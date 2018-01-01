7 حيل ذكية للتعامل مع الحمامات الضيقة والطويلة

عند تصميم الحمامات الطويلة والضيقة، يجب دراسة المساحة جيدًا والتأني في توزيع الأدوات الصحية بالحمام واستغلال كل انش من الفضاء المتاح. عليك أيضًا اتخاذ قرار بشأن إن كنت ترغب في تصميم ركن للاستحمام يعتمد على كابينة شاور زجاجية كما هو الحال في الصورة المعروضة، أم حوض استحمام عادي.

هناك أمر آخر نود الإشارة إليه وهو أهمية وضع الأشياء ذات الأولوية في المقدمة عند التخطيط لأي حمام صغير، وهنا نقصد أن تضع المغسلة/الحوض في أول الحمام ثم يليه مقعد المرحاض والكابينة أو البانيو. تطبيق مثل هذه اللمسات سيساعدك على تجنب بعض الأخطاء الكبيرة مثل عبور الحمام بأكمله لغسل اليدين فقط في الحوض، وهو ما يتطلب أن يكون الحوض أقرب شئ إلى الباب.