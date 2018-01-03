تصميمات غرفة معيشة على النمط الفيكتوري غاية في الروعة

النمط الكلاسيكيالفيكتوري واحد من الأنماط الكلاسيكية الغاية في الروعة والجمال لعشاق الأناقة والتفاصيل الكلاسيكية المنمقة، فهو نمط من يبحثون عن الجمال المطلق والتفاصيل المنمقة لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من تصميمات غرفة المعيشة على النمط الفيكتوري غاية في الأناقة والروعة.
غرفة معيشة مشرقة بلمسات لونية ديناميكية، نرى بوضوح كيف لعبت اللمسات المذهبة في التصميم مع التفاصيل اللونية المشرقة من خلال نغمات الأزرق والبرتقالي والذهبي مع لمسات من اللون الأزرق الأنيق، أختياؤ التفاصيل كطاولة القهوة المذهبة والسجاد مع الثرية الكريستالية في منتصف السقف، صممت الجدران بأناقة وبساطة شديدة من ورق الجدران بنقوشاته المفعمة بالأناقة.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن تفاصيل اللون الأزرق تسطيع خلق جمال وأناقة واضحة على أي تصميم وهنا نرى بوضوح تفاصيل اللون الأزرق مع لمسات الذهبي المفعمة بالجمال والكلاسيكية لتضيف على الغرفة تفاصيل واضحة من النمط الفيكتوري الكلاسيكي ، من خلال بعض تفاصيل الديكورات والأثاث، فنرى كيف لعب المصمم بالتفاصيل الديكورية في التصميم من خلال بعض التحف والأنتيكات.
تصميم كلاسيكي رائع ومميز يجمع بين نغمات الذهبي والأسود بطريقة غير تقليدية بالمرة، فنجد الأقمشة والمفروشات تلعب دور رئيسي مميز وجذاب في تصميم غرفة غاية في الأناقة والكلاسيكية، ورق الجدران بنقوشاته الفيكتورية المميزة مع التفاصيل الديكورية في الديكورات المذهبة واللوحات الفنية وبطابعها الكلاسيكي المميز ، الغرفة رائعة بمعنى الكلمة
نموذج أخر لغرفة معيشة تحمل في طياتها تفاصيل خاصة ومنمقة من لمسات الديكور والنمط المتبع في أختيار الأثاث فنرى جاذبية مفرطة وأناقة واضحة على تصميم الغرفة خاصةً عند التركيز في الألوان المستخدمة في الغرفة ولمسات الديكور.
النمط الفيكتوري الكلاسيكي هو إتجاه إنجليزي قديم في الفنون المعمارية وهو إتجاه له رونقه وجاذبيته الخاصة، ويتسم بالذوق الرفيع، فنرى هنا على سبيل المثال نموذج لغرفة معيشة مصممة على النمط الفيكتوري الإنجليزي بمزيج من النغمات الحيادية كالعاجي والذهبي لنحصل على غرفة معيشة عبارة عن لوحة فنية غاية في الروعة.
تصميم مميز وراقي لغرفة معيشة مصممة ببساطة مطلقة يتغللها النغمات الكلاسيكية في أختيارات الأثاث الديكورات مع وجود تلك الثرية المتدلية من السقف بطريقة أكثر من رائعة، وجود الباركيه الخشبي الدافئ في تصميم الأرضيات أضاف على الغرفة لمسة العصرية بطريقة أكثر من رائعة.
اللون الرمادي من الألوان التي تتسم بجمال وأناقة مفرطة ووجوده في تصميم المنزل يجعل المنزل ينبض بجمال وكلاسيكية مفرطة، الديكورات والمكتبة على الجدران بالأضافة لوجود التفاصيل الكلاسيكية في جمال اللوحات والديكورات التي طغت على الغرفة وتصميمها.
وختامه مسك مع هذا التصميم الرائع لغرفة حملت في طياتها جمال من نوع خاص، بدايةً من الاستعانة بالموكيت في الأرضيات والاُثاث المذهب بالإضافة لنقوشات ورق الجدران المميزة، فأهم ما يميز النمط الفيكتوري الكلاسيكي في التصميم هو ورق الجدران وتصميماته بنقوشاته المميزة.
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