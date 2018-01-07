5 تصميمات رائعة ومبتكرة لغرف نوم الأطفال

مما لا شك فيه أن غرف الأطفال والتصميمات الخاصة بها تعد من الأمور التي تشغل بال كل أسرة من الأسر حيث أن كل أم وأب لديهم الرغبة في التوصل لأروع التصميمات المبتكرة الخاصة بغرف النوم لأطفالهم من بين جميع التصميمات، ودائما ما يبحث الكثير على تصميمات لغرف النوم الخاصة بالأطفال بما تناسب الإمكانيات المادية وكذلك المساحة والرغبة الخاصة بالأطفال من حيث السن، والجنس فلكل عمر تطلعات في شكل الغرفة الخاصة بهم، كذلك اختلاف النوع ما بين أنثى وذكر يؤدي إلى اختلاف وجهات النظر والميول وكذلك الرغبات فنجد الغرف الخاصة بالأطفال البنات تكون ألوانها أكثر إشراقا وتعدد الألوان، أما بالنسبة للأطفال الصبية فنجد الألوان الداكنة وكثرة التفاصيل الخاصة به والألعاب والشخصيات الكرتونية الشهيرة، ونظرا لكل هذه الأمور نقدم لكم مجموعة من التصميمات المبتكرة لغرف النوم الأطفال من الممكن أن تساعد الأسر في اختيار التصميم الخاص بغرف أطفالكم.
من الواضح من هذا التصميم ملائمته لغرف نوم خاصة بالطفل الولد وكذلك البنت حيث أن التصميم منقسم إلى جزئين متساويين الأول خاص بالأنثى حيث الألوان الهادئة وهو اللون الروز الفاتح ذو الرسومات المفضلة لدى البنت وهي العرائس والشخصيات ونجد التصميم مكتمل من حيث احتوائه على السرير المريح والمكتبة الرقيقة التي تفصل بينها وبين الجزء الآخر من الغرفة الخاص بالطفل الولد، مرفق بها المكتب المناسب لغرض المذاكرة وغيرها، وإذا انتقلنا إلى القسم الخاص بالولد فنجد اللون السماوي الفاتح مع شخصية كابتن أمريكا الشهيرة الذي يلائم بشكل كبير الطفل الولد، ويتوسط التصميم ككل طاولة دائرية بغرض الجلوس عليها للعب وتناول الطعام، ونجد الاشتراك ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية حيث الأضواء المدفونة، ويوجد تداخل متناسق في الألوان الهادئة.
يصلح هذا التصميم للأطفال من الجنسين وخاصة في مرحلة المراهقة، فهو عبارة عن سرير ذو حجم كبير مرفق به الكمودينو الخاص به، ونجد شخصية الباندا الشهيرة تسيطر على التصميم بحيث اللونين الأبيض والأسود الرائعين مع تداخل لمسات بسيطة من اللون الأصفر من حيث الوسائد وكذلك الشمعدان، ومن حيث الأرضيات فهي فاتحة مناسبة لهذا التصميم، كذلك الإضاءة الخافتة التي تعتبر مزيج من الإضاءة الصناعية والطبيعية.
تصميم مبهج عبارة عن سماء رائعة ذات اللون اللبني الهادئ الخاص باللون السماوي، مع مزيج من الألوان الصاخبة كاللون الأصفر والازرق والبرتقالي والأخضر والفوشيا الذي يعطي للتصميم لمسة من النشاط والحيوية اللازمة لغرف الأطفال، ونجد هذه الألوان واضحة في كل من ألوان الجدران والمقاعد والسريرين حيث أن الغرفة تصلح لفردين وكذلك السجاد ونجد اللون البني واضح في لون الباب الخشبي، مع لون الأبيض من حيث الأسقف المعلقة ولا يخلو التصميم من وجود الديكورات الرائعة حيث اللوحات الجدارية الصغيرة، أما الإضاءة فتختلط الأضواء المدفونة مع ضوء الشمس.
يتضح من هذا التصميم صلاحيته لثلاثة أطفال من الممكن من الإناث أو الذكور، ولكن في مرحلة متقدمة من العمر كمرحلة المراهقة، ونجد الألوان مناسبة حيث الألوان الفاتحة ما بين اللون الأبيض والخشبي ما بين الأرضيات والسرير وألوان أخرى في ألوان الوسائد، مع وجود بعض الدمى، ونجد الإضاءة الطبيعية مهيمنة مع لمحات بسيطة من الإضاءة الطبيعية.
يصلح هذا التصميم لغرف النوم الأطفال ذات المساحة الصغيرة، ونجد اللون الأحمر الصاخب هو المسيطر بشكل كبير على التصميم من حيث ألوان الستائر، والمقعد وبعض اللمحات في السرير والمكتب، ونجد الجدران الملونة بورق الحائط ووجود بعض الدمى لإضفاء روح الطفولة على التصميم.
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