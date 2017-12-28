6 تصميمات مذهلة لمطابخ على الطريقة الأمريكية

اختيار مطبخ أمريكي هو بالتأكيد قرار جريء، ولكن يمكن أن يعطيك الكثير من الارتياح لتأثيث منزلك. المطابخ الأمريكية، في الواقع تصمم بمختلف الأنواع والألوان والمواد، وكلها لها شخصية فريدة من نوعها وأسلوب خاص، حيث البار والجزيرة والكراسي العالية، هي التفاصيل الأساسية التي تميز هذا النوع من المطابخ، فريدة من نوعها بالتأكيد.

إذا كنت تريد أن تعطي منزلك لمسة دولية، فإن المطبخ الأمريكي هو خيار رائع! ولمساعدتك، قررنا أن نقدم لك 6 نماذج مذهلة من أعمال الخبراء، لتستمد منها الإلهام لتصميم مطبخك. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وميزانيتك!