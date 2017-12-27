تعرف على 5 أسرار لاختيار أرضيات المنزل!

هل تشعر بأنك تعاني مع اختيار الأرضيات للمنزل ولا تعرف كيف تقرر بين المواد المختلفة؟ ماذا السطح الذي سيكون الأكثر صعوبة في الحفاظ على نظافته؟ أو الأكثر مقاومة للصدمات؟ ما الذي يليق حقًا بكل غرفة؟
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نخبرك بـ 5 من أسرار خبراء التصميم الداخلي في اختيار أرضيات المنزل، حيث تأثير الخشب والبلاط الحجري وأيضًا الطيني، لتكون بمثابة مرشد صغير لك في عملية اختيار الأرضيات لغرف منزلك. تعرف عليهم معنا في السطور التالية!
نحن نحب الخشب ولكن لمنزلنا، نحن نبحث عن مظهر يمنح أطفالنا أفضل ذكريات وتجارب دون الخوف من خدشه، وبالتالي فإن الحل المناسب بالنسبة لنا يمكن أن يكون الخشب مع تأثير الخزف الحجري. هو في الواقع يتمتع بجمال مشابه جدا للباركيه الأصلي، ولكن أقل حساسية وأكثر مقاومة للتأثير والتآكل. وعلاوة على ذلك، هو أيضا يعد بطانة اقتصادية لحماية ميزانية الأسرة!
الخرسانة هي مادة ذات تأثير كبير ومثالية لتغطية البيئات المعاصرة. لها ليونة عالية تجعل من الممكن خلق تأثيرات زخرفية قيمة، فضلا عن خلق الاستمرارية مع الأثاث، كما نرى في هذا المطبخ المصمم اتباعا لأسلوب الحد الأدنى.
علاوة على ذلك، فإن الخرسانة هي مادة غير قابلة للتآكل، مقاومة للاهتراء وسهلة التنظيف دون منتجات محددة، كما أنها تتميز بتجنب التسريبات بين كتلة واحدة وأخرى، وتمنع تراكم الأوساخ. الجانب الوحيد للحفاظ على السيطرة مع مرور الوقت، أنها تواجه خطر فقدان اللون وامتصاص العوامل الكيميائية.
دافئة وغنية من حيث المظهر العتيق، فالبلاط الطيني هو واحد من الأغطية الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إعطاء الحياة إلى المناطق المحيطة لتصبح أكثر ترحيب وسحر، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال من سيراميك روندين الذي يزين المطبخ.
يمكننا القول أيضا أنه مادة فائقة مقاومة، ومثالية للمناطق الكبيرة وحتى المدرجات والحدائق. ولكن التوصية الوحيدة، للحصول على نتيجة دائمة على مر السنين، هو التأكد قبل وضع بلاط الأرضيات من إعداد قاعدة مستوية جيدًا، ثم تثبيت البلاطات باستخدام الغراء ومن ثم حشوها بالرمال والأسمنت.
الطلاء النموذجي في المنازل في بداية القرن العشرين، كان لابد وأن يتضمن بلاط الأسمنت، الذي عاد ليصبح عصري جدًا في السنوات الأخيرة، حيث النقوش الأنيقة، وسهولة التنظيف، إضافة إلى كونه متوفر في مجموعة لا حصر لها من الأشكال والألوان، فهو مثالي لإعطاء المنزل لمسة عتيقة فاخرة. فقد يحتاج هذا النوع من الأرضيات باهتمام فريد، حيث يميل إلى أن يكون رقيق وسهل التأثر بالصدمات.
وأخيرا، إذا كنا دائما نحلم بتغطية المنزل مع الباركيه، يجب أن نضع في اعتبارنا أنها مادة حساسة نوعا ما. في الواقع، فإنه يميل إلى التقلص بسهولة ويتدمر عند الاتصال مع الماء والرطوبة. لهذا السبب، عندما نغسله، يجب أن نجففه فورا بقطعة قماش جافة وناعمة.
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