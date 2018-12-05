8 خطوات بسيطة لتزيين شقة حديثة مع اللون الأبيض

اليوم في هوميفي نريد أن نطير بكم إلى لشبونة، البرتغال، لزيارة منزل تم تجديده بشكل جميل يدعو إلى الافتخار بتصميماته الداخلية التي يمكن أن تجعلنا نفقد عقلنا. المشاريع التي تعتمد على اللون الأبيض هي إلى حد بعيد أكثر مطمعا من قبل جميع أنماط الأثاث. فهي بسيطة وأنيقة، وجريئة في نهجها إلى جانب بساطتها. ولكن الأكثر لفتا للنظر في شقة بيضاء هو قدرتها على خلق العلاقة الحميمة والجمالية والترحيبية في أحجام أحيانا صغيرة للغاية. وبعبارة أخرى: فإن المشاريع الداخلية التي تركز على الأبيض يمكن أن تكون حقا عصرية مع القليل من المجهود. إذا كنت من محبي التصميمات الداخلية الحديثة حيث يسيطر الأبيض وكنت تحاول محاكاة هذا الاتجاه في منزلك، إذا أنت في المكان الصحيح.

نأخذك اليوم في جولة داخل منزل مصمم مع مزيج أنيق من الأثاث والحلي البسيط، حيث يمكن القول بأن عنوان هذا المنزل هو بسيط وفائق الأناقة ، وهو ما يجلعلنا نقدم لك 8 خطوات بسيطة من وحي تصميماته، لتزيين شقة حديثة مع اللون الأبيض. دعنا نلقي نظرة على هذا البيت الملهم ..