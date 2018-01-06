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10 غرف طعام كلاسيكية فاخرة.. ما هذه الفخامة؟!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Blue
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هذه الجولة مصممة خصيصًا لعشاق الطراز الكلاسيكي في التصميم بزخارفه وألوانه ونقوشه.. نتحدث فيها عن اللمسات الديكورية المختلفة التي يمكنك إضافتها لغرفة طعامك الخاصة.. إليكم هنا 10 نماذج مذهلة لغرف طعام كلاسيكية فاخرة تأخذكم بسحرها إلى قصور الملوك والأمراء .. دعونا نبدأ الآن!  

1- الألوان عصرية رغم التفاصيل الكلاسيكية

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Blue
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

غرفةطعام كلاسيكية من الدرجة الأولى تحتل بقعة بمساحة لا بأس بها من المنزل تسمح بتوزيع قطع الأثاث بشكل مريح كما هو واضح أمامنا في الصورة. تتكون السفرة كالمعتاد من مائدة كبيرة بأرجل فضية لامعة ويحيط بها ستة مقاعد غاية في الاناقة بلون أزرق فاتح يطلق عليه البعض النيلي حيث يشبه لون السماء في الساعات الاولى من النهار وقبل شروق الشمس.

على أحد جانبي المائدة خزانة أدوات المائدة النيش وعلى الجانب الآخر البوفيه كلاهما باللون الأبيض ولكن الأخير يتألق بمرىتين فخمتين يزيدونه جمالًا ولفتًا للانتباه. بالطبع سفرة كهذه كفيلة بأن تبهر زائريك بمجرد المرور داخلها، ليس هذا بسبب قطع الأثاث الفخمة وتوزيعها بشكل مثالي على المساحة المتاحة، ولكن أيضًا بفضل تناسق الألوان بين الجدران والأرضيات والأثاث بشكل احترافي يريح أعين المتطلع إلى  الغرفة.  

2- مساند المقاعد تحفة فنية

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Black
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

لا أحد يختلف على أن الذهبي شريك رائع للأسود وكذلك العكس، فالأول ينجح دائمًا في إضفاء إشراقة وفخامة على الأسود، والأخير  يستطيع أن يمنح الذهبيهيبة ووقار، إلى جانب أنه يقلل من حدة إشراقته حتى لا يكون مبالغ فيها.

نحن أمام نموذج مثالي كلاسيكي بحت تقع في غرامه من النظرة الأولى بداية من المقاعد بمساندها الملكية، مرورًا بالمائدة العريضة المذهلة، نهاية بالبوفيه الذي استطاع أن يكمل تلك اللوحة الفنية.

3- ورق الحائط بطل الرواية

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables الفضة / الذهب Green
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

نموذج آخر لا يختلف في رقيه وفخامته عما سبق وشاهدناه معًا من نماذج لغرف طعام في كتاب الأفكار هذا، فهو فقط يختلف من حيث الألوان والتصميم قليلًا حيث اعتمد خبير التصميم على الدرجات الفاتحة كالبيج والكريمي والأبيض في تغليف الغرفة بالكامل من جدران وأرضيات وأثاث، كما جعل مقاعد السفرة تتميز بلونها الأخضر الفاتح والذي يصنف على أنه أحد أكثر الألوان المريحة للعين والنفس.

إن كنت من أنصار الألوان الفاتحة في الأثاث، فهذه السفرة لك! 

4- أرجل المائدة حقًا مذهلة

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Amber/Gold
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

لمحبي درجات اللون البني ما بين الفاتح والداكن صممت هذه الغرفة. فكما نرى تصميم فريد جدًا للمائدة والتي ترتكز على قاعدتين متباعدتين ومتوازينيت في الوقت نفسه، كلًا منهما يتكون من أربعة أرجل مزخرفة باللون الذهبي وتحمل نقوشًا فاخرة.

