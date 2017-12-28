6 تصميمات مذهلة لمطابخ على الطريقة الأمريكية

اختيار مطبخ أمريكي هو بالتأكيد قرار جريء، ولكن يمكن أن يعطيك الكثير من الارتياح لتأثيث منزلك. المطابخ الأمريكية، في الواقع تصمم بمختلف الأنواع والألوان والمواد، وكلها لها شخصية فريدة من نوعها وأسلوب خاص، حيث البار والجزيرة والكراسي العالية، هي التفاصيل الأساسية التي تميز هذا النوع من المطابخ، فريدة من نوعها بالتأكيد.
إذا كنت تريد أن تعطي منزلك لمسة دولية، فإن المطبخ الأمريكي هو خيار رائع! ولمساعدتك، قررنا أن نقدم لك 6 نماذج مذهلة من أعمال الخبراء، لتستمد منها الإلهام لتصميم مطبخك. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وميزانيتك!
دعونا نبدأ جولتنا لاكتشاف أروع نماذج المطابخ الأمريكية مع هذا المطبخ الذي يتمتع بتأثير بصري كبير.، حيث استخدام الخشب الطبيعي في ظلال من الرمادي، جنبا إلى جنب مع الأرضية، واستمرار الرمادي، إضافة إلى البلاط المزين لللائحة وراء سطح العمل بما يجعل هذا المطبخ مذهل حقا. استخدام الأبيض للأعلى، والأثاث العلوي و أيضًا 4 من البوف المربع أمام البار، يعطي خفة وسطوع للبيئة بأكملها.
يمكنك أن تقول كل شيء عن هذا المطبخ، إلا إذا تركت فمك مفتوحا من الانبهار! حيث النمط الكلاسيكي ولكن البسيط مع اللون الرمادي في الأثاث، والذي يعطي المطبخ الأناقة والاسلوب. لاحظ الجزيرة المركزية الكبيرة! هناك تنوعا غنيًا للغاية، بالإضافة إلى استخدامها كمساحة العمل، في الواقع، هي تستخدم أيضًا في تخزين العناصر والأواني الفخارية والكتب للحصول على الوصفة المفضلة لديك.
لحظة نظرنا إلى هذه الصورة، الانطباع الأول هو أننا في قلب كاليفورنيا، في حين أن الشمس مشرقة في الخارج ونسيم منعش يحمل موج البحر إلينا في هذا المطبخ.
تصميم هذا المطبخ يتبع نمط الحد الأدنى، ولكن مع مزيج من الألوان للوصول إلى التكمال والتناسق بين الأثاث الأبيض والخشب، والكراسي الرمادية وطاولة سطح الرخام الأسود. تجانس كسر بشكل جيد من قبل وجود بعض النباتات الخضراء، والتي تعطي لمسة من اللون والطبيعية إلى الغرفة.
النمط الصناعي هو واحد من الاتجاهات المعاصرة الأكثر إثارة للاهتمام. نجد هنا في هذا المطبخ تصميم ذو شخصية قوية، مع خطوط بسيطة ومستقيمة. إن الجدران المصنوعة من الطوب الأبيض، والنافذة الكبيرة التي يمكنك من خلالها الاستمتاع بإطلالة المدينة، والجدران البيضاء والشعاع المكشوف الكبير، تخلق أجواء خاصة ومثيرة، تذكرنا بالديكورات الداخلية الطليعية في نيويورك. الأرضية أيضًا مثالية والتي تقدم خفة اللون والأناقة لهذا المطبخ المعاصر رائعة.
إذا كنت حقًا من عشاق النمط الأمريكي، فإن هذا المطبخ سوف يلبي رغباتك تماما وبدون أية إضافات، بل هو نموذج استثنائي حقا، تمتع حتى بتصميم أكثر أصالة بفضل تلك الأشكال المتموجة من الأثاث والجرف الزجاجي فوق وسط الجزيرة، وبالطبع المظهر الخشبي بنغمته الفاتحة الأقرب إلى المظهر الطبيعي.
نختتم كتاب الأفكار مع اقتراح لمطبخ أمريكي ملون ولكن جريء وصارخ، حيث المطبخ أحمر تماما تقريبا، باستثناء الثلاجة وغطاء من الصلب والجزء العلوي من الجزيرة المركزية في الرخام. حتى الكراسي تلونت باللون الأحمر، بينما تعكس الأرضية أيضًا ذات اللونـ لاستكمال اللوحة حيث النضارة والديناميكية هي الأساس.
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