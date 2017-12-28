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6 تصميمات مذهلة لمطابخ على الطريقة الأمريكية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
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اختيار مطبخ أمريكي هو بالتأكيد قرار جريء، ولكن يمكن أن يعطيك الكثير من الارتياح لتأثيث منزلك. المطابخ الأمريكية، في الواقع تصمم بمختلف الأنواع والألوان والمواد، وكلها لها شخصية فريدة من نوعها وأسلوب خاص، حيث البار  والجزيرة والكراسي العالية، هي التفاصيل الأساسية التي تميز هذا النوع من المطابخ، فريدة من نوعها بالتأكيد.

إذا كنت تريد أن تعطي منزلك لمسة دولية، فإن المطبخ الأمريكي هو خيار رائع! ولمساعدتك، قررنا أن نقدم لك 6 نماذج مذهلة من أعمال الخبراء، لتستمد منها الإلهام لتصميم مطبخك. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وميزانيتك!

1. أناقة الخشب الطبيعي

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

دعونا نبدأ جولتنا لاكتشاف أروع نماذج المطابخ الأمريكية مع هذا المطبخ الذي يتمتع بتأثير بصري كبير.، حيث استخدام الخشب الطبيعي في ظلال من الرمادي، جنبا إلى جنب مع الأرضية، واستمرار الرمادي، إضافة إلى البلاط المزين لللائحة وراء سطح العمل بما يجعل هذا المطبخ مذهل حقا. استخدام الأبيض للأعلى، والأثاث العلوي و أيضًا 4 من البوف المربع أمام البار، يعطي خفة وسطوع للبيئة بأكملها.

2. تصميم متعدد الوظائف

The SW12 Kitchen by deVOL deVOL Kitchens KitchenCabinets & shelves خشب Grey kitchen island,island,design,pendant lights,copper,brass,marble worktops,big kitchen,open plan,sleek,contemporary
deVOL Kitchens

The SW12 Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

يمكنك أن تقول كل شيء عن هذا المطبخ، إلا إذا تركت فمك مفتوحا من الانبهار! حيث النمط الكلاسيكي ولكن البسيط مع اللون الرمادي في الأثاث، والذي يعطي المطبخ الأناقة والاسلوب. لاحظ الجزيرة المركزية الكبيرة!  هناك تنوعا غنيًا للغاية، بالإضافة إلى استخدامها كمساحة العمل، في الواقع، هي تستخدم أيضًا في تخزين العناصر والأواني الفخارية والكتب للحصول على الوصفة المفضلة لديك.

3. عصري مع لمسة من الأخضر

Warszawa Powiśle III 2016, JT GRUPA JT GRUPA مطبخ Brown
JT GRUPA

JT GRUPA
JT GRUPA
JT GRUPA

 لحظة نظرنا إلى هذه الصورة، الانطباع الأول هو أننا في قلب كاليفورنيا، في حين أن الشمس مشرقة في الخارج ونسيم منعش يحمل موج البحر إلينا في هذا المطبخ.

تصميم هذا المطبخ يتبع نمط الحد الأدنى، ولكن مع مزيج من الألوان للوصول إلى التكمال والتناسق بين الأثاث الأبيض والخشب، والكراسي الرمادية وطاولة سطح الرخام الأسود. تجانس كسر بشكل جيد من قبل وجود بعض النباتات الخضراء، والتي تعطي لمسة من اللون والطبيعية إلى الغرفة.

4. النمط الصناعي

INTERMARMOR-MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA, alessandro mimiola alessandro mimiola KitchenBench tops
alessandro mimiola

alessandro mimiola
alessandro mimiola
alessandro mimiola

النمط الصناعي هو واحد من الاتجاهات المعاصرة الأكثر إثارة للاهتمام. نجد هنا في هذا المطبخ تصميم ذو شخصية قوية، مع خطوط بسيطة ومستقيمة. إن الجدران المصنوعة من الطوب الأبيض، والنافذة الكبيرة التي يمكنك من خلالها الاستمتاع بإطلالة المدينة، والجدران البيضاء والشعاع المكشوف الكبير، تخلق أجواء خاصة ومثيرة، تذكرنا بالديكورات الداخلية الطليعية في نيويورك. الأرضية أيضًا مثالية والتي تقدم خفة اللون والأناقة لهذا المطبخ المعاصر رائعة.

5. منحنيات النمط الأمريكي!

Twisted Kitchen, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Twisted Kitchen

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

إذا كنت حقًا من عشاق النمط الأمريكي، فإن هذا المطبخ سوف يلبي رغباتك تماما وبدون أية إضافات، بل هو نموذج استثنائي حقا، تمتع حتى بتصميم أكثر أصالة بفضل تلك الأشكال المتموجة من الأثاث والجرف الزجاجي فوق وسط الجزيرة، وبالطبع المظهر الخشبي بنغمته الفاتحة الأقرب إلى المظهر الطبيعي.

6. ملون بالأحمر

Casa Feryvale, 2006, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca مطبخ
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

نختتم كتاب الأفكار مع اقتراح لمطبخ أمريكي ملون ولكن جريء وصارخ، حيث المطبخ أحمر تماما تقريبا، باستثناء الثلاجة وغطاء من الصلب والجزء العلوي من الجزيرة المركزية في الرخام. حتى الكراسي تلونت باللون الأحمر، بينما تعكس الأرضية أيضًا ذات اللونـ لاستكمال اللوحة حيث النضارة والديناميكية هي الأساس.

لمزيد من التصميمات الرائعة والملهمة للمطبخ، تفضل بقراءة المقال التالي، اختر مطبخك وفقًا لشخصيتك!

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