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8 مشكلات قد تواجهنا في منازلنا وحلول مميزة لها

آية منير آية منير
SS15, The Cotswold Company The Cotswold Company Living roomSide tables & trays
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هناك مشاكل تظهر في منازلنا منذ اللحظة الأولى لبناءهم أو بعد الانتهاء من التشطيب، أو قد تظهر بعد مدة طويل من الاستخدام، ولكن كل هذه المشكلات قد وجد لها الخبراء والمتخصصون حلول عملية وبسيطة تنقذ الموقف بل وتضيف لمسة إبداعية لمنزلك أحيانا، ولكن ما هي الطريقة المثالية لحل المشكلة ومتى وكيف نتعامل معها بأنفسنا أو نستعين بخبير، اليوم وقد جمعنا لكم أكثر مشكلات شائعة في بيوتنا تواجهنا ونتعرض لها جميعا مع حلول مميزة لها ..

1. عمود بارز في الغرف ..

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

أحيانا تواجهنا مشكلة التصميم الهندسي للغرف مما يُظهر أعمدة بارزة وسط أو في جانب من جوانب الفراغ، مما يعطل تنفيذ التصميم كما هو في خيالنا، لذا فالأفضل في هذه الحالة هو التخطيط الجيد للتصميم، واختيار خطوط تتماشى مع الفراغ نفسه، ويمكنك تغطية العمود بالمرايا بشكل كامل أو اختيار لون مختلف أو مادة تشطيبية مختلفة أو حتى ورق حائط لجعله قطعة ديكورية تُزين الغرفة ..

2. حمام صغير صعب التصميم ..

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الحمامات الصغيرة قد تقف عائقا بيننا وبين أحلامنا، ولكن مع الاختيارات الذكية والتصميمات المبتكرة ستنجح في تنفيذ حمام أحلامك ولك هذا المقال ستجد فيه عدة أفكار مميزة لتصميم حمام صغير ولكن أنيق ..

3. الفوضى ..

Воздух, he.d group he.d group غرفة المعيشة
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

الفوضى أسلوب حياة لأصحاب الطاقة السلبية والكسل، وحين تبحث عن مفتاح حياة مبهجة ونشيطة وإنجاز أكبر أبدأ من بيتك واحرص على تنظيف وترتيبه بشكل دوري، بل وخصص أماكن مميزة لكل غرض حتى تمنع حدوث الفوضى من الأساس ..

4. الزوايا الغريبة ..

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

قد تجد مشكلة حين تبدأ التخطيط لمنزلك، وهي الزوايا الغريبة والتي تُخلق بسبب تصميم هندسي غير منتظم أو بسبب طريقة فرشك للغرفة نفسها، ولكن بذكاء ومهارة يمكنك استغلال كل الأركان التي قد تكون مهملة بسبب زواياها وتحويلها لمكان حيوي مفيد ..

5. الأثاث القديم ..

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table The Cotswold Company Living roomSide tables & trays
The Cotswold Company

Lundy Stone Grey 2 Drawer Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أثاثك القديم قد يخلق لك مشكلة في منزلك بسبب وجوده وعدم استخدامه، ولكن مع فن إعادة التدوير ستنجح في حل مثل هذه الأزمة بكل سهولة بل وستستفيد من ثروة مهدرة دون استخدام أو استفادة ..

6. الحشرات ..

Bathco by David Delfín, BATHCO BATHCO BathroomSinks الخزف
BATHCO

BATHCO
BATHCO
BATHCO

من أكبر المشكلات التي تواجهنا في منزلنا هي الحشرات الزاحفة والطائرة، وقد نجد صعوبة في منعها أو إخفائها بعد ظهورها فعلا، ولكن ظهرت الكثير من الوسائل البسيطة والسهلة للتخلص من الحشرات ويمكنك اتباع بعض النصائح للحفاظ على بيتك نظيف لتمنع ظهورهم من البداية ..

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7. الصيانة المنزلية ..

Residential and Commercial Electrical Repairs, Electrician Pretoria Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

Electrician Pretoria
Electrician Pretoria
Electrician Pretoria

دائما حاول أن تستكشف كل ما يخص منزلك وتحبث عما يحتاج لصيانة أو إعادة تركيب، حتى تحافظ على منزلك من الوقوع في أزمة أو مشكلة كبيرة بسبب تلف بعض عناصره وبدل من ان تحتاج لصيانة بسيطة تضطر لتغيير العنصر ككل ..

8. التكييفات ..

homify
homify

homify
homify
homify

التكييفات قد تتسببفي أزمة ارتفاع الفاتورة أو رائحة كريهة للمنزل وقد تفشل في تبريده بسبب إهمال صيانتها بشكل دوري .. ولكن مع بعض النصائح واللمسات البسيطة ستنجح في الحفاظ عليها مع توفير ميزانيتك الخاص ..

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