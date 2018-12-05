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20 فكرة رائعة لتصميم منزلك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
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تأثيث بيت صغير ينطوي على مجموعة من الصعوبات المحددة التي يجب التغلب عليها من خلال الحلول المناسبة. يمكن أن تتحول حدود المساحة المتاحة إلى فرص، كما سنرى في هذا الكتاب من الأفكار.

في مشاريع المهندسين المعماريين وخبراء الديكور الداخلي لدينا، سوف تجد 20 فكرة رائعة ومبتكرة للمنازل الصغيرة، والتي ينبغي عليك عدم تفويت مشاهدتها، لتحقيق الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر من المساحة المتاحة، والجمع بين الاحتياجات المكانية والوظيفية مع الاسلوب والكفاءة. لأن بيت صغير لا يعني بالضرورة أنه يجب أن تتخلى عن الحصول على مساحة مريحة. دعنا نكتشف معا كيف يمكن تحقيق ذلك!

1. في منزل صغير، تصبح الأرفف قطعة مهمة جدا كعنصر يجمع بين الوظيفية والديكور

APARTAMENTO PNR , Cia de Arquitetura Cia de Arquitetura Living roomShelves
Cia de Arquitetura

Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura
Cia de Arquitetura

2. استغلال الخطوط المستقيمة يمكن أن يساعد على جعل المساحات في منزل صغير، منظمة وبسيطة

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

3. في المنازل الصغيرة، تصبح المرايا لمسة ضرورية لامتداد الرؤية والحصول على الاتساع البصري

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

4. الاستفادة من الأثاث متعدد الوظائف، فكرة مثالية للجمع بين وظائف مختلفة في هيكل واحد

Espacio comedor diario, Estudio de iluminación Giuliana Nieva Estudio de iluminación Giuliana Nieva غرفة السفرة
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva
Estudio de iluminación Giuliana Nieva

5. استخدام ورق الجدران لإعطاء العمق والحجم للمساحة الصغيرة

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Walls & flooringWallpaper
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

6. التوزيع الجيد للمساحات أمر ضروري للدمج بين البيئات المعيشية في المنازل الصغيرة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

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7. الاكسسوارت وقطع الأثاث أدوات لتحديد وربط مناطق مختلفة من الفضاء دون الحاجة إلى الفواصل الجدارية

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. غرفة المعيشة
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

8.الظلال محايدة تمثل حيلة سحرية في بيئات المنزل الصغير لجعلها تبدو أكبر حجمًا وأقل ضيقًا

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

9. المائدة المستديرة في غرفة السفرة الصغيرة، تساعد على جعل البيئة أكثر مرونة

Diseño de interiores, Zono Interieur Zono Interieur غرفة السفرة
Zono Interieur

Zono Interieur
Zono Interieur
Zono Interieur

10. التنظيم هو مفتاح الراحة والتصميم المثالي للمساحات الصغيرة.. تأمل هذا المطبخ مع التقسيم والتنظيم العقلاني!

Дизайн-проект однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier مطبخ Yellow
Студия Инстильер | Studio Instilier

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

11. الجدران البيضاء العالية للغاية هي الخيار الأمثل في المساحات الصغيرة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

12. الألوان الزاهية والتناقضات الحادة يمكن استغلالها لتوليد بيئات مريحة ومرحبة داخل منزل صغير

APARTAMENTO PK, Bastos & Duarte Bastos & Duarte مطبخ
Bastos &amp; Duarte

Bastos & Duarte
Bastos &amp; Duarte
Bastos & Duarte

13. استخدام الأسطح العمودية في جميع أنحاء تطورها مهم جدا لإعطاء مساحة متوازنة وظيفية

PRIVATE APARTAMENT 03, PUFF PUFF مطبخ
PUFF

PUFF
PUFF
PUFF

14. الشماعات يمكن أن تحقق الوظيفية والزخرفية في مدخل منزل صغير

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

15. يمكن للمرآة مع الديكور الجداري أن تحقق تأثير رائع لتحويل مدخل منزل صغير إلى مساحة ساحرة

Светлый интерьер 3-х комнатной квартиры ЖК «Водный», дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج White
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

16. السرير القابل للطي والذي يختفي في الجدار يسمح باستخدام الغرفة لاغراض مختلفة

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

17. أسفل السرير يمنحك فرصة رائعة للحصول على مساحات تخزينية متعددة ووظيفية

Small apartment for my friend, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной غرف نوم صغيرة
Студия дизайна Марии Губиной

Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной

18. العناية في اختيار ديكورات الحمام الصغير يمكن أن تحوله إلى مساحة رائعة للاسترخاء

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

19. الحديقة العمودية هي الحل المثالي لتوفير مساحة ضخراء داخل منزلك الصغير

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura الممر والمدخل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

20. النصيحة الأخيرة: كل ركن من أركان البيت لصغير يصبح فرصة رائعة تنتظر الاستغلال مع الذوق والذكاء

Interior Residencial - Apartamento Jovem Casal, Nesta Espaços Extraordinários Nesta Espaços Extraordinários GardenAccessories & decoration
Nesta Espaços Extraordinários

Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários
Nesta Espaços Extraordinários

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