5 طرق عملية لأختيار ألوان المنزل بأحترافية

الباستيل من النغمات التي تتسم بأناقة شديدة في التصميم وفور تداخلها في ديكورات المنزل تصنع به لمسات سحرية مليئة بالبهجة والأناقة الشديدة، خاصةً أن وجود نغمات الباستيل لا يقتصر على نمط ما محدد فنقاء درجاته وبساطتها بجعل أي غرفة وتصميم داخل المنزل يشع بهجة وبساطة شديدة. وعند أختيار نغمات الباستيل يمكنك دمجها مع نغمات الأبيض الحيادية للحصول على تصميم هادئ ورومانسي.

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