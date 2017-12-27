تعلم كيف تصمم منزل مثالي مع ديكورات بسيطة!

من منا لم يحلم مرة واحدة على الأقل بغرفة نوم رومانسية في العلية، تماما مثل هذه؟ مغطاة بالخشب الأبيض المطلي، وسرير كبير ومريح، مع أجواء تشجع على الاسترخاء بفضل الانعكاسات الذهبية للباركيه والسرير المنجد. منطقة النوم هذه هي المكان المثالي للراحة.

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