10 تصميمات لغرف نوم كلاسيكية كما القصور!

الكلاسيكية الأنيقة بلمساتها الناعمة وتفاصيلها الفاخرة، لها عشاقها الذين يبحثون عن كل ما هو أصيل ومميز لتصميم منازلهم الخاصة. إن كنت من بين هؤلاء المحبين للكلاسيكية، عليك قراءة هذا المقال!
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 10 تصميمات رائعة وملهمة، لغرف نوم صممت على النمط الكلاسيكي مع تفاصيل فاخرة، ولمسات أصيلة مبهرة، جعلتها تبدو بأناقة القصور.. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال خبرائنا المحترفين!
في تلك الغرفة، استخدمت الظلال الداكنة من الأضواء الخافتة، للحصول على تأثير غامض ومثير مع الاستمتاع بالأناقة الفاخرة للتفاصيل الكلاسيكية في الأثاث. ديكورات الجدران مع المصابيح الجانبية التي وضعت متقاربة للحفاظ على الإضاءة الخافتة، تبدو أنيقة وبسيطة.
اللمسات المذهبة عنوان للكلاسيكية الفاخرة، وهو ما يتحدث بلسان فصيح عن تصميم هذه الغرفة، حيث اللمسات المذهبة في كل من هيكل السرير، والإطار الجداري خلفه، والثريا، وأيضًا قطع الأثاث الصغيرة هنا وهناك، فيما تندمج بأناقة رائعة مع النغمات المحايدة من البيج والأبيض.
ينطوي تصميم تلك الغرفة الكلاسيكية، على بعض اللمسات الحديثة الواضحة، في اختيار الألوان، والأرضية، حيث يمكننا ملاحظة النغمة الوردية الداكنة في الجزء المنجد من اللوح الأمامي للسرير وأيضًا في نهايته، إضافة إلى اللون البترولي الداكن في الستائر المزينة للجدار خلفه،.
تتجلى أناقة الكلاسيكية الحديثة في تصميم غرفة النوم تلك، بدءًا من الأثاث الخشبي الأبيض الذي يخلو من أية تفاصيل ديكورية، ليظهر بمظهر بسيط وناعم، وحتى اختار الألوان، حيث مزيج البترولي الداكن من البني العسلي، وتدخل طفيف من الذهبي، وسط محيط يسوده الأبيض المُشرق.
من الكلاسيكية الحديثة، نعود بالزمن كثيرًا مع تلك الغرفة، اتباعًا للنمط الكلاسيكي العتيق، حيث الأثاث الخشبي مع الزخارف المعدنية، والكثير من التفاصيل الزخرفية في تصميم كل من السرير وخزانة الملابس، بينما تزينت الأرضية بقطعة من السجاد المنقوش الذي يؤكد على العصر القديم لهذه الغرفة، خاصة مع الثريات التي تتدلى من السقف.
تقف غرفة النوم تلك على الحياد بين الحداثة والفخامة، حيث اللمسات المذهبة الراقية تزين الجدار خلف السرير مع المصابيح الجانبية المتلألئة، وتتدلى من السقف في شكل ثريات ناعمة، كما تزين الأرضية والكمود بقطع مذهبة تنتمي إلى الثقافة العربية القديمة. بينما نرى الحداثة في اللون الأرجواني لمفروشات السرير، وقطعة السجاد الناعمة التي تزين الأرضية البيضاء.
كل ما في هذه الغرفة يتمتع بدرجة عالية من النعومة والرقي، حيث اللمسات المذهبة غير المبالغ فيها، مع ورق الجدران ذو النقوش الهادئة، والأثاث البسيط مع أرجل مميزة، بينما تشكل المكتبة خلف السرير ، النقطة المركزية للغرفة بتصميمها الوظيفي والجمالي.
بينما نتذكر الكلاسيكية العتيقة، لابد من ظهور الأخشاب البنية الداكنة، مع التفاصيل البارزة، والهيكل الضخم لقطع الأثاث، كما نرى تماما في هذا السرير ولوحه الأمامي الممتد إلى السقف، وكذلك خزانة الملابس التي تزينت بقطع من المرايا، فيما تُضفي المفروشات الحريرية شعورًا قويًا بفخامة القصور العربية القديمة.
تبدو تلك الغرفة كمساحة هادئة للاسترخاء، حيث اللون الأبيض مع تدخل لطيف من الوردي، وسط تفاصيل رقيقة في زخارف الهيكل الخشبي للسرير وأيضًا خزانة الملابس، بينما تكتمل أناقة تلك الغرفة مع قطعة السجاد الصغيرة، وتبرز التفاصيل الجمالية بفضل الجدار الرمادي الداكن في الخلفية، والذي يصنع تناقضًا بصريًا جذابًا.
يضم تصميم هذه الغرفة، مزيج لوني خفيف ومرح، وسط تفاصيل كلاسيكية راقية، حيث النغمة الناعمة من الأخضر في مفروشات السرير، والأحمر في الخطوط المحددة لملامح قطعة السجاد، بينما يزين الذهبي كل من اللوح الأمامي للسرير ومقدمة خزانة الملابس، في زخارف بسيطة وأنيقة، في حين تندخل لمسة بسيطة باللون الكافيه في تنجيد اللوح الأمامي، وخلفها خطوط رمادية داكنة في ورق الجدران.
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