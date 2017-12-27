تعرف على 5 أسرار لاختيار أرضيات المنزل!

هل تشعر بأنك تعاني مع اختيار الأرضيات للمنزل ولا تعرف كيف تقرر بين المواد المختلفة؟ ماذا السطح الذي سيكون الأكثر صعوبة في الحفاظ على نظافته؟ أو الأكثر مقاومة للصدمات؟ ما الذي يليق حقًا بكل غرفة؟

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نخبرك بـ 5 من أسرار خبراء التصميم الداخلي في اختيار أرضيات المنزل، حيث تأثير الخشب والبلاط الحجري وأيضًا الطيني، لتكون بمثابة مرشد صغير لك في عملية اختيار الأرضيات لغرف منزلك. تعرف عليهم معنا في السطور التالية!