8 خطوات بسيطة لتزيين شقة حديثة مع اللون الأبيض

اليوم في هوميفي نريد أن نطير بكم إلى لشبونة، البرتغال، لزيارة منزل تم تجديده بشكل جميل يدعو إلى الافتخار بتصميماته الداخلية التي يمكن أن تجعلنا نفقد عقلنا. المشاريع التي تعتمد على اللون الأبيض هي إلى حد بعيد أكثر مطمعا من قبل جميع أنماط الأثاث. فهي بسيطة وأنيقة، وجريئة في نهجها إلى جانب بساطتها. ولكن الأكثر لفتا للنظر في شقة بيضاء هو قدرتها على خلق العلاقة الحميمة والجمالية والترحيبية في أحجام أحيانا صغيرة للغاية. وبعبارة أخرى: فإن المشاريع الداخلية التي تركز على الأبيض يمكن أن تكون حقا عصرية مع القليل من المجهود. إذا كنت من محبي التصميمات الداخلية الحديثة حيث يسيطر الأبيض وكنت تحاول محاكاة هذا الاتجاه في منزلك، إذا أنت في المكان الصحيح.
نأخذك اليوم في جولة داخل منزل مصمم مع مزيج أنيق من الأثاث والحلي البسيط، حيث يمكن القول بأن عنوان هذا المنزل هو
بسيط وفائق الأناقة، وهو ما يجلعلنا نقدم لك 8 خطوات بسيطة من وحي تصميماته، لتزيين شقة حديثة مع اللون الأبيض. دعنا نلقي نظرة على هذا البيت الملهم ..
في هذه الشقة البيضاء، اختار المصممين مجموعة من الأنماط المختلفة، حيث كرسي أكابولكو الأسود هو نقطة تركيز مهمة هنا ويعطي سحر الرجعية، في حين أن الأثاث الدنماركي من منتصف القرن الحديث يجذب العين مع خطوطه المكررة بمهارة، هذا بالإضافة إلى التركيبات من الأثاث والاكسسوارات المميزة التي تساعد على تقديم شعور انتقائي مليء بالطاقة، في حين أن الجمع بين الألوان المحايدة يجعل تلك المساحة تبدو رشيقة بشكل لا يصدق.
من الجانب الزخرفي، نجد أنه قد تم توزيع أنماط هندسية في جميع أنحاء المنزل للحصول على الأسلوب والفكر في هذا الفضاء. السجادة تبدو قطعة فعالة بشكل خاص، وتعمل بشكل جميل ومتناقض مع أريكة مستوحاة من الدنمارك. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت صورة تجمع بين النقيض الأبيض والأسود، ليشهد بأناقة على الحائط فوق الأريكة.
التباين مهم لأنه يضيف الحياة و في هذا المشروع يركز على الأبيض. حيث أنه في هذه الحالة، تم غرس الملحقات
الثقافية في التصميم العام، من أجل إضافة فارق ريفي بدائي إلى أجواء المنزل. ويسهم الصدر العتيق والسلال المنسوجة والمصاريع الخشبية البسيطة في تحقيق النتيجة، لخلق طابع عتيق كبير وسط هذه الجدران البيضاء.
في مطبخ مثل هذا، كل شيء مهم بشكل خاص، ويمكننا أن نرى كيف أن هذا المطبخ الأبيض يفتخر بسلسلة من منتجات النجارة مفيدة، مع المساحة المناسبة لجميع الملحقات.
إدراج الملحقات الخضراء والزهور الطازجة، والأشياء المعاد تدويرها، leg الاكسسوارات العضوية، قد تساعدك على خلق جو الترحيب داخل منزلك. خاصة في غرفة الطعام والمطبخ، حيث يختار المصممين ببساطة إضافة مجموعة من الفروع وأوراق الشجر.
تعكس هذه الثريا ذات اللون الفاتح، مع هذا العنصر الأخضر الداكن، التباين الذي ينقسم إلى لوحة من النغمات الخفيفة مع إضفاء الحياة في المناطق الداخلية من الشقة.
داخل غرفة النوم، اختار المصممين النغمات البيضاء، لسرير منفرد، اختير بعناية بعيدًا عن الفضول، وفي الوقت نفسه نجد أن الاكسسوارات عامل مهدئ للأجواء. وبما أن هذه الغرفة مضغوطة إلى حد ما لحجمها الصغير، فقد تم الحفاظ على التصميم الداخلي بسيطا ومقروءا، مما يضمن النعومة والصقل، فضلا عن الشعور القوي بالأناقة.
عند اختيار مجموعة من الألوان في منزلنا، فمن المهم التحقق بانتظام من الصورة العامة. وهذا سوف يساعدنا على تحقيق التوازن والوحدة في الداخل لدينا، مع ميزة إضافية تتمثل في الحد من الأخطاء على طول الطريق.
غرفة نوم مزدوجة مع نظام الألوان البسيط والقريب من الأرض، ومصابيح السرير المعلقة من السقف، وسلسلة رائعة من العناصر العضوية الطبيعية.
بطبيعة الحال، واحد من الأشياء الرئيسية الذي يجب أن تكون على علم به عند اختيار مصفوفة اللون التي تركز على الأبيض، هو قبول أنه في بعض اللحظات يمكن أن تحيد عن خطتك الأصلية. في هذا البيت، والأبيض هو نوع من القاعدة للمنزل بأكمله، والتي يتم تعزيزها مع نغمات أخرى، وظلال وأنماط.
في الحمام نجد أنه أكثر تحرك نحو اللون الرمادي من الأبيض، ومع ذلك فإنه لا يزال منسقا تماما وقادر على غرس الشعور بالصفاء الرائع.
لمزيد من النصائح الديكورية، والتصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، تعرف على 5 أسرار لاختيار أرضيات المنزل!