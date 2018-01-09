5 أنماط ديكورية الأكثر شيوعا في عام 2018

هناك الكثير منا من يعشق كل ما هو قديم، ويعتبره تحفة فنية خاصة وذات قيمة كبيرة، كذلك في عالم الديكور فهناك أنماط وأفكار عتيقة ومر عليها الزمن ولكنها ظلت محتفظة برونقها وجمالها حتى الآن، واليوم تعود بقوم لتحتل مكانة بين الطُرز الحديثة وتمتلك ما يكفيها من جمال وأناقة تخطف القلوب، إليكم اليوم 5 أنماط ديكورية مميزة تعود بقوة في عام 2018 وهم الاكثر جمالا من بين كل الصيحات ..
ألوان الباستيل كانت ومازلت عنوان البساطة والهدوء والرقي، ولكنها تتألق لعام 2018 وتعود وتسيطر على المشهد بل وأصبحت الاختيار الأول للكثير منا، لما لها من تأثير إيجابي على الهدوء النفسي وتأثير بصري أيضا للمساحات الصغيرة..
الأثاث القديم ذو الخطوط الريفية يأتي اليوم في ثوب جديد والتفاصيل القديمة الرائعة والتي تحملنا لذكريات دافئة لبيوت اجدادنا، والمميز فيها اليوم أنك غير ملزم بطراز معين أو ألوان معينة بل يضاف لأي تصميم تُفضله، فقط لتترك بصمة خاصة في منزلك..
يمكنك تصميم بيتك على الطابع الحداثي برؤية كلاسيكية من خلال القيام بالجمع بين مجموعة من الألوان الدافئة مثل الرمادي والبيج مع إضافة لمسة من اللون الأصفر الباهت وذلك لمزيد من الأناقة والرقي ..
اختيار الطراز الصناعي في منزلك يحتاج جرأة وقوة وثقة بالنفس، حيث أنت أمام اختيارات غير معتادة من المواد والعناصر المختلفة سواء كانت أثاث أو اكسسوارات، ولكن يتصدر وبقوة موضة 2018
الطراز البوهيمي يعود مرة أخرى بعد أن ظهر في التسينات بقوة وجاذبية خاصة، فهو لا يستند على أي قواعد محددة، إنما هو مساحة من الحرية التي يحتاجها عشاق الديكور للإبداع والتفكير لا تساعها حدود طراز بعينه، وظهر في بدايته في الستينات ولكنها تألق في التسعينات ليعود من جديد ..