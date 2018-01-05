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10 تصميمات لغرف نوم كلاسيكية كما القصور!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب White
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الكلاسيكية الأنيقة بلمساتها الناعمة وتفاصيلها الفاخرة، لها عشاقها الذين يبحثون عن كل ما هو أصيل ومميز لتصميم منازلهم الخاصة. إن كنت من بين هؤلاء المحبين للكلاسيكية، عليك قراءة هذا المقال!

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 10 تصميمات رائعة وملهمة، لغرف نوم صممت على النمط الكلاسيكي مع تفاصيل فاخرة، ولمسات أصيلة مبهرة، جعلتها تبدو بأناقة القصور.. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال خبرائنا المحترفين!

1. الظلال الداكنة لتأثير غامض ومثير

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب White
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

في تلك الغرفة، استخدمت الظلال الداكنة من الأضواء الخافتة، للحصول على تأثير غامض ومثير مع الاستمتاع بالأناقة الفاخرة للتفاصيل الكلاسيكية في الأثاث. ديكورات الجدران مع المصابيح الجانبية التي وضعت متقاربة للحفاظ على الإضاءة الخافتة، تبدو أنيقة وبسيطة.

2. فخامة اللمسات المذهبية

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Amber/Gold
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

اللمسات المذهبة عنوان للكلاسيكية الفاخرة، وهو ما يتحدث بلسان فصيح عن تصميم هذه الغرفة، حيث اللمسات المذهبة في كل من هيكل السرير، والإطار الجداري خلفه، والثريا، وأيضًا قطع الأثاث الصغيرة هنا وهناك، فيما تندمج بأناقة رائعة مع النغمات المحايدة من البيج والأبيض.

3. بعض اللمسات الحديثة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Pink
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

ينطوي تصميم تلك الغرفة الكلاسيكية، على بعض اللمسات الحديثة الواضحة، في اختيار الألوان، والأرضية، حيث يمكننا ملاحظة النغمة الوردية الداكنة في الجزء المنجد من اللوح الأمامي للسرير وأيضًا في نهايته، إضافة إلى اللون البترولي الداكن في الستائر المزينة للجدار خلفه،.

4. أناقة الكلاسيكية الحديثة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Blue
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

تتجلى أناقة الكلاسيكية الحديثة في تصميم غرفة النوم تلك، بدءًا من الأثاث الخشبي الأبيض الذي يخلو من أية تفاصيل ديكورية، ليظهر بمظهر بسيط وناعم، وحتى اختار الألوان، حيث مزيج البترولي الداكن من البني العسلي، وتدخل طفيف من الذهبي، وسط محيط يسوده الأبيض المُشرق.

5. عودة إلى الكلاسيكية العتيقة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

من الكلاسيكية الحديثة، نعود بالزمن كثيرًا مع تلك الغرفة، اتباعًا للنمط الكلاسيكي العتيق، حيث الأثاث الخشبي مع الزخارف المعدنية، والكثير من التفاصيل الزخرفية في تصميم كل من السرير وخزانة الملابس،  بينما تزينت الأرضية بقطعة من السجاد المنقوش الذي يؤكد على العصر القديم لهذه الغرفة، خاصة مع الثريات التي تتدلى من السقف.

6. بين الحداثة والفخامة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب White
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

تقف غرفة النوم تلك على الحياد بين الحداثة والفخامة، حيث اللمسات المذهبة الراقية تزين الجدار خلف السرير مع المصابيح الجانبية المتلألئة، وتتدلى من السقف في شكل ثريات ناعمة، كما تزين الأرضية والكمود بقطع مذهبة تنتمي إلى الثقافة العربية القديمة. بينما نرى الحداثة في اللون الأرجواني لمفروشات السرير، وقطعة السجاد الناعمة التي تزين الأرضية البيضاء.

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7. ناعمة.. هادئة.. وأنيقة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

كل ما في هذه الغرفة يتمتع بدرجة عالية من النعومة والرقي، حيث اللمسات المذهبة غير المبالغ فيها، مع ورق الجدران ذو النقوش الهادئة، والأثاث البسيط مع أرجل مميزة، بينما تشكل المكتبة خلف السرير ، النقطة المركزية للغرفة بتصميمها الوظيفي والجمالي. 

8. عودة إلى الأخشاب البنية

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Brown
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

بينما نتذكر الكلاسيكية العتيقة، لابد من ظهور الأخشاب البنية الداكنة، مع التفاصيل البارزة، والهيكل الضخم لقطع الأثاث، كما نرى تماما في هذا السرير ولوحه الأمامي الممتد إلى السقف، وكذلك خزانة الملابس التي تزينت بقطع من المرايا، فيما تُضفي المفروشات الحريرية شعورًا قويًا بفخامة القصور العربية القديمة.

9. لمسات وردية ناعمة

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

تبدو تلك الغرفة كمساحة هادئة للاسترخاء، حيث اللون الأبيض مع تدخل لطيف من الوردي، وسط تفاصيل رقيقة في زخارف الهيكل الخشبي للسرير وأيضًا خزانة الملابس، بينما تكتمل أناقة تلك الغرفة مع قطعة السجاد الصغيرة، وتبرز التفاصيل الجمالية بفضل الجدار الرمادي الداكن في الخلفية، والذي يصنع تناقضًا بصريًا جذابًا.

10. مزيج لوني خفيف ومرح

Bedroom Models, LUXURY LINE FURNITURE LUXURY LINE FURNITURE BedroomBeds & headboards خشب Beige
LUXURY LINE FURNITURE

LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE
LUXURY LINE FURNITURE

يضم تصميم هذه الغرفة، مزيج لوني خفيف ومرح، وسط تفاصيل كلاسيكية راقية، حيث النغمة الناعمة من الأخضر في مفروشات السرير، والأحمر في الخطوط المحددة لملامح قطعة السجاد، بينما يزين الذهبي كل من اللوح الأمامي للسرير ومقدمة خزانة الملابس، في زخارف بسيطة وأنيقة، في حين تندخل لمسة بسيطة باللون الكافيه في تنجيد اللوح الأمامي، وخلفها خطوط رمادية داكنة في ورق الجدران.

لمزيد من تصميمات غرف النوم الكلاسكية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات غرفة نوم كلاسيكية مميزة

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