك خطأ فادح في تصميمك ولكن مع الموزاييك ستتجنب كل هذا..

حائط ذهبي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ستقف كثيرا أمام هذا الحائط ذو اللون الذهبي الأنيق، هل هذا مجرد حائط بمطبخ أم لوحة فنية رائعة وإضافة لا مثيل لها..

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