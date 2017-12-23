أضف لبيتك لمسة موازييك مع أفكار رائعة ..

الموزاييك في الأصل خامة فنية يستخدمها الفنانون في تشكيل لوحات رائعة وتغطية حمامات السباحة والمباني الفخمة إلا أنه خامة مناسبة جدًا لتصميم منزلك أيضًا فهو مصنوع من مواد تشبه السيراميك مما يجعله مقاومًا للماء. وإذا كنت من عشاق الفخامة والتميز فالموزاييك سيكون اختيارًا رائعًا لك، فهو يضفي على الديكور لمسة فنية مميزة ومظهر فخم ذا رونق خاص، أما إن كنت من محبي الموزاييك.. فستجد معنا اليوم مجموعة مختارة من التصمميات الرائعة لمنزلك، فاليوم سنصحح ذلك المفهوم الخاطئ عن الموزاييك فمن أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعا في الديكور الداخلى هو أنه لا يستخدم إلا بالحمامات، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة صيحات حديثة لاستخدامه في كافة أركان المنزل لما يضيفه من لمسات أنيقة وقيمة للتصميم وأهم ما يميزه هو ملمسه المختلف وتركيبة ألوانه المميزة..