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6 أسرار للحصول على تصميم داخلي مثالي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
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هل كنت تنوي تجديد منزلك أو حتى مجرد إضافة لمسة خاصة، ولكن في هذه اللحظة ليس لديك الموارد اللازمة للحصول على المشورة من خبير متخصص في التصميم الداخلي؟

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 6 أسرار سوف تغنيك عن الاستعانة بمشورة الخبراء، لأننا سنطلعك على أسرار الخبراء المحترفين لدينا، في التصميم الداخلي، دون أن تدفع أي شيء. تابعنا في السطور التالية ودون ملاحظاتك لتستعن بها في تصميم منزلك الخاص!

1. دمج الدرج في الأثاث

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

هل تريد أن تقوم بربط الطابق العلوي، ولكنك تخشى أن الدرج يأخذ مساحة كبيرة جدا؟ يمكن أن تستمد إلهامك من هذا الاقتراح المثالي للمصمم المعماري أندريا ستورتوني، حيث تم دمج الدرج في الأثاث الذي يعمل كرف للتلفزيون، وذلك لكسب الفضاء والمحافظة على المساحة الصغيرة، هذه فكرة سهلة الإنشاء و ذات تأثير كبير، يمكن أن تبنيها من خلال الاستعانة بنجار خبير في السلالم.

2. السرير فوق الخزانة!

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

إن كنت تبحث عن طريقة مثالية لتصميم شقة استوديو، ولكن تريد أن تتجنب الحل الوحيد المعتاد باستخدام أريكة تتحول إلىسرير وقت النوم،  يمكنك أن تلقي نظرة على الحل الوظيفي والتصميم الذي تم إنشاؤه من قبل المهندسين المعماريين في هذه الشقة، حيث مساحة صغيرة مفتوحة، استخدمت بإدراج السرير فوق مربع كبير يحتوي على خزانة ودرج في الوقت ذاته، وفي الوقت نفسه تعد بمثابة قطعة ديكورية ضمن منطقة المعيشة. والنتيجة هي منطقة معيشية مرحبة وأنيقة، على الرغم من صغر حجمها.

3. في بيئة طويلة وضيقة ننصح باستخدام الأثاث المنخفض

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

هل تعرف كيفية تقديم غرفة معيشة صغيرة وطويلة وضيقة؟ نحن نمنحك الإلهام من هذا الاقتراح من تصميم مودولاريس، حيث الأثاث المنخفض للاحتفاظ على الشعور بالاتساع دون أن نطغى على مجال الرؤية،  والاستفادة بالفضاء العرضي، أيضًا ترك ممر خالي من أي شيء هام للحفاظ على الاتساع البصري مع ترتيب الأثاث على الجانبين.

4. في المطبخ: استغلال الارتفاع مع صف مزدوج من وحدات الجدار

Casa A157, Studio DiDeA architetti associati Studio DiDeA architetti associati مطبخ
Studio DiDeA architetti associati

Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati
Studio DiDeA architetti associati

هل لديك مساحة صغيرة للخزائن في المطبخ؟ في هذه الحالة، عادة ما ينصح المهندسين المعماريين ومحترفي التصميم الداخلي، باستخدام الارتفاع مع صف مزدوج من وحدات الجدار، كما نرى في هذا الاقتراح من قبل ستوديو ديديا. يمكننا نسخ الفكرة واستخدام الرفوف الإضافية لتلك الأشياء التي نستخدمها أقل من 3 مرات في السنة.

5. ممر على جانبي الخزانة لفصل غرفة النوم

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas غرفة نوم
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

إن كنت تود تجديد المنزل، ولكن غرفة النوم ليست فسيحة بما فيه الكفاية؟ يمكنك الاستعانة بهذا المشروع الذي تم تنفيذه من قبل خبراء ستوديو ليماير توماس، واستخدام الممر على جانبي الخزانة باعتباره عنصرا للفصل بين الغرفة والممر أو منطقة المعيشة، مما يوفر مساحة ثمينة.

6. جدار زجاجي لفصل المطبخ دون التخلي عن الضوء

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio غرفة المعيشة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

نود أن فصل المطبخ من غرفة المعيشة، ولكننا نخشى أن البيئة سوف تصبح ضيقة وربما مظلمة جدا؟ نحن ننصح باستبدال جزء من الجدار  مع نافذة، كما نرى  في هذا المثال. إنها فكرة تنم عن حيلة ذكية، وهي تستخدم كثيرا من قبل المهندسين المعماريين وخبراء التصميم الداخلي، لتقسيم البيئات المعيشية دون التخلي عن الضوء.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 18 تصميم لغرف نوم مزدوجة ستلهمك لتجديد غرفتك

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