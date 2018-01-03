تصميمات غرفة معيشة على النمط الفيكتوري غاية في الروعة

لا أحد يستطيع أن ينكر أن تفاصيل اللون الأزرق تسطيع خلق جمال وأناقة واضحة على أي تصميم وهنا نرى بوضوح تفاصيل اللون الأزرق مع لمسات الذهبي المفعمة بالجمال والكلاسيكية لتضيف على الغرفة تفاصيل واضحة من النمط الفيكتوري الكلاسيكي ، من خلال بعض تفاصيل الديكورات والأثاث، فنرى كيف لعب المصمم بالتفاصيل الديكورية في التصميم من خلال بعض التحف والأنتيكات.