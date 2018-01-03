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تصميمات غرفة معيشة على النمط الفيكتوري غاية في الروعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Blue
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النمط الكلاسيكيالفيكتوري واحد من الأنماط الكلاسيكية الغاية في الروعة والجمال لعشاق الأناقة والتفاصيل الكلاسيكية المنمقة، فهو نمط من يبحثون عن الجمال المطلق والتفاصيل المنمقة لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال مجموعة من تصميمات غرفة المعيشة على النمط الفيكتوري غاية في الأناقة والروعة.

1- تفاصيل مشرقة

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Blue
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

غرفة معيشة مشرقة بلمسات لونية ديناميكية، نرى بوضوح كيف لعبت اللمسات المذهبة في التصميم مع التفاصيل اللونية المشرقة من خلال نغمات الأزرق والبرتقالي والذهبي مع لمسات من اللون الأزرق الأنيق، أختياؤ التفاصيل كطاولة القهوة المذهبة والسجاد مع الثرية الكريستالية في منتصف السقف، صممت الجدران بأناقة وبساطة شديدة من ورق الجدران بنقوشاته المفعمة بالأناقة.

2- صفاء الأزرق

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Blue
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

لا أحد يستطيع أن ينكر أن تفاصيل اللون الأزرق تسطيع خلق جمال وأناقة واضحة على أي تصميم وهنا نرى بوضوح تفاصيل اللون الأزرق مع لمسات الذهبي المفعمة بالجمال والكلاسيكية لتضيف على الغرفة تفاصيل واضحة من النمط الفيكتوري الكلاسيكي ، من خلال بعض تفاصيل الديكورات والأثاث، فنرى كيف لعب المصمم بالتفاصيل الديكورية في التصميم من خلال بعض التحف والأنتيكات.

3- أناقة مفرطة

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Brown
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

تصميم كلاسيكي رائع ومميز يجمع بين نغمات الذهبي والأسود بطريقة غير تقليدية بالمرة، فنجد الأقمشة والمفروشات تلعب دور رئيسي مميز وجذاب في تصميم غرفة غاية في الأناقة والكلاسيكية، ورق الجدران بنقوشاته الفيكتورية المميزة مع التفاصيل الديكورية في الديكورات المذهبة واللوحات الفنية وبطابعها الكلاسيكي المميز ، الغرفة رائعة بمعنى الكلمة

4- تفاصيل خاصة

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

نموذج أخر لغرفة معيشة تحمل في طياتها تفاصيل خاصة ومنمقة من لمسات الديكور والنمط المتبع في أختيار الأثاث فنرى جاذبية مفرطة وأناقة واضحة على تصميم الغرفة خاصةً عند التركيز في الألوان المستخدمة في الغرفة ولمسات الديكور.

5- كلاسيكية بحتة

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Amber/Gold
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

النمط الفيكتوري الكلاسيكي هو إتجاه إنجليزي قديم في الفنون المعمارية وهو إتجاه له رونقه وجاذبيته الخاصة، ويتسم بالذوق الرفيع، فنرى هنا على سبيل المثال نموذج لغرفة معيشة مصممة على النمط الفيكتوري الإنجليزي بمزيج من النغمات الحيادية كالعاجي والذهبي لنحصل على غرفة معيشة عبارة عن لوحة فنية غاية في الروعة.

6- بساطة مطلقة

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

تصميم مميز وراقي لغرفة معيشة مصممة ببساطة مطلقة يتغللها النغمات الكلاسيكية في أختيارات الأثاث الديكورات مع وجود تلك الثرية المتدلية من السقف بطريقة أكثر من رائعة، وجود الباركيه الخشبي الدافئ في تصميم الأرضيات أضاف على الغرفة لمسة العصرية بطريقة أكثر من رائعة. 

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7- حيادية الرمادي

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Grey
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

اللون الرمادي من الألوان التي تتسم بجمال وأناقة مفرطة ووجوده في تصميم المنزل يجعل المنزل ينبض بجمال وكلاسيكية مفرطة، الديكورات والمكتبة على الجدران بالأضافة لوجود التفاصيل الكلاسيكية  في جمال اللوحات والديكورات التي طغت على الغرفة وتصميمها.

8- غرفة بجمال خاص

Living Rooms, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE Living roomSofas & armchairs خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

وختامه مسك مع هذا التصميم الرائع لغرفة حملت في طياتها جمال من نوع خاص، بدايةً من الاستعانة بالموكيت في الأرضيات والاُثاث المذهب بالإضافة لنقوشات ورق الجدران المميزة، فأهم ما يميز النمط الفيكتوري الكلاسيكي في التصميم هو ورق الجدران وتصميماته بنقوشاته المميزة.

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