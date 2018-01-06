10 غرف طعام كلاسيكية فاخرة.. ما هذه الفخامة؟!

هذه الجولة مصممة خصيصًا لعشاق الطراز الكلاسيكي في التصميم بزخارفه وألوانه ونقوشه.. نتحدث فيها عن اللمسات الديكورية المختلفة التي يمكنك إضافتها لغرفة طعامك الخاصة.. إليكم هنا 10 نماذج مذهلة لغرف طعام كلاسيكية فاخرة تأخذكم بسحرها إلى قصور الملوك والأمراء .. دعونا نبدأ الآن!
غرفةطعام كلاسيكية من الدرجة الأولى تحتل بقعة بمساحة لا بأس بها من المنزل تسمح بتوزيع قطع الأثاث بشكل مريح كما هو واضح أمامنا في الصورة. تتكون السفرة كالمعتاد من مائدة كبيرة بأرجل فضية لامعة ويحيط بها ستة مقاعد غاية في الاناقة بلون أزرق فاتح يطلق عليه البعض
النيلي حيث يشبه لون السماء في الساعات الاولى من النهار وقبل شروق الشمس.
على أحد جانبي المائدة خزانة أدوات المائدة
النيش وعلى الجانب الآخر البوفيه كلاهما باللون الأبيض ولكن الأخير يتألق بمرىتين فخمتين يزيدونه جمالًا ولفتًا للانتباه. بالطبع سفرة كهذه كفيلة بأن تبهر زائريك بمجرد المرور داخلها، ليس هذا بسبب قطع الأثاث الفخمة وتوزيعها بشكل مثالي على المساحة المتاحة، ولكن أيضًا بفضل تناسق الألوان بين الجدران والأرضيات والأثاث بشكل احترافي يريح أعين المتطلع إلى الغرفة.
لا أحد يختلف على أن الذهبي شريك رائع للأسود وكذلك العكس، فالأول ينجح دائمًا في إضفاء إشراقة وفخامة على الأسود، والأخير يستطيع أن يمنح الذهبيهيبة ووقار، إلى جانب أنه يقلل من حدة إشراقته حتى لا يكون مبالغ فيها.
نحن أمام نموذج مثالي كلاسيكي بحت تقع في غرامه من النظرة الأولى بداية من المقاعد بمساندها الملكية، مرورًا بالمائدة العريضة المذهلة، نهاية بالبوفيه الذي استطاع أن يكمل تلك اللوحة الفنية.
نموذج آخر لا يختلف في رقيه وفخامته عما سبق وشاهدناه معًا من نماذج لغرف طعام في كتاب الأفكار هذا، فهو فقط يختلف من حيث الألوان والتصميم قليلًا حيث اعتمد خبير التصميم على الدرجات الفاتحة كالبيج والكريمي والأبيض في تغليف الغرفة بالكامل من جدران وأرضيات وأثاث، كما جعل مقاعد السفرة تتميز بلونها الأخضر الفاتح والذي يصنف على أنه أحد أكثر الألوان المريحة للعين والنفس.
إن كنت من أنصار الألوان الفاتحة في الأثاث، فهذه السفرة لك!
لمحبي درجات اللون البني ما بين الفاتح والداكن صممت هذه الغرفة. فكما نرى تصميم فريد جدًا للمائدة والتي ترتكز على قاعدتين متباعدتين ومتوازينيت في الوقت نفسه، كلًا منهما يتكون من أربعة أرجل مزخرفة باللون الذهبي وتحمل نقوشًا فاخرة.
أما عن البوفيه، فيتمتع هو أيضًا بمجموعة نقوش كما يعتليه مرآة ضخمة تعكس روعة الغرفة بالكامل وتزيدها اتساعًا. لا يمكن أن نغفل الثريا هنا وإشراقتها النابعة من اندماج اللمسات الذهبية والكريستالية في آنٍ واحد.
نموذج آخر أنيق تشعر عند النظر إليه وكأنه جزء من أحد القصور الملكية، وخصوصًا تلك المقاعد بما تحمله من رسوم. رغم التنوع اللوني الذي اعتمد عليه خبير التصميم هنا ما بين الأحمر الداكن في الجدران ودرجات اللون البني في الأرضية والنيلي في المقاعد إلا أنه استطاع أن يجعلهم مألوفين معًا ومتناسقين.
من المهم للغاية أن تراقب كيفية توزيع قطع الأثاث على مساحة الغرفة بقدر يفوق الاطلاع على شكل ولون ذلك الأثاث. فطريقة تنسيق المائدة هنا ووضع السجادة الأرضية بزاوية تميل إلى اليسار قليلًا جعل الغرفة بأكملها تبدو رائعة.
الإضاءة الصفراء أيضًا إلى جانب الإنارة الطبيعية كانا لهما الفضل في منح الغرفة لمسة أجمل. أما الأرضية الخشبية العصرية فهي تمد الغرفة بحالة دفء لا تنتهي حتى بحلول المساء.
رغم أن غرفة الطعام هذه تصنف على أنها كلاسيكية إلا أنه اعتمدت على لمسة عصرية تمثلت في اختيار أكثر من لون لمقاعد المائدة. راقب معنا كيف جمع المصمم بين الأخضر الفاتح والأرجواني الداكن في المقاعد، في الوقت الذي اختار فيه البوفيه باللون الأبيض الناصع.
يمكننا أن نلاحظ هنا أن غرفة الطعام لم تتضمن خزانة لأدوات المائدة واكتفى قاطنو المنزل فقط بالبوفيه والمائدة والمقاعد. كما يمكننا أن نلاحظ أيضًا طريقة فرش الأرضية وتعمد وضع السجادة بجانب المائدة وليس أسفلها.
الإكسسوارات عنصر هام للغاية في تصميم السفرة الخاصة بك، على رأسها الثريا التي تتمركز اعلى المائدة مباشرة من السقف، ثم إضافة قطعة إكسسوار أنيقة للمائدة كما هو في النموذج المعروض، وكذلك بعض المنحوتات أو التحف على البوفيه.
إذا كانت الغرفة المقرر تخصيصها بمنزلك للسفرة لا تتمتع بمساحة كبيرة، عليك باستخدام الألوان المحايدة في جدرانها وأرضيتها فكلاهما سيضفون إليها سعة وبراحًا. عليك أيضًا في هذه الحالة اختيار أثاث كلاسيكي أصغر في حجمه نسبيًا مقارنة بالأثاث الكلاسيكي المتعارف عليه في الأسواق.
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نختتم جولتنا بين غرف الطعام الكلاسيكية بنموذج مذهل تألق على كل ما سبق من نماذج.. شاهد معنا كيف تم تغليفه بالكامل بالذهب الخالص من مائدة طعام وبوفيه وخزانة أدوات المائدة.. حتى المقاعد والثريات والإكسسوارات، فجميع التفاصيل والنقوش والزخارف تأسرك بروعتها هنا.