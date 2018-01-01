5 طرق للحفاظ على شرفتك دافئة في البرد القارس

تتميز الشرفات المغلقة سواء بخامة الخشب -كما هو في النموذج المعروض أمامنا- أو الزجاج بالعديد من الميزات مقارنة بنظيراتها المفتوحة، سنوضح بعضها فيما يلي:

- أولًا: تكون أقل عُرضه لتراكم أكوام هائلة من الأتربة، فلا ترهقك في عمليات التنظيف شبه اليومية.

- ثانيًا: تسمح بإقامة جلسة خارجية رائعة تستغل المساحة بالكامل دون الخوف على الأثاث من التلف.

- ثالثًا: تكون فيها الأجواء دافئة نسبيًا مقارنة بالشرفة المفتوحة لأن التعريشة والأعمدة تمنع تدفق الهواء إليها بشكل كبير، مما يسمح لك باستخدامها في فصول السنة المختلفة وخصوصًا الشتاء حتى وإن كان البرد قارسًا.

- رابعًا: تمنع تسرب مياه الأمطار إلى أرجاءها المختلفة نظرًا لاعتمادها على مظلة أو تعريشة.

- خامسًا: تتمتع بمظهر مذهل يحسدك الجميع عليه.

إن كنت لا تميل إلى إغلاق الشرفة بالأعمدة والألواح الخشبية، يمكنك أن تطلب من الخبراء تثبيت الأبواب الزجاجية المنزلقة أو النوافذ بمختلف أرجاء الشرفة، وبالتالي ستحظى بالنظرة المفتوحة التي ترغب فيها.