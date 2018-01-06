7 طلاءات لغرف الرضع تستقبل بها العام الجديد

غرف الرضع هي جنة الله على الأرض بما تحمله من براءة نابعة من هؤلاء الملائكيين.. ما هي أفضل الألوان التي يمكنك اختيارها لها؟ وهل يختلف الوضع في اختيار غرف الأولاد عن الفتيات؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال من خلال مجموعة أفكار مدهشة تستقبل بها العام الجديد.
رغم أن اللون الأبيض هو أحد الألوان التي تشكل خوفًا لدى الكثيرين من استخدامها خصوصًا في غرف الأطفال لسرعة اتساخها، إلا أنه من أكثر الألوان عصرية وموائمة لغرف الرضع وذلك لعدة أسباب، فهو أولًا يضفي على الغرفة إشراقة لا يضاهيها لون آخر، ثانيًا يعزز عنصر المساحة فتبدو الغرفة أكثر اتساعًا، ثالثًا ينعكس على نفسية الأطفال أنفسهم.
يُعد اللون الأخضر المينت وغيره من درجات الأخضر الفاتح من الألوان الأكثر انتشارًا على مدار عام 2017 ويمتدون للعام الجديد أيضًا في طلاءات الجدران والمنسوجات وإكسسوارات الغرفة.
لتحظى بغرفة أطفال مميزة، يمكنك دمج الأخضر المينت مع اللون الأبيض كما هو الحال في النموذج المعروض هنا وربما إضافة اللون الوردي أو الرمادي إليهما ليكون كل جدار -على حدة- بلون فريد.
يمكن للجدار الرابع أن يزين بورق حائط يحمل رسوم تناسب أعمار الأطفال في هذه المرحلة ويتلائم أيضًا مع الألوان الثلاثة الأولى.
النيلي والأبيض والأرجواني الفاتح.. تركيبة لونية فريدة وخارجة عن المألوف تناسب غرف الرضع
للأولاد والفتيات في نفس الوقت. تتميز هذه الألوان بهدوئها وقدرتها على منح الغرفة نظرة أوسع، فضلًا عما تضفيه إليها من رقي وجمال من نوع خاص.
الرمادي.. قد لا يراه البعض لونًا مناسبًا لفئة الأطفال الرضع، ولكن هذا النموذج من تصميم خبراء هوميفاي يمكن أن يقرب لهم الصورة فيرون كيف يمكن تطبيقه حقًا بشكل مدهش. نعم فقد نجح المصمم هنا في أن يجعل جميع الجدران باللون الرمادي الفاتح، فيما زين أحدهم فقط بسحابات بيضاء مجسمة جعلت الجدران جميعها تبدو كالسماء الواسعة تحتض السحاب بداخلها وتصنع منظرًا محببًا للأطفال.
لمسة ديكورية فريدة وخارجة عن المألوف للجدران تمثلت في شرائح الخشب المتراصة بشكل أفقي باللون البني من درجة البرتقالي. يمكنك أيضًا اللجوء إلى طلاء بهذا اللون البرتقالي ومعه الكريمي أو الأصفر.
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لون جديد من أحدث صيحات عام 2018، وهو الأزرق الداكن واستخدامه في غرف الرضع! ليس هذا بغريب طالما سيدمج معه اللون الأبيض في المساحة الأغلب من الجدران.
من المعروف أن التركواز هو أحد الخيارات المناسبة لغرف نوم الرضع والأطفال عمومًا، كما أن الأبيض هو شريك رائع لهذا اللون. يمكنك دعم اللونين بلمسات لونية اخرى متنوعة سواء على الجدران أو بإضافة فرش أرضي ملون ومبهج كما هو واضح أمامنا في الأرضية.