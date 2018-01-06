مع هذه المعلومات.. ستصنع أروع بركة مائية بمنزلك

البرك المائية أنواع منها ما ينشئ بفعل عوامل الطبيعة ومنها ما يكون من صنع الإنسان، ويكون النوع الأخير عادة مصممًا في قلب الحدائق والمساحات الخضراء الواسعة لأغراض جمالية أو لتوفير بيئة حية للحياة البرية وربما لتحقيق كلا السببين معًا. إليكم فيما يلي معلومات هامة تساعدكم في الحصول على أروع بركة مائية منزلية مع خبراء هوميفاي.
قبل البدء في صنع بركة المياه الخاصة بك، عليك وضع الكثير من الأمور في اعتبارك والتي نختصرها لك فيما يلي:
اختيار البقاع التي تحصل على الشمس والظل في آنٍ واحد، لأن هذه البيئة تسمح للنباتات بالنمو بشكل طبيعي وذلك في البقاع التي تتمتع بضوء الشمس، وتحد من انتشار الطحالب بشكل كبير في الوقت ذاته وذلك في البقاع المظللة.
إذا كنت تقوم ببناء البركة الخاصة بك في الفناء الخلفي، فإن أول ما عليك فعله هو الاتصال بشركة الغاز والكهرباء وطلب الحضور منهم إلى منزلك لوضع علامات واضحة على مواقع خطوط الغاز والكهرباء الخاصة بك، حتى تتجنب فكرة اختراق أيًا منها أثناء عمليات الحفر.
يمكنك استخدام حبل سميك لوضع شكل محدد للبركة الخاصة بك قبل البدء في عمليات الحفر وذلك لتكوين تصور مبدئي عن الحجم الذي تريده.
لا تختار بقعة قريبة جدًا من الأشجار، فقد تلحق الضرر بأنظمة جذورها أو تؤدي إلى تلفها.
ضع في اعتبارك حجم البركة الخاصة بك وعمقها.
لا يتم اختيار النباتات للبرك المائية من أجل الحصول على أروع إطلالة جمالية لها فحسب، بل يتم اختيار أنواع محددة بعينها لتساعد على تحقيق التوازن بالنظام البيئي في البركة. وعن أفضل ترشيحات خبراء هوميفاي فهي: الخس المائي، زنبق الماء، اللوتس، البامبو، البردي.
بالطبع، ولكن لكل بركة مائية طبيعتها وخصائصها التي تتسم بها، فجميع الأحواض ليست متطابقة بالتأكيد، وكل نوع منها يحتاج أنواع معينة من الأسماك يناسبه ويتلائم مع طبيعته، لذا سيتوجب عليك اختيار أنواع الأسماك المناسبة لبركة المياه الخاصة بك.
وعن أفضل الأنواع بشكل عام:
الأسماك الذهبية، سمك السلور النهري، الكارب/الشبوط، التيلابيا، الترويت.
نظرًا لأن الظروف الجوية ليست ثابتة طوال العام، ينبغي توخي الحذر خلال المواسم المختلفة، فينبغي تنظيف قاع البركة بصورة دورية وتحديد موقع التسريبات وإصلاحها باستخدام طقم إصلاح البركة وهذا سيمنع فقدان المياه المستمر.
سيكون عليك أيضًا إعادة تركيب المضخة وفلتر التصفية واستبدال أيٍ منهما إذا لزم الأمر واستخدم أوراق المقشود للمساعدة في منع الغازات السامة.
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لا.. يمكنك لصيانة البركة بشكل فعال القيام بالآتي أيضًا:
- إضافة النباتات التي تنتج الأكسجين في البركة المائية لزيادة مستوى الأكسجين في الماء.
- نقل النباتات الاستوائية الحساسة من الصقيع في فصل الشتاء وإعادتهم إلى البرك في الربيع بعد مرور تهديد الطقس البارد.