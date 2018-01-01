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5 طرق للحفاظ على شرفتك دافئة في البرد القارس

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration بلكونة أو شرفة
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يوم بعد يوم يزداد الطقس برودة مما يجبرنا على البقاء بالداخل في أغلب الوقت ومحاولة الاستمتاع بالمشروبات الساخنة، ولكن هذا غير مُرضي وشبه مستحيل بالنسبة لأولئك الذين يحبون قضاء الوقت في الهواء الطلق بالشرفة! 

لهذا السبب تحديدًا، لدينا اليوم خمس طرق في كتاب الأفكار هذا تساعدهم في الحصول على شرفة دافئة خلال هذه الأشهر الباردة.. دعونا نلقي نظرة سريعة عليها!

1- الشرفة المغلقة

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration بلكونة أو شرفة
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

تتميز الشرفات المغلقة سواء بخامة الخشب -كما هو في النموذج المعروض أمامنا- أو الزجاج بالعديد من الميزات مقارنة بنظيراتها المفتوحة، سنوضح بعضها فيما يلي: 

- أولًا: تكون أقل عُرضه لتراكم أكوام هائلة من الأتربة، فلا ترهقك في عمليات التنظيف شبه اليومية.

- ثانيًا: تسمح بإقامة جلسة خارجية رائعة تستغل المساحة بالكامل دون الخوف على الأثاث من التلف.

- ثالثًا: تكون فيها الأجواء دافئة نسبيًا مقارنة بالشرفة المفتوحة لأن التعريشة والأعمدة تمنع تدفق الهواء إليها بشكل كبير، مما يسمح لك باستخدامها في فصول السنة المختلفة وخصوصًا الشتاء حتى وإن كان البرد قارسًا.

- رابعًا: تمنع تسرب مياه الأمطار إلى أرجاءها المختلفة نظرًا لاعتمادها على مظلة أو تعريشة.

- خامسًا: تتمتع بمظهر مذهل يحسدك الجميع عليه.

إن كنت لا تميل إلى إغلاق الشرفة بالأعمدة والألواح الخشبية، يمكنك أن تطلب من الخبراء تثبيت الأبواب الزجاجية المنزلقة أو النوافذ بمختلف أرجاء الشرفة، وبالتالي ستحظى بالنظرة المفتوحة التي ترغب فيها.

2- مدفأة تقليدية خشبية

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design بلكونة أو شرفة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

من المعروف أن الطريقة الأكثر عملية لإضفاء الدفء إلى شرفتك الخاصة هو وضع مدفأة بها. فهذه الحيلة يلجأ إليها الكثيرون، فمنهم من لا تتوفر لديه ميزانية كافية لإغلاق الشرفة كما في النموذج 1، ومنهم مَن هم محبون للأماكن المفتوحة بطبعهم، فتكون فكرة المدفأة أنسب خيار لهم ليتمتعوا بجو يجمع ما بين الدفء والبرودة في آنٍ واحد.  

يفضل عند اختيار مكان المدفأة بالشرفة، وضعها في أي ركن مميز يعمل على تدفئة الشرفة سريعًا. 

3- الموقد المشع

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА, Tony House Interior Design & Decoration Tony House Interior Design & Decoration بلكونة أو شرفة
Tony House Interior Design &amp; Decoration

Tony House Interior Design & Decoration
Tony House Interior Design &amp; Decoration
Tony House Interior Design & Decoration

هناك خيار آخر غير الخيارين السابقين وهو المدفأة أو الموقد المشع. يتميز هذا الموقد بقدرته على تدفئة المكان بشكل سريع وبفعالية كبيرة، كما أنه يمكن تركيبه بسهولة في أي ركن بالمنزل دون بذل أي جهد يُذكر.

يعيب هذا الموقد أنه قد يسبب عرقلة في الحركة بأرجاء الشرفة، كما أنك ستحتاج معه أن تتوخى الحذر خصوصًا إن كان بالمنزل أطفال، هذا لا ينفي أنه حل حيوي وبسيط لفصل شتاء دافئ دائمًا حتى بالمساحات المفتوحة من منزلك.

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4- نظام التدفئة الأرضية

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept بلكونة أو شرفة
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

يمكنك اللجوء إلى ما هو أبعد من ذلك وهو نظام التدفئة الأرضية تحت البلاط أو السيراميك والذي عادة ما يتم الاستعانة به في المساحات الكبيرة، حيث يعمل على تدفئة المساحة بأكملها بشكل أمثل مما يجعله مناسبًا للشرفة وغيرها من المساحات المفتوحة. 

5- المدفأة الرقمية

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design بلكونة أو شرفة
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

يُطلق على هذه المدفأة اسم المدفأة الرقمية أو الإلكترونية وهي أحد أفضل الخيارات بلا أدنى شك، ويميل إلى اقتنائها أصحاب المنازل العصرية.

 تتميز هذه المدفأة بـأنها في متناول الجميع، كما أنها تبدو أنيقة وتتوفر بالعديد من التصاميم المبتكرة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى أي كمية من الهواء وبالتالي استخدامها في الشرفة المغلقة لن يجعلك تشعر بالاختناق.

تأتي المواقد الإلكترونية في العديد من الأشكال والأحجام ولديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. 

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