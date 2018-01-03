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أفكار لديكورات منزل غير مكلفة بالمرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Living roomSofas & armchairs خشب Multicolored
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الكثير مننا يسعى لتجديد منزله لكن عند مرحلة ما يظن أنه لا يستطيع فعل ذلك بسبب عدم توفر ميزانية مناسبة تسمح بذلك، ولكن يبقى الشعور أن المنزل بحاجة جدية إلى لمسات بسيطة تغير من شكل المنزل وتنعشه، ولكن من قال أن التغير بحاجة إلى ميزانية ضخمة، أنت بكل بساطة تستطيع تغير منزل بالكامل وتجدد من شكل ديكوراته  بتكلفة أقتصادية ولن تكلفك ريالاُ واحداً، كيف ذلك فقط عليك قرائة هذا المقال وسنعرض عليك مجوعة أفكار لديكورات غير مكلفة بالمرة.

1- استعن بالباليتات والألواح الشخبية بطريقة عشوائية في منزلك لحلق لمسة جكاليو

Réhabilitation d'un moulin à eau, Planforêt Planforêt
Planforêt

Planforêt
Planforêt
Planforêt

2- إذا كنت تمتلك أي من سيارات أو خردوات قديمة قم بإعادة تدويرها واستعن بها كقطعة مميزة ومبتكرة في الديكور.

homify Living roomSofas & armchairs خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

3- استعن بالأنسجة المحبوكة لتحصل على فطعة أثاث غير تقليدية بالمرة.

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

4- كن دائماً على موعد مع تغيير منزلك وديكوراته بشكل مستمر لتحصل على منزل متجدد دائماً.

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

5- استخدم الأطباق القديمة لتعليقها على جدران المنزل بطريقة جمالية.

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI مطبخ
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

6- استحدم زهور حديقتك وقم بوضعخا في أبريق شاي قديم ملون لتحصل على مسة مبهجة ومبتكرة في المنزل بطريقة غير تقليدية.

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

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7- قم بإعادة توظيف المعلبات الفارغرة لاستخدامها كأواني مخصصة للنباتات.

Wohnaccesoires, fair-art Steffen Karol fair-art Steffen Karol GardenPlant pots & vases
fair-art Steffen Karol

Wohnaccesoires

fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol

8- والمعلبات الزجاجية يمكنك استخدامها كمزهريات بسيطة لتحصل على لمسة ديكورية مميزة.

homify غرفة السفرة Wood effect
homify

homify
homify
homify

9- ينكنك استخدام الحاويات الزجاجية وتستخدمها كوحدات إضاءة رائعة في منزلك.

Кофе-бар "Пенка", EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors غرفة السفرة
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors

EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors

10- اسعن بالكتب الملونة في مكنبتك وقم بترتيبها بطريقة منمقة ولطيفة لتحصل على لمسة ديكورية مميزة.

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

11- إعادة تدوير الورق المقوى والصناديق تتيح لك الحصول على وحدات وأرفف مميزة.

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP HouseholdStorage ورقة Grey
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

12- سلم خشبي بسيط يمكنه أن يضيف لك طريقة مبتكرة ومختلفة للتنظيم

Paris I, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

13- استخدم الكتب القديمة لتصنع فطعة من الأثاث بطريقة مميزة.

BOOKED by Jacqueline le Bleu, BOOKED by Jacqueline le Bleu BOOKED by Jacqueline le Bleu Living roomCupboards & sideboards
BOOKED by Jacqueline le Bleu

BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu

14- قم بإعادة طلاء الأطارات القديمة لتحصل على تحفة فنية بسيطة.

Concept living, Studiod3sign Studiod3sign Corridor, hallway & stairsStorage
Studiod3sign

Studiod3sign
Studiod3sign
Studiod3sign

15- قم بتجديد غرفة المعيشة وأضف قطعة من المفرش المميزة على أثاث الغرفة.

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Walls & flooringWallpaper
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

16- استخدم الملابس القديمة لخلق وسادات جديدة.

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

17- استخدم الدراجات القديمة كفطعة ديكورية على جدران منزلك.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

18- قم بعمل قطع تخزينية بسيطة ومعلقة بنفسك.

Serie Mecapal, Natural Urbano Natural Urbano HouseholdAccessories & decoration
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

19- اما أصيصات النباتات القديمة فهي سلوب رائع في الأضاءة لا تتردد في استخدامه.

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

20- كن مبدعاً فيما يخص التفاصيل الصغيرة في حديقتك.

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

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