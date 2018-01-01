13 تصميم لمطابخ ريفية تأخذك إلى زمن بعيد

يميز هذا المطبخ المُصَمم على النمط البلدي عنصر الإضاءة الطبيعية من السقف والتي تتخلل العوارض الخشبية المتوازية وتسمح للضوء بالمرور إلى الداخل فتجعله مشرقًا وغير عاديًا.

الجدران بهيئتها البدائية من الطوب إلى جانب الخزائن الرمادية.. مزيج مدهش تقع في غرامه إلى الأبد.