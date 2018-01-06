مع هذه المعلومات.. ستصنع أروع بركة مائية بمنزلك

قبل البدء في صنع بركة المياه الخاصة بك، عليك وضع الكثير من الأمور في اعتبارك والتي نختصرها لك فيما يلي:

اختيار البقاع التي تحصل على الشمس والظل في آنٍ واحد، لأن هذه البيئة تسمح للنباتات بالنمو بشكل طبيعي وذلك في البقاع التي تتمتع بضوء الشمس، وتحد من انتشار الطحالب بشكل كبير في الوقت ذاته وذلك في البقاع المظللة.

إذا كنت تقوم ببناء البركة الخاصة بك في الفناء الخلفي، فإن أول ما عليك فعله هو الاتصال بشركة الغاز والكهرباء وطلب الحضور منهم إلى منزلك لوضع علامات واضحة على مواقع خطوط الغاز والكهرباء الخاصة بك، حتى تتجنب فكرة اختراق أيًا منها أثناء عمليات الحفر.

يمكنك استخدام حبل سميك لوضع شكل محدد للبركة الخاصة بك قبل البدء في عمليات الحفر وذلك لتكوين تصور مبدئي عن الحجم الذي تريده.

لا تختار بقعة قريبة جدًا من الأشجار، فقد تلحق الضرر بأنظمة جذورها أو تؤدي إلى تلفها.

ضع في اعتبارك حجم البركة الخاصة بك وعمقها.