أما عن البوفيه، فيتمتع هو أيضًا بمجموعة نقوش كما يعتليه مرآة ضخمة تعكس روعة الغرفة بالكامل وتزيدها اتساعًا. لا يمكن أن نغفل الثريا هنا وإشراقتها النابعة من اندماج اللمسات الذهبية والكريستالية في آنٍ واحد. 

5- تناسق رهيب رغم تنوع الألوان

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خيزران Blue
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

نموذج آخر أنيق تشعر عند النظر إليه وكأنه جزء من أحد القصور الملكية، وخصوصًا تلك المقاعد بما تحمله من رسوم. رغم التنوع اللوني الذي اعتمد عليه خبير التصميم هنا ما بين الأحمر الداكن في الجدران ودرجات اللون البني في الأرضية والنيلي في المقاعد إلا أنه استطاع أن يجعلهم مألوفين معًا ومتناسقين.

6- الإضاءة الصفراء والأرضية الخشبية لغرفة دافئة وجذابة

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

من المهم للغاية أن تراقب كيفية توزيع قطع الأثاث على مساحة الغرفة بقدر يفوق الاطلاع على شكل ولون ذلك الأثاث. فطريقة تنسيق المائدة هنا ووضع السجادة الأرضية بزاوية تميل إلى اليسار قليلًا جعل الغرفة بأكملها تبدو رائعة.

الإضاءة الصفراء أيضًا إلى جانب الإنارة الطبيعية كانا لهما الفضل في منح الغرفة لمسة أجمل. أما الأرضية الخشبية العصرية فهي تمد الغرفة بحالة دفء لا تنتهي حتى بحلول المساء.

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7- فخامة ورقي لا توصفهما الكلمات

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Green
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

رغم أن غرفة الطعام هذه تصنف على أنها كلاسيكية إلا أنه اعتمدت على لمسة عصرية تمثلت في اختيار أكثر من لون لمقاعد المائدة. راقب معنا كيف جمع المصمم بين الأخضر الفاتح والأرجواني الداكن في المقاعد، في الوقت الذي اختار فيه البوفيه باللون الأبيض الناصع.

يمكننا أن نلاحظ هنا أن غرفة الطعام لم تتضمن خزانة لأدوات المائدة واكتفى قاطنو المنزل فقط بالبوفيه والمائدة والمقاعد. كما يمكننا أن نلاحظ أيضًا طريقة فرش الأرضية وتعمد وضع السجادة بجانب المائدة وليس أسفلها.

8- الإكسسوارات سمحت للغرفة بالتألق

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب White
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

الإكسسوارات عنصر هام للغاية في تصميم السفرة الخاصة بك، على رأسها الثريا التي تتمركز اعلى المائدة مباشرة من السقف، ثم إضافة قطعة إكسسوار أنيقة للمائدة كما هو في النموذج المعروض، وكذلك بعض المنحوتات أو التحف على البوفيه. 

9- الألوان المحايدة تضفي هنا سحر خاص

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Brown
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

إذا كانت الغرفة المقرر تخصيصها بمنزلك للسفرة لا تتمتع بمساحة كبيرة، عليك باستخدام الألوان المحايدة في جدرانها وأرضيتها فكلاهما سيضفون إليها سعة وبراحًا. عليك أيضًا في هذه الحالة اختيار أثاث كلاسيكي أصغر في حجمه نسبيًا مقارنة بالأثاث الكلاسيكي المتعارف عليه في الأسواق.

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10- سفرة من الذهب الخالص

Dining Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Dining roomTables خشب Amber/Gold
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

نختتم جولتنا بين غرف الطعام الكلاسيكية بنموذج مذهل تألق على كل ما سبق من نماذج.. شاهد معنا كيف تم تغليفه بالكامل بالذهب الخالص من مائدة طعام وبوفيه وخزانة أدوات المائدة.. حتى المقاعد والثريات والإكسسوارات، فجميع التفاصيل والنقوش والزخارف تأسرك بروعتها هنا.

10 تصميمات لغرف نوم كلاسيكية كما القصور!

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