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5 أنماط ديكورية الأكثر شيوعا في عام 2018

آية منير آية منير
homify غرفة الاطفال
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هناك الكثير منا من يعشق كل ما هو قديم، ويعتبره تحفة فنية خاصة وذات قيمة كبيرة، كذلك في عالم الديكور فهناك أنماط وأفكار عتيقة ومر عليها الزمن ولكنها ظلت محتفظة برونقها وجمالها حتى الآن، واليوم تعود بقوم لتحتل مكانة بين الطُرز الحديثة وتمتلك ما يكفيها من جمال وأناقة تخطف القلوب، إليكم اليوم 5 أنماط ديكورية مميزة تعود بقوة في عام 2018 وهم الاكثر جمالا من بين كل الصيحات ..

1. الهدوء والصفاء مع الباستل

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

ألوان الباستيل كانت ومازلت عنوان البساطة والهدوء والرقي، ولكنها تتألق لعام 2018 وتعود وتسيطر على المشهد بل وأصبحت الاختيار الأول للكثير منا، لما لها من تأثير إيجابي على الهدوء النفسي وتأثير بصري أيضا للمساحات الصغيرة..

2. الأثاث القديم

Boston Light Grey Console Table and TV Unit The Cotswold Company غرفة المعيشة
The Cotswold Company

Boston Light Grey Console Table and TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

الأثاث القديم ذو الخطوط الريفية يأتي اليوم في ثوب جديد والتفاصيل القديمة الرائعة والتي تحملنا لذكريات دافئة لبيوت اجدادنا، والمميز فيها اليوم أنك غير ملزم بطراز معين أو ألوان معينة بل يضاف لأي تصميم تُفضله، فقط لتترك بصمة خاصة في منزلك..

3. الحداثة برؤية كلاسيكية

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

living room+dining

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يمكنك تصميم بيتك على الطابع الحداثي برؤية كلاسيكية من خلال القيام بالجمع بين مجموعة من الألوان الدافئة مثل الرمادي والبيج مع إضافة لمسة من اللون الأصفر الباهت وذلك لمزيد من الأناقة والرقي ..

4. الصناعية

homify مطبخ خشب
homify

homify
homify
homify

اختيار الطراز الصناعي في منزلك يحتاج جرأة وقوة وثقة بالنفس، حيث أنت أمام اختيارات غير معتادة من المواد والعناصر المختلفة سواء كانت أثاث أو اكسسوارات، ولكن يتصدر وبقوة موضة 2018

5. الطراز البوهيمي

2 onder 1 kap Limmen, Atelier09 Atelier09 غرفة المعيشة
Atelier09

Atelier09
Atelier09
Atelier09

الطراز البوهيمي يعود مرة أخرى بعد أن ظهر في التسينات بقوة وجاذبية خاصة، فهو لا يستند على أي قواعد محددة، إنما هو مساحة من الحرية التي يحتاجها عشاق الديكور للإبداع والتفكير لا تساعها حدود طراز بعينه، وظهر في بدايته في الستينات ولكنها تألق في التسعينات ليعود من جديد ..

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