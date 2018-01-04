7 أفكار رائعة في بيتك لعام 2018

7 أفكار ديكورية ساحرة ورائعة جميعها سهل التطبيق.. منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد بعض الشئ ولكن السمة الغالبة عليهم هي الابتكار! إن نفذت إحداها ستحظى بأجمل الإطلالات.. لنكتشف معًا تلك اللمسات في هذا المقال والتي سيحسد الجميع منزلك عليها.
مجموعة لوحات صغيرة قم بتصميمها بنفسك أو شرائها واستمتع بوجه جديد لبيتك وغرفة معيشتك بألوان متناسقة ولمسات خاصة تُحيي التصميم من جديد ..
يمكنك استغلال مساحة مطبخك الواسعة بإضافة طاولة صغيرة مع مقعدين لتناول الوجبات السريعة داخل المطبخ، ولإضافة أفكار مبتكرة وروح جديدة لتصميم بيتك ..
بدلا من الأثاث التقليدي استبدله بعناصر فعالة وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، فمثلا من العادة الاستعانة بطاولة طعام ومقاعد بسيطة ولكن ما رأيك في أن تضيف أرائك أو ركنة على حرف L واستغل المساحة بشكل أفضل ..
الفواصل الديكورية من أفضل الأفكار وأسهلها التي يمكن الاستعانة بها داخل بيتك لإعادة تقسيم المساحات والفراغات الكبيرة ..
قد تحتاج لمكتبة عملية في بيتك وخاصة إن كنت من محبي القراءة، أرفف مفتوحة وأدراج مغلقة وترتيب مميز لمقتنياتك ولا تنس التلفاز..
قد تحتاج لتصميم تابلوه مميز مزود بجيوب خاصة لحمل أدواتك وأوراقك عند مدخل بيتك حتى تحافظ على ترتيب الفراغات ولا تضيع أغراضك الصغيرة المهمة بين تفاصيل يومك ..
مساند السرير كثيرة ومتنوعة والآن هناك صيحات جديدة لاستبدال المساند والخلفيات التقليدية بأخرى حديثة ومختلفة بألوان زاهية وجريئة ..