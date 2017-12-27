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تعلم كيف تصمم منزل مثالي مع ديكورات بسيطة!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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هل انت من المشككين في إمكانية الحصول على تركيبة جميلة وعملية بالاعتماد على قطع الأثاث؟ لتقديم دليل ملموس على أن شقة يمكن أن تصبح مهدا للاسترخاء مثالية من الجانب الوظايفي، على الرغم من كونها جميلة وعصرية جدا، فنحن اليوم سوف نقوم بجولة قصيرة في منزل يقدم نموذجا مثاليًا للديكورات البسيطة والأنيقة في الوقت ذاته، مع أعلى درجات من الوظيفية، وذلك باتباع الطراز الاسكندنافي الحديث والحلول الموفرة للمساحة.

تابعنا في السطور التالية ودون ملاحظاتك بشأن التفاصيل الملهمة في التصميم الداخلي لهذا المنزل!

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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homify
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homify

الأناقة الهيكلية للمنازل التي تتضمن علية تدفعنا لاستغلال تلك المساحة لإبراز أكبر قدر من الجمال، في هذه الغرف نأخذ الخطوة الأولى، حيث التصميم الداخلي الحديث الذي يهيمن في ظلال باردة ومثيرة للاهتمام من اللون الرمادي على الأثاث المنجد والسجاد، واللمسات الفضية اللامعة على الإطارات والمصباح. بينما نجد الأشكال الحاسمة والاكسسوارات الزخرفية ذات الطابع الرومانسي، قادرة على خلق مزيج متوازن ساحر حقا.

غرفة الطعام

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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بجانب المعيشة، لدينا منطقة جلوس واسعة أيضًا، مع اثنين من الكراسي وقطعة سجاد بلون أزرق نفطي أنيق، بينما تشغل غرفة الطعام مساحة كبيرة، حيث المكان المثالي للتفاعل الاجتماعي.. بطل الرواية في هذه البيئة مما لا شك فيه هو مزيج من الخشب والأبيض، بينما يتمركز الجمال في القطع الديكورية المنقوشة والمزينة للجدران بنغمات لونية تمتزج بنعومة مع قطعة السجاد.

ليست مجرد سلالم بسيطة

homify غرفة السفرة
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اللمسات الجمالية ليست وحدها السبب في سحر تصميم هذا المنزل، بل أيضًا الأفكار واللمسات الديكورية المبتكرة التي يمكن أن نراها في الدرج الذي يؤدي إلى الطابق العلوي، حيث يجسد الحل الحديث لتوفير مساحة مع تحقيق اقصى استفادة من خلال الخزائن الخفية بداخله.

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كتلة ضخمة من رخام كالاكاتا تصنع جزيرة مجهزة ومضادة في هذا المطبخ الأبيض الكلي الرائع. ما هو أكثر جمال من ذلك، الباب الزجاجي الكبير أيضا الذي يصنع همزة الوصل بين الداخل والخارج، والفاصل في الوقت ذاته، كما أنه يسمع بتسلل الإشراقة القوية للضوء الطبيعي.

منطقة الدراسة

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

الطابق العلوي، مشرق للغاية ويتمتع بأقصى درجات الترحيب، وهو أيضا منطقة دراسة الصغيرة التي تم إنشاؤها في العلية: مكان متعدد الوظائف وتنوعا التي يمكن إعادة تشكيلها وفقا لفترة الاستخدام.

خزانة غير مرئية

homify غرفة الملابس
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homify
homify
homify

أيضا في هذه القطعة، نجد حلا ديكوريا مبتكرًا مع التطبيق العملي الكبير ولكن دون إغفال الجانب الجمالي، حيث الخزانة التي تم إدراجها مباشرة في الجدار، شبه خفية تماما ولكن أيضا وظيفية للغاية. الأبيض أيضا يجعلها متناغمة مع المحيط كله.

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الحمام

homify حمام
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homify

نحن الآن داخل الحمام، حيث بطل الرواية المطلق هو الحداثة، تأثير البلاط السيراميكي الأبيض، والطلاء الذي يقوم حرفيا بدور مضيء لتلك المساحة، وإعطاء الشعور الوهمي بالاتساع البصري رغم صغر المساحة في الحقيقة.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من منا لم يحلم مرة واحدة على الأقل بغرفة نوم رومانسية في العلية، تماما مثل هذه؟ مغطاة بالخشب الأبيض المطلي، وسرير كبير ومريح، مع أجواء تشجع على الاسترخاء بفضل الانعكاسات الذهبية للباركيه والسرير المنجد. منطقة النوم هذه هي المكان المثالي للراحة.

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