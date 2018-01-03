للألوان دائماً وأبداُ تأثر خاص على منالنا فهي تؤثر بشكل كبير على إيقاع الحياة اليومية لدينا وحالتنا النفسية أيضاً، فللبيئة المحيطة بنا تأثير دائم على ما نمر به من في يومنا، لذلك العامل اللوني في التصميم من العوامل المهمة بشكل كبير لقدرة العقل والبصر على إدراكها سريعاً ، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ونحن على مشارف عام جديد سوف نقدم لك 5 طرق عملية لأختيار ألوان المنزل بأحترافية شديدة.
إذا كنت تريد أن تحصل على منزل مشرق ومبهج عليك بتفاصيل اللون البرتقالي والألوان المشرقة من بالتة الألوان النارية كالبرتقالي ، الأحمر والأصفر لتحصل على غرفة مشرقة بتغمات حيوية، فالألوان المشتقة من تدرجات نغمات الشمس تجعلك في أغلب الأوقات تشعر بالنشاط والحيوية ، مما ينعكس على الفتفكير لديك فتجعلك تفكر بإيجابية وإبتار دائم، لذلك أحرص على دمج الألوان المشرقة مع النغمات الحياية للحصةل على تصميم مميز وأنيق.
يفضل البعض إيقاع الحياة سريع والأكثر جرأة بل يتجه إليه في أسلوب حياته بشكل كبير وواضح، فهؤلاء الأشخاص المغامرون ستجدهم دائماً في بحث دائم عن الحصول على الإثارة، لذلك فالمناخ المناسب لهؤلاء الأشخاص هو المناخ الذي يتسم دائماً بكل ما هو جديد، مبتكر و جريء ليعكس قوة شخصياتهم، و في بالتة الألوان سنجد أن ما يعبر عن هذا المناخ بسهولة هو اللون الأحمر.فعندما يتواجد الأحمر مع الأوان الحيادية فدائماً ما يترك أثر جرئ وتباين قوي وواضح.
الأخضر من بالتة الوان الطبيعة التي تشع بهجة وحيوية شديدة لذلك دعونا نتطرق للأسلوب المثالي الذي يمكنك من خلاله إدخال اللون الأخضر في التصميم الداخلي لغرف المنزا، فهو واحد من أبرز الألوان المستوحاة من الطبيعة ولديه قدرة كبيرة على تحويل أي فراغ إلى مكان حيوي ومنعش داخل منزلك، يلجأ إليه كل من يرغب مناخ متزن بجمع بين الهدوء والبهجة.
كما يفضل الكثير منا الألوان المبهجة والتفاصيل الحيوية في التصميم، يميل البعض الأخر أيضاُ إلى العملية والبساطة الشديدة، لذلك إذا كنت من هؤلاء الذين لا يفضلون تواجد ألوان قوية وصريحة في المنزل وتميل إلى البساطة في العناصر والألوان الهادئة الأنيقة في التصميم، في هذة الحالة تعتبر تغمات الأبيض والبيج هي النغمات المثالية لك.
الباستيل من النغمات التي تتسم بأناقة شديدة في التصميم وفور تداخلها في ديكورات المنزل تصنع به لمسات سحرية مليئة بالبهجة والأناقة الشديدة، خاصةً أن وجود نغمات الباستيل لا يقتصر على نمط ما محدد فنقاء درجاته وبساطتها بجعل أي غرفة وتصميم داخل المنزل يشع بهجة وبساطة شديدة. وعند أختيار نغمات الباستيل يمكنك دمجها مع نغمات الأبيض الحيادية للحصول على تصميم هادئ ورومانسي.
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