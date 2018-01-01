13 تصميم لمطابخ ريفية تأخذك إلى زمن بعيد

مطبخ على الطراز الريفي يعني الكثير من الأعمال الخشبية أو جدران من الطوب وربما بعض الأحجار! هكذا تبدو هيئة المطابخ الريفية التي دائمًا ما تكون عنوانًا للبساطة والبهجة والارتياح. لـدينا اليوم 13 مطبخ أنيق ومختلف على طريقته الخاصة يجعلك كل واحدًا منهم تعود إلى أجواء القرية في لمح البصر!
يميز هذا المطبخ المُصَمم على النمط البلدي عنصر الإضاءة الطبيعية من السقف والتي تتخلل العوارض الخشبية المتوازية وتسمح للضوء بالمرور إلى الداخل فتجعله مشرقًا وغير عاديًا.
الجدران بهيئتها البدائية من الطوب إلى جانب الخزائن الرمادية.. مزيج مدهش تقع في غرامه إلى الأبد.
الجدران الحجرية وحدها كفيلة بأن تضفي على مطبخك الحس الريفي دون اللجوء إلى أية لمسات ديكورية أخرى، كما أنها تستطيع إبراز ما حولها كخزانات المطبخ البيضاء مثلًا، فتمنحها نكهة ريفية فريدة من نوعها.
هذا المطبخ يتمتع بمزيج رائع بين النمطين الصناعي والريفي، فبعض اللمسات تأخذك إلى العالم الحديث كالخزانات ووحدات الإضاءة مثلًا، والبعض الآخر يسحبك إلى الوراء لزمنٍ بعيد خصوصًا مع ذلك مع الطوب الأحمر في الجدار المركزي للمطبخ.
مطبخ صغير وبسيط للغاية ومع ذلك قمة في الأناقة والرقي وذلك بفضل عدة عناصر، أولها الجدار المكسي كاملًا بالحجر الكبير الملون، وثانيها تصميم المطبخ
الخطي/المستقيم غير المتكلف، وثالثها الوحدات التخزينية السوداء.
الـخزائن الخشبية وما يغلفها من رخام أبيض في الأسطح، جدران المطبخ المعتمدة على الطوب الصناعي.. لمسات تضيف شعور بالأناقة والرقي إلى مطبخك الريفي.
الخبراء التايوان صمموا هذا المطبخ البلدي من مفهوم المنازل الزن حيث الأثاث الخشبي البسيط والخزائن الخشبية والنوافذ الكبيرة.
ليس هناك أجمل من الاعتماد على الطوب الأحمر في جميع تغليف جدران مطبخك مع استخدام رفوف خشبية عصرية وعلوية تستعيض بها عن الخزانات لتظهر روعة الجدران، مع الاعتماد أكثر على الخزانات السفلية كمساحة تخزينية لأدوات الطهي.
جدار أبيض عصري من السيراميك يطل على جدار آخر من الحجر ومساحة فضاء بينهما تصل بك إلى نافذة طولية كبيرة تزود المطبخ بسحر الإضاءة الطبيعية وكذلك توفر التهوية المطلوبة.
أما هنا، فيغلف الحجر الطبيعي سقف المطبخ ومدخله وتحديدًا المساحة التي تعلو الكاونتر، فينجح في إضفاء الطابع الريفي بكل بساطة.
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يشبه هذا التصميم نموذج رقم 1 إلى حد كبير من حيث الإضاءة الطبيعية والعوارض الخشبية ولكنه يتميز عن الأول بمساحته الكبيرة والبراح الذي لا يكاد ينتهي.
صُنِعَ هذا المطبخ الفريد من الخشب العتيق بلمسة طبيعية مئة بالمئة، ليس هذا فحسب بل أن كل تفاصيله مذهلة في حقيقة الأمر، من الحوض إلى الموقد.
بلاط، وخشب، وأحجار.. مزيج مدهش لأروع مطبخ بفضل تنوع الخامات المستخدمة في التصميم الداخلي والخزانات على حد سواء.
الأرضية المنقوشة هنا هي سر جاذبية هذا المطبخ، ليس فقط ما تحمله من رسوم هو السبب وراء جاذبيتها، وإنما أيضًا الألوان وخصوصًا اللون الأحمر الذي يتناغم بشدة مع الخزانات المصممة على شكل حرف L.