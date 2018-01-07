7 ديكورات غرف معيشة راقية للمساحات الواسعة

مما لا شك فيه أن المساحة تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في اختيارك لكل التفاصيل الخاصة بتصميم غرفة المعيشة، ومن المعروف عن أي تصميم التفاصيل الخاصة به وهي عبارة عن ألوان ودهانات الجدران والحوائط والأسقف بالإضافة إلى نوعية الأرضيات وألوانها والخامات الخاصة بها، مرورا بحجم الأثاث وخاماته ألوانه وفي النهاية الإضاءة والديكورات والأثاث، ومن المؤكد أن المساحات الواسعة لها عظيم الأثر في الراحة والسهولة عند اختيار التصميم المناسب مع كل التفاصيل السابقة حيث أن المساحة الواسعة تتيح الأريحية، لأن المساحة الواسعة غير متوفرة أو متاحة بالنسبة للجميع خاصة مع انتشار ونمو فكرة الشقق صغيرة المساحة مع الاستغلال الأمثل ونجد في التصميمات القادمة التي تناسب المساحات الواسعة في الشقق أو الفلل كبيرة المساحة.
تمنحك المساحة الواسعة في غرفة المعيشة فرصة كبيرة للمساحات بين قطع الأثاث مما يتيح الأريحية في التجول والحركة في كافة أرجاء التصميم، ونرى في هذا التصميم سيطرة وهيمنة الألوان التقليدية والمحايدة ما بين الأسود والأبيض والرمادي ويتضح ذلك في ألوان كل من الأرضيات اللامعة، والجدران والحائط والأسقف ذات اللون الأبيض بالإضافة إلى الألوان الخاصة بقطع الأثاث والسجاد، ونجد الإضاءة مناسبة تماما مع الشكل العام للتصميم فهي ممزوجة ما بين الصناعية والطبيعية، ونرى في هذا التصميم مناسبته إلى الفيلات والقصور والشقق ذات الدورين وغيرها.
في هذه الغرفة يتجلى المفهوم الشامل لغرفة المعيشة الأنيقة والتي هي عصب البيت حيث أنها من الغرف الرئيسية في المنزل، ستجد في الخلفية مثلا الطاولة الخاصة بتناول الطعام، والبراح الشديد لعدم وجود أي فواصل، ونجد الأريكة المريحة ذات اللون الهادئ مع الوسائد والمقعد الملون والطاولة المربعة ذات اللون الأبيض بالإضافة إلى السجادة مع الأرضيات الخشبية ونجد الديكورات والتحف التي تمنح التصميم الفخامة ويشترك ذلك التصميم أيضا مع وحدات الاستقبال الأخرى.
أما هنا ومع المساحة الكبيرة للغرفة، فكان اختيار الألوان يميل إلى الفواتح سواء للجدران الخشبية، والأقمشة الخاصة بالأثاث، والستائر وكذلك السجاد والأرضيات، كما أن المصمم منح الاهتمام الأكبر للإضاءة حيث النجف الذي يضفي اللمسة واللمحة الكلاسيكية، وهي من الأمور التي تبرز المساحة الواسعة وجمالها، ونرى لمحات طبيعية من حيث وجود بعض النباتات التي تساهم في إضفاء روح الطبيعة بالإضافة إلى دخول الديكورات في التصميم حيث وجود اللوحة الجدارية التي نجدها في المواجهة من التصميم، ويتضح في زاوية من زوايا التصميم وجود غرفة السفرة.
يا له من تصميم بسيط وسهل وقليل التكلفة يصلح للمنازل الصيفية، فهو عبارة عن محيط خشبي بسيط على شكل حرف إل ويعلوه وسائد للراحة والجلوس عليه ذات الألوان المختلفة ما بين الرمادي الغامق والأبيض والأصفر بالإضافة إلى السجادة مع الطاولة المربعة، ونجد الجدران البيضاء لتضفي على التصميم الإشراق مع إضاءة الشمس التي تمر عبر الستائر ذات الألوان الفاتحة.
يتضح من ذلك التصميم بروز المساحة الواسعة بالإضافة إلى اللون الأبيض الذي يسيطر بشكل كبير على التصميم من حيث ألوان الأريكة كبيرة الحجم التي تأخذ الزاوية الكبرى من التصميم، مع الأسقف المعلقة ذات الأضواء المدفونة والبارزة التي تساهم بشكل كبير في الديكورات مع وجود الجدار ذو الشكل الحجري، والأرضيات البيضاء التي تمنحنا زيادة في المساحة مع وجود النافذة الزجاجية التي تعطي شكلا جماليا رائعا.
نرى في هذا التصميم فكرة تناسق الألوان بالإضافة إلى المزج ما بين تصميم لغرفة المعيشة وفي الخلفية المطبخ، فنجد الألوان الفاتحة تعم أرجاء التصميم من حيث لون الأريكة والوسائد والجدران وكذلك المكان المخصص لوضع التليفزيون، ونجد الإضاءة حيث ضوء الشمس في فترة النهار بينما استعمال الأضواء المدفونة في فترة المساء لتضفي جوا من الهدوء.
في هذا التصميم نجد الحرية في اختيار الألوان أيضا من المميزات التي تمنحها لك المساحات الواسعة، فاختيار اللون الأبيض للأريكة وكذلك الألوان المتداخلة الخاصة بالسجاد كما في هذه الغرفة يتطلب جرأة واتساع حتى لا يأخذ المساحة، مع وجود وحدة تناول الطعام وكذلك بعض الديكورات كالأباجورة التي تعتبر رمزا جماليا للإضاءة الصناعية بالاشتراك مع الطبيعية.
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