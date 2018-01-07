7 ديكورات غرف معيشة راقية للمساحات الواسعة

مما لا شك فيه أن المساحة تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في اختيارك لكل التفاصيل الخاصة بتصميم غرفة المعيشة، ومن المعروف عن أي تصميم التفاصيل الخاصة به وهي عبارة عن ألوان ودهانات الجدران والحوائط والأسقف بالإضافة إلى نوعية الأرضيات وألوانها والخامات الخاصة بها، مرورا بحجم الأثاث وخاماته ألوانه وفي النهاية الإضاءة والديكورات والأثاث، ومن المؤكد أن المساحات الواسعة لها عظيم الأثر في الراحة والسهولة عند اختيار التصميم المناسب مع كل التفاصيل السابقة حيث أن المساحة الواسعة تتيح الأريحية، لأن المساحة الواسعة غير متوفرة أو متاحة بالنسبة للجميع خاصة مع انتشار ونمو فكرة الشقق صغيرة المساحة مع الاستغلال الأمثل ونجد في التصميمات القادمة التي تناسب المساحات الواسعة في الشقق أو الفلل كبيرة المساحة.