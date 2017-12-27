6 أسرار للحصول على تصميم داخلي مثالي

هل كنت تنوي تجديد منزلك أو حتى مجرد إضافة لمسة خاصة، ولكن في هذه اللحظة ليس لديك الموارد اللازمة للحصول على المشورة من خبير متخصص في التصميم الداخلي؟
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 6 أسرار سوف تغنيك عن الاستعانة بمشورة الخبراء، لأننا سنطلعك على أسرار الخبراء المحترفين لدينا، في التصميم الداخلي، دون أن تدفع أي شيء. تابعنا في السطور التالية ودون ملاحظاتك لتستعن بها في تصميم منزلك الخاص!
هل تريد أن تقوم بربط الطابق العلوي، ولكنك تخشى أن الدرج يأخذ مساحة كبيرة جدا؟ يمكن أن تستمد إلهامك من هذا الاقتراح المثالي للمصمم المعماري أندريا ستورتوني، حيث تم دمج الدرج في الأثاث الذي يعمل كرف للتلفزيون، وذلك لكسب الفضاء والمحافظة على المساحة الصغيرة، هذه فكرة سهلة الإنشاء و ذات تأثير كبير، يمكن أن تبنيها من خلال الاستعانة بنجار خبير في السلالم.
إن كنت تبحث عن طريقة مثالية لتصميم شقة استوديو، ولكن تريد أن تتجنب الحل الوحيد المعتاد باستخدام أريكة تتحول إلىسرير وقت النوم، يمكنك أن تلقي نظرة على الحل الوظيفي والتصميم الذي تم إنشاؤه من قبل المهندسين المعماريين في هذه الشقة، حيث مساحة صغيرة مفتوحة، استخدمت بإدراج السرير فوق مربع كبير يحتوي على خزانة ودرج في الوقت ذاته، وفي الوقت نفسه تعد بمثابة قطعة ديكورية ضمن منطقة المعيشة. والنتيجة هي منطقة معيشية مرحبة وأنيقة، على الرغم من صغر حجمها.
هل تعرف كيفية تقديم غرفة معيشة صغيرة وطويلة وضيقة؟ نحن نمنحك الإلهام من هذا الاقتراح من تصميم مودولاريس، حيث الأثاث المنخفض للاحتفاظ على الشعور بالاتساع دون أن نطغى على مجال الرؤية، والاستفادة بالفضاء العرضي، أيضًا ترك ممر خالي من أي شيء هام للحفاظ على الاتساع البصري مع ترتيب الأثاث على الجانبين.
هل لديك مساحة صغيرة للخزائن في المطبخ؟ في هذه الحالة، عادة ما ينصح المهندسين المعماريين ومحترفي التصميم الداخلي، باستخدام الارتفاع مع صف مزدوج من وحدات الجدار، كما نرى في هذا الاقتراح من قبل ستوديو ديديا. يمكننا نسخ الفكرة واستخدام الرفوف الإضافية لتلك الأشياء التي نستخدمها أقل من 3 مرات في السنة.
إن كنت تود تجديد المنزل، ولكن غرفة النوم ليست فسيحة بما فيه الكفاية؟ يمكنك الاستعانة بهذا المشروع الذي تم تنفيذه من قبل خبراء ستوديو ليماير توماس، واستخدام الممر على جانبي الخزانة باعتباره عنصرا للفصل بين الغرفة والممر أو منطقة المعيشة، مما يوفر مساحة ثمينة.
نود أن فصل المطبخ من غرفة المعيشة، ولكننا نخشى أن البيئة سوف تصبح ضيقة وربما مظلمة جدا؟ نحن ننصح باستبدال جزء من الجدار مع نافذة، كما نرى في هذا المثال. إنها فكرة تنم عن حيلة ذكية، وهي تستخدم كثيرا من قبل المهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي، لتقسيم البيئات المعيشية دون التخلي عن الضوء.
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