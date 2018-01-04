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7 أفكار رائعة في بيتك لعام 2018

آية منير آية منير
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
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7 أفكار ديكورية ساحرة ورائعة جميعها سهل التطبيق.. منها ما هو بسيط ومنها ما هو معقد بعض الشئ ولكن السمة الغالبة عليهم هي الابتكار! إن نفذت إحداها ستحظى بأجمل الإطلالات.. لنكتشف معًا تلك اللمسات في هذا المقال والتي سيحسد الجميع منزلك عليها.

1. لوحات بسيطة ..

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

مجموعة لوحات صغيرة قم بتصميمها بنفسك أو شرائها واستمتع بوجه جديد لبيتك وغرفة معيشتك بألوان متناسقة ولمسات خاصة تُحيي التصميم من جديد ..

2. طاولة صغيرة في مطبخك

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

يمكنك استغلال مساحة مطبخك الواسعة بإضافة طاولة صغيرة مع مقعدين لتناول الوجبات السريعة داخل المطبخ، ولإضافة أفكار مبتكرة وروح جديدة لتصميم بيتك ..

3. أثاث مبتكر

핑크 포인트 새아파트 신혼집 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

بدلا من الأثاث التقليدي استبدله بعناصر فعالة وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، فمثلا من العادة الاستعانة بطاولة طعام ومقاعد بسيطة ولكن ما رأيك في أن تضيف أرائك أو ركنة على حرف L واستغل المساحة بشكل أفضل ..

4. فاصل ديكوري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الفواصل الديكورية من أفضل الأفكار وأسهلها التي يمكن الاستعانة بها داخل بيتك لإعادة تقسيم المساحات والفراغات الكبيرة ..

5. مكتبة جديدة ..

APPARTEMENT JBD, MEMO Architecture MEMO Architecture مكتب عمل أو دراسة خشب White
MEMO Architecture

MEMO Architecture
MEMO Architecture
MEMO Architecture

قد تحتاج لمكتبة عملية في بيتك وخاصة إن كنت من محبي القراءة، أرفف مفتوحة وأدراج مغلقة وترتيب مميز لمقتنياتك ولا تنس التلفاز..

6. أفكار جديدة ..

[홈라떼] 양평동 32평 아파트 전세집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

قد تحتاج لتصميم تابلوه مميز مزود بجيوب خاصة لحمل أدواتك وأوراقك عند مدخل بيتك حتى تحافظ على ترتيب الفراغات ولا تضيع أغراضك الصغيرة المهمة بين تفاصيل يومك ..

7. مسند سرير مختلف ..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

مساند السرير كثيرة ومتنوعة والآن هناك صيحات جديدة لاستبدال المساند والخلفيات التقليدية بأخرى حديثة ومختلفة بألوان زاهية وجريئة ..

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