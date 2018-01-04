8 مشكلات قد تواجهنا في منازلنا وحلول مميزة لها

هناك مشاكل تظهر في منازلنا منذ اللحظة الأولى لبناءهم أو بعد الانتهاء من التشطيب، أو قد تظهر بعد مدة طويل من الاستخدام، ولكن كل هذه المشكلات قد وجد لها الخبراء والمتخصصون حلول عملية وبسيطة تنقذ الموقف بل وتضيف لمسة إبداعية لمنزلك أحيانا، ولكن ما هي الطريقة المثالية لحل المشكلة ومتى وكيف نتعامل معها بأنفسنا أو نستعين بخبير، اليوم وقد جمعنا لكم أكثر مشكلات شائعة في بيوتنا تواجهنا ونتعرض لها جميعا مع حلول مميزة لها ..
أحيانا تواجهنا مشكلة التصميم الهندسي للغرف مما يُظهر أعمدة بارزة وسط أو في جانب من جوانب الفراغ، مما يعطل تنفيذ التصميم كما هو في خيالنا، لذا فالأفضل في هذه الحالة هو التخطيط الجيد للتصميم، واختيار خطوط تتماشى مع الفراغ نفسه، ويمكنك تغطية العمود بالمرايا بشكل كامل أو اختيار لون مختلف أو مادة تشطيبية مختلفة أو حتى ورق حائط لجعله قطعة ديكورية تُزين الغرفة ..
الحمامات الصغيرة قد تقف عائقا بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع الاختيارات الذكية والتصميمات المبتكرة ستنجح في تنفيذ حمام أحلامك ولك هذا المقال ستجد فيه عدة أفكار مميزة لتصميم حمام صغير ولكن أنيق ..
الفوضى أسلوب حياة لأصحاب الطاقة السلبية والكسل، وحين تبحث عن مفتاح حياة مبهجة ونشيطة وإنجاز أكبر أبدأ من بيتك واحرص على تنظيف وترتيبه بشكل دوري، بل وخصص أماكن مميزة لكل غرض حتى تمنع حدوث الفوضى من الأساس ..
قد تجد مشكلة حين تبدأ التخطيط لمنزلك، وهي الزوايا الغريبة والتي تُخلق بسبب تصميم هندسي غير منتظم أو بسبب طريقة فرشك للغرفة نفسها، ولكن بذكاء ومهارة يمكنك استغلال كل الأركان التي قد تكون مهملة بسبب زواياها وتحويلها لمكان حيوي مفيد ..
أثاثك القديم قد يخلق لك مشكلة في منزلك بسبب وجوده وعدم استخدامه، ولكن مع فن إعادة التدوير ستنجح في حل مثل هذه الأزمة بكل سهولة بل وستستفيد من ثروة مهدرة دون استخدام أو استفادة ..
من أكبر المشكلات التي تواجهنا في منزلنا هي الحشرات الزاحفة والطائرة، وقد نجد صعوبة في منعها أو إخفائها بعد ظهورها فعلا، ولكن ظهرت الكثير من الوسائل البسيطة والسهلة للتخلص من الحشرات ويمكنك اتباع بعض النصائح للحفاظ على بيتك نظيف لتمنع ظهورهم من البداية ..
دائما حاول أن تستكشف كل ما يخص منزلك وتحبث عما يحتاج لصيانة أو إعادة تركيب، حتى تحافظ على منزلك من الوقوع في أزمة أو مشكلة كبيرة بسبب تلف بعض عناصره وبدل من ان تحتاج لصيانة بسيطة تضطر لتغيير العنصر ككل ..