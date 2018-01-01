5 طرق للحفاظ على شرفتك دافئة في البرد القارس

يوم بعد يوم يزداد الطقس برودة مما يجبرنا على البقاء بالداخل في أغلب الوقت ومحاولة الاستمتاع بالمشروبات الساخنة، ولكن هذا غير مُرضي وشبه مستحيل بالنسبة لأولئك الذين يحبون قضاء الوقت في الهواء الطلق بالشرفة!
لهذا السبب تحديدًا، لدينا اليوم خمس طرق في كتاب الأفكار هذا تساعدهم في الحصول على شرفة دافئة خلال هذه الأشهر الباردة.. دعونا نلقي نظرة سريعة عليها!
تتميز الشرفات المغلقة سواء بخامة الخشب -كما هو في النموذج المعروض أمامنا- أو الزجاج بالعديد من الميزات مقارنة بنظيراتها المفتوحة، سنوضح بعضها فيما يلي:
- أولًا: تكون أقل عُرضه لتراكم أكوام هائلة من الأتربة، فلا ترهقك في عمليات التنظيف شبه اليومية.
- ثانيًا: تسمح بإقامة جلسة خارجية رائعة تستغل المساحة بالكامل دون الخوف على الأثاث من التلف.
- ثالثًا: تكون فيها الأجواء دافئة نسبيًا مقارنة بالشرفة المفتوحة لأن التعريشة والأعمدة تمنع تدفق الهواء إليها بشكل كبير، مما يسمح لك باستخدامها في فصول السنة المختلفة وخصوصًا الشتاء حتى وإن كان البرد قارسًا.
- رابعًا: تمنع تسرب مياه الأمطار إلى أرجاءها المختلفة نظرًا لاعتمادها على مظلة أو تعريشة.
- خامسًا: تتمتع بمظهر مذهل يحسدك الجميع عليه.
إن كنت لا تميل إلى إغلاق الشرفة بالأعمدة والألواح الخشبية، يمكنك أن تطلب من الخبراء تثبيت الأبواب الزجاجية المنزلقة أو النوافذ بمختلف أرجاء الشرفة، وبالتالي ستحظى بالنظرة المفتوحة التي ترغب فيها.
من المعروف أن الطريقة الأكثر عملية لإضفاء الدفء إلى شرفتك الخاصة هو وضع مدفأة بها. فهذه الحيلة يلجأ إليها الكثيرون، فمنهم من لا تتوفر لديه ميزانية كافية لإغلاق الشرفة كما في النموذج 1، ومنهم مَن هم محبون للأماكن المفتوحة بطبعهم، فتكون فكرة المدفأة أنسب خيار لهم ليتمتعوا بجو يجمع ما بين الدفء والبرودة في آنٍ واحد.
يفضل عند اختيار مكان المدفأة بالشرفة، وضعها في أي ركن مميز يعمل على تدفئة الشرفة سريعًا.
هناك خيار آخر غير الخيارين السابقين وهو المدفأة أو الموقد المشع. يتميز هذا الموقد بقدرته على تدفئة المكان بشكل سريع وبفعالية كبيرة، كما أنه يمكن تركيبه بسهولة في أي ركن بالمنزل دون بذل أي جهد يُذكر.
يعيب هذا الموقد أنه قد يسبب عرقلة في الحركة بأرجاء الشرفة، كما أنك ستحتاج معه أن تتوخى الحذر خصوصًا إن كان بالمنزل أطفال، هذا لا ينفي أنه حل حيوي وبسيط لفصل شتاء دافئ دائمًا حتى بالمساحات المفتوحة من منزلك.
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يمكنك اللجوء إلى ما هو أبعد من ذلك وهو نظام التدفئة الأرضية تحت البلاط أو السيراميك والذي عادة ما يتم الاستعانة به في المساحات الكبيرة، حيث يعمل على تدفئة المساحة بأكملها بشكل أمثل مما يجعله مناسبًا للشرفة وغيرها من المساحات المفتوحة.
يُطلق على هذه المدفأة اسم المدفأة الرقمية أو الإلكترونية وهي أحد أفضل الخيارات بلا أدنى شك، ويميل إلى اقتنائها أصحاب المنازل العصرية.
تتميز هذه المدفأة بـأنها في متناول الجميع، كما أنها تبدو أنيقة وتتوفر بالعديد من التصاميم المبتكرة، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى أي كمية من الهواء وبالتالي استخدامها في الشرفة المغلقة لن يجعلك تشعر بالاختناق.
تأتي المواقد الإلكترونية في العديد من الأشكال والأحجام ولديك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها.