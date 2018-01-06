7 طلاءات لغرف الرضع تستقبل بها العام الجديد

يُعد اللون الأخضر المينت وغيره من درجات الأخضر الفاتح من الألوان الأكثر انتشارًا على مدار عام 2017 ويمتدون للعام الجديد أيضًا في طلاءات الجدران والمنسوجات وإكسسوارات الغرفة.

لتحظى بغرفة أطفال مميزة، يمكنك دمج الأخضر المينت مع اللون الأبيض كما هو الحال في النموذج المعروض هنا وربما إضافة اللون الوردي أو الرمادي إليهما ليكون كل جدار -على حدة- بلون فريد.

يمكن للجدار الرابع أن يزين بورق حائط يحمل رسوم تناسب أعمار الأطفال في هذه المرحلة ويتلائم أيضًا مع الألوان الثلاثة الأولى.