10 غرف طعام كلاسيكية فاخرة.. ما هذه الفخامة؟!

غرفةطعام كلاسيكية من الدرجة الأولى تحتل بقعة بمساحة لا بأس بها من المنزل تسمح بتوزيع قطع الأثاث بشكل مريح كما هو واضح أمامنا في الصورة. تتكون السفرة كالمعتاد من مائدة كبيرة بأرجل فضية لامعة ويحيط بها ستة مقاعد غاية في الاناقة بلون أزرق فاتح يطلق عليه البعض النيلي حيث يشبه لون السماء في الساعات الاولى من النهار وقبل شروق الشمس.

على أحد جانبي المائدة خزانة أدوات المائدة النيش وعلى الجانب الآخر البوفيه كلاهما باللون الأبيض ولكن الأخير يتألق بمرىتين فخمتين يزيدونه جمالًا ولفتًا للانتباه. بالطبع سفرة كهذه كفيلة بأن تبهر زائريك بمجرد المرور داخلها، ليس هذا بسبب قطع الأثاث الفخمة وتوزيعها بشكل مثالي على المساحة المتاحة، ولكن أيضًا بفضل تناسق الألوان بين الجدران والأرضيات والأثاث بشكل احترافي يريح أعين المتطلع إلى الغرفة.