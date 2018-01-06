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7 طلاءات لغرف الرضع تستقبل بها العام الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Детские комнаты, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA غرف الرضع
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غرف الرضع هي جنة الله على الأرض بما تحمله من براءة نابعة من هؤلاء الملائكيين.. ما هي أفضل الألوان التي يمكنك اختيارها لها؟ وهل يختلف الوضع في اختيار غرف الأولاد عن الفتيات؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال من خلال مجموعة أفكار مدهشة تستقبل بها العام الجديد.

1- الأبيض على رأس القائمة

Sypialnia i pokój dziecięcy w stylu nowoczesnym, SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ غرف الرضع
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ
SO INTERIORS ARCHITEKTURA WNĘTRZ

رغم أن اللون الأبيض هو أحد الألوان التي تشكل خوفًا لدى الكثيرين من استخدامها خصوصًا في غرف الأطفال لسرعة اتساخها، إلا أنه من أكثر الألوان عصرية وموائمة لغرف الرضع وذلك لعدة أسباب، فهو أولًا يضفي على الغرفة إشراقة لا يضاهيها لون آخر، ثانيًا يعزز عنصر المساحة فتبدو الغرفة أكثر اتساعًا، ثالثًا ينعكس على نفسية الأطفال أنفسهم. 

2- الأخضر المينت X الأبيض

Mediolańskie klimaty, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرف الرضع
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

يُعد اللون الأخضر المينت وغيره من درجات الأخضر الفاتح من الألوان الأكثر انتشارًا على مدار عام 2017 ويمتدون للعام الجديد أيضًا في طلاءات الجدران والمنسوجات وإكسسوارات الغرفة. 

لتحظى بغرفة أطفال مميزة، يمكنك دمج الأخضر المينت مع اللون الأبيض كما هو الحال في النموذج المعروض هنا وربما إضافة اللون الوردي أو الرمادي إليهما ليكون كل جدار -على حدة- بلون فريد.

يمكن للجدار الرابع أن يزين بورق حائط يحمل رسوم تناسب أعمار الأطفال في هذه المرحلة ويتلائم أيضًا مع الألوان الثلاثة الأولى. 

3- النيلي والأبيض والأرجواني الفاتح

Детские комнаты, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA غرف الرضع
ARCHDUET&amp;DA

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

النيلي والأبيض والأرجواني الفاتح.. تركيبة لونية فريدة وخارجة عن المألوف تناسب غرف الرضع للأولاد والفتيات في نفس الوقت. تتميز هذه الألوان بهدوئها وقدرتها على منح الغرفة نظرة أوسع، فضلًا عما تضفيه إليها من رقي وجمال من نوع خاص.

4- الرمادي الفاتح ولمسة ديكورية أخاذة

homify غرف الرضع خشب Blue
homify

homify
homify
homify

الرمادي.. قد لا يراه البعض لونًا مناسبًا لفئة الأطفال الرضع، ولكن هذا النموذج من تصميم خبراء هوميفاي يمكن أن يقرب لهم الصورة فيرون كيف يمكن تطبيقه حقًا بشكل مدهش. نعم فقد نجح المصمم هنا في أن يجعل جميع الجدران باللون الرمادي الفاتح، فيما زين أحدهم فقط بسحابات بيضاء مجسمة جعلت الجدران جميعها تبدو كالسماء الواسعة تحتض السحاب بداخلها وتصنع منظرًا محببًا للأطفال.

5- الخشب.. ولمسة ديكورية فريدة

Мы — эксперты в детской мебели!, OBIC Design OBIC Design غرف الرضع
OBIC Design

OBIC Design
OBIC Design
OBIC Design

لمسة ديكورية فريدة وخارجة عن المألوف للجدران تمثلت في شرائح الخشب المتراصة بشكل أفقي باللون البني من درجة البرتقالي. يمكنك أيضًا اللجوء إلى طلاء بهذا اللون البرتقالي ومعه الكريمي أو الأصفر.

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6- أزرق داكن X أبيض

Modern & sfeervol interieur in vrijstaande woning, By Lilian By Lilian غرف الرضع خشب متين Blue
By Lilian

By Lilian
By Lilian
By Lilian

لون جديد من أحدث صيحات عام 2018، وهو الأزرق الداكن واستخدامه في غرف الرضع! ليس هذا بغريب طالما سيدمج معه اللون الأبيض في المساحة الأغلب من الجدران. 

7- أبيض X تركواز وألوان أخرى ..

Oakwood Village House, Solares Architecture Solares Architecture غرف الرضع خشب Multicolored
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

من المعروف أن التركواز هو أحد الخيارات المناسبة لغرف نوم الرضع والأطفال عمومًا، كما أن الأبيض هو شريك رائع لهذا اللون. يمكنك دعم اللونين بلمسات لونية اخرى متنوعة سواء على الجدران أو بإضافة فرش أرضي ملون ومبهج كما هو واضح أمامنا في الأرضية.

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