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مع هذه المعلومات.. ستصنع أروع بركة مائية بمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Schwimmteich in einem klassischen Garten, Jürgen Kirchner Wasser + Garten Jürgen Kirchner Wasser + Garten بركة مائية
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البرك المائية أنواع منها ما ينشئ بفعل عوامل الطبيعة ومنها ما يكون من صنع الإنسان، ويكون النوع الأخير عادة مصممًا في قلب الحدائق والمساحات الخضراء الواسعة لأغراض جمالية أو لتوفير بيئة حية للحياة البرية وربما لتحقيق كلا السببين معًا. إليكم فيما يلي معلومات هامة تساعدكم في الحصول على أروع بركة مائية منزلية مع خبراء هوميفاي

كيف أختار مكان مناسب للبركة المائية بمنزلي؟

Jordi Alsina, Jordi Alsina s.l Jordi Alsina s.l بركة مائية
Jordi Alsina s.l

Jordi Alsina s.l
Jordi Alsina s.l
Jordi Alsina s.l

قبل البدء في صنع بركة المياه الخاصة بك، عليك وضع الكثير من الأمور في اعتبارك والتي نختصرها لك فيما يلي:

اختيار البقاع التي تحصل على الشمس والظل في آنٍ واحد، لأن هذه البيئة تسمح للنباتات بالنمو بشكل طبيعي وذلك في البقاع التي تتمتع بضوء الشمس، وتحد من انتشار الطحالب بشكل كبير في الوقت ذاته وذلك في البقاع المظللة.

إذا كنت تقوم ببناء البركة الخاصة بك في الفناء الخلفي، فإن أول ما عليك فعله هو الاتصال بشركة الغاز والكهرباء وطلب الحضور منهم إلى منزلك لوضع علامات واضحة على مواقع خطوط الغاز والكهرباء الخاصة بك، حتى تتجنب فكرة اختراق أيًا منها أثناء عمليات الحفر.

يمكنك استخدام حبل سميك لوضع شكل محدد للبركة الخاصة بك قبل البدء في عمليات الحفر وذلك لتكوين تصور مبدئي عن الحجم الذي تريده.

لا تختار بقعة قريبة جدًا من الأشجار، فقد تلحق الضرر بأنظمة جذورها أو تؤدي إلى تلفها.

ضع في اعتبارك حجم البركة الخاصة بك وعمقها.

ما هي أفضل النباتات والزهور للبركة المائية؟

Hausgarten Altenhof, Gartenarchitekturbüro Timm Gartenarchitekturbüro Timm بركة مائية
Gartenarchitekturbüro Timm

Gartenarchitekturbüro Timm
Gartenarchitekturbüro Timm
Gartenarchitekturbüro Timm

لا يتم اختيار النباتات للبرك المائية من أجل الحصول على أروع إطلالة جمالية لها فحسب، بل يتم اختيار أنواع محددة بعينها لتساعد على تحقيق التوازن بالنظام البيئي في البركة. وعن أفضل ترشيحات خبراء هوميفاي فهي: الخس المائي، زنبق الماء، اللوتس، البامبو، البردي.

هل هناك أنواع محددة من الأسماك عليً اختيارها للبركة المائية؟

Residência I. H., TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL بركة مائية
TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL
TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL
TELLUS ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

بالطبع، ولكن لكل بركة مائية طبيعتها وخصائصها التي تتسم بها، فجميع الأحواض ليست متطابقة بالتأكيد، وكل نوع منها يحتاج أنواع معينة من الأسماك يناسبه ويتلائم مع طبيعته، لذا سيتوجب عليك اختيار أنواع الأسماك المناسبة لبركة المياه الخاصة بك. 

وعن أفضل الأنواع بشكل عام: الأسماك الذهبية، سمك السلور النهري، الكارب/الشبوط، التيلابيا، الترويت.

​كيف يمكنني صيانة البركة المائية؟

Schwimmteich in einem klassischen Garten, Jürgen Kirchner Wasser + Garten Jürgen Kirchner Wasser + Garten بركة مائية
Jürgen Kirchner Wasser + Garten

Jürgen Kirchner Wasser + Garten
Jürgen Kirchner Wasser + Garten
Jürgen Kirchner Wasser + Garten

نظرًا لأن الظروف الجوية ليست ثابتة طوال العام، ينبغي توخي الحذر خلال المواسم المختلفة، فينبغي تنظيف قاع البركة بصورة دورية وتحديد موقع التسريبات وإصلاحها باستخدام طقم إصلاح البركة وهذا سيمنع فقدان المياه المستمر. 

سيكون عليك أيضًا إعادة تركيب المضخة وفلتر التصفية واستبدال أيٍ منهما إذا لزم الأمر واستخدم أوراق المقشود للمساعدة في منع الغازات السامة.

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هل هذا كل شئ؟

Jordi Alsina, Jordi Alsina s.l Jordi Alsina s.l بركة مائية
Jordi Alsina s.l

Jordi Alsina s.l
Jordi Alsina s.l
Jordi Alsina s.l

لا.. يمكنك لصيانة البركة بشكل فعال القيام بالآتي أيضًا:

- إضافة النباتات التي تنتج الأكسجين في البركة المائية لزيادة مستوى الأكسجين في الماء. 

- نقل النباتات الاستوائية الحساسة من الصقيع في فصل الشتاء وإعادتهم إلى البرك في الربيع بعد مرور تهديد الطقس البارد.

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