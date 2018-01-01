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13 تصميم لمطابخ ريفية تأخذك إلى زمن بعيد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ
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مطبخ على الطراز الريفي يعني الكثير من الأعمال الخشبية أو جدران من الطوب وربما بعض الأحجار! هكذا تبدو هيئة المطابخ الريفية التي دائمًا ما تكون عنوانًا للبساطة والبهجة والارتياح. لـدينا اليوم 13 مطبخ أنيق ومختلف على طريقته الخاصة يجعلك كل واحدًا منهم تعود إلى أجواء القرية في لمح البصر! 

1- إضاءة طبيعية من السقف

Epsom, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects مطبخ
Bradley Van Der Straeten Architects

Epsom

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

يميز هذا المطبخ المُصَمم على النمط البلدي عنصر الإضاءة الطبيعية من السقف والتي تتخلل العوارض الخشبية المتوازية وتسمح للضوء بالمرور إلى الداخل فتجعله مشرقًا وغير عاديًا. 

الجدران بهيئتها البدائية من الطوب إلى جانب الخزائن الرمادية.. مزيج مدهش تقع في غرامه إلى الأبد.

2- مطبخ أبيض بجدار حجري

Casa vacanze situata in Piemonte: Casa Pasqualin, Andrea Chiesa è Progetto Immagine Andrea Chiesa è Progetto Immagine مطبخ White
Andrea Chiesa è Progetto Immagine

Andrea Chiesa è Progetto Immagine
Andrea Chiesa è Progetto Immagine
Andrea Chiesa è Progetto Immagine

الجدران الحجرية وحدها كفيلة بأن تضفي على مطبخك الحس الريفي دون اللجوء إلى أية لمسات ديكورية أخرى، كما أنها تستطيع إبراز  ما حولها كخزانات المطبخ البيضاء مثلًا، فتمنحها نكهة ريفية فريدة من نوعها.

3- ريفي بحس صناعي

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

هذا المطبخ يتمتع بمزيج رائع بين النمطين الصناعي والريفي، فبعض اللمسات تأخذك إلى العالم الحديث كالخزانات ووحدات الإضاءة مثلًا، والبعض الآخر يسحبك إلى الوراء لزمنٍ بعيد خصوصًا مع ذلك مع الطوب الأحمر في الجدار المركزي للمطبخ.

4- الجمال الأسود!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ صغير وبسيط للغاية ومع ذلك قمة في الأناقة والرقي وذلك بفضل عدة عناصر، أولها الجدار المكسي كاملًا بالحجر الكبير الملون، وثانيها تصميم المطبخ الخطي/المستقيم غير المتكلف، وثالثها الوحدات التخزينية السوداء.

5- ريفي ولكن.. أنيق جدًا

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation مطبخ
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

الـخزائن الخشبية وما يغلفها من رخام أبيض في الأسطح، جدران المطبخ المعتمدة على الطوب الصناعي.. لمسات تضيف شعور بالأناقة والرقي إلى مطبخك الريفي.

6- الأثاث الخشبي رائع هنا

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

الخبراء التايوان صمموا هذا المطبخ البلدي من مفهوم المنازل الزن حيث الأثاث الخشبي البسيط والخزائن الخشبية والنوافذ الكبيرة.

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7- البساطة هي أصل الجمال

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

ليس هناك أجمل من الاعتماد على الطوب الأحمر في جميع تغليف جدران مطبخك مع استخدام رفوف خشبية عصرية وعلوية تستعيض بها عن الخزانات لتظهر روعة الجدران، مع الاعتماد أكثر على الخزانات السفلية كمساحة تخزينية لأدوات الطهي.

8- ما بين العصرية والريفية

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

جدار أبيض عصري من السيراميك يطل على جدار آخر من الحجر ومساحة فضاء بينهما تصل بك إلى نافذة طولية كبيرة تزود المطبخ بسحر الإضاءة الطبيعية وكذلك توفر التهوية المطلوبة.

9- حجر طبيعي

Azorean Urban Lodge, ARCO mais - arquitectura e construção ARCO mais - arquitectura e construção مطبخ Yellow
ARCO mais – arquitectura e construção

ARCO mais - arquitectura e construção
ARCO mais – arquitectura e construção
ARCO mais - arquitectura e construção

أما هنا، فيغلف الحجر الطبيعي سقف المطبخ ومدخله وتحديدًا المساحة التي تعلو الكاونتر، فينجح في إضفاء الطابع الريفي بكل بساطة.

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10- إشراقة وبراح

Miner's Cottage II, design storey design storey مطبخ
design storey

Miner's Cottage II

design storey
design storey
design storey

يشبه هذا التصميم نموذج رقم 1 إلى حد كبير من حيث الإضاءة الطبيعية والعوارض الخشبية ولكنه يتميز عن الأول بمساحته الكبيرة والبراح الذي لا يكاد ينتهي.

11- مذهل بكل تفاصيله

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

صُنِعَ هذا المطبخ الفريد من الخشب العتيق بلمسة طبيعية مئة بالمئة، ليس هذا فحسب بل أن كل تفاصيله مذهلة في حقيقة الأمر، من الحوض إلى الموقد. 

12- تركيبة ثلاثية فريدة

Un Piso con Personalidad Atrevida y mucho Estilo, N.A. Construcción N.A. Construcción مطبخ الطوب
N.A. Construcción

N.A. Construcción
N.A. Construcción
N.A. Construcción

بلاط، وخشب، وأحجار.. مزيج مدهش لأروع مطبخ بفضل تنوع الخامات المستخدمة في التصميم الداخلي والخزانات على حد سواء.

13- أرضية منقوشة

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

الأرضية المنقوشة هنا هي سر جاذبية هذا المطبخ، ليس فقط ما تحمله من رسوم هو السبب وراء جاذبيتها، وإنما أيضًا الألوان وخصوصًا اللون الأحمر الذي يتناغم بشدة مع الخزانات المصممة على  شكل حرف L.

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