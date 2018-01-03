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5 طرق عملية لأختيار ألوان المنزل بأحترافية

منة اسماعيل منة اسماعيل
The way of living (2 этаж и мансарда), Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
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للألوان دائماً وأبداُ تأثر خاص على منالنا فهي تؤثر بشكل كبير على إيقاع الحياة اليومية لدينا وحالتنا النفسية أيضاً، فللبيئة المحيطة بنا تأثير دائم على ما نمر به من في يومنا، لذلك العامل اللوني في التصميم من العوامل المهمة بشكل كبير لقدرة العقل والبصر على إدراكها سريعاً ، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ونحن على مشارف عام جديد سوف نقدم لك 5 طرق عملية لأختيار ألوان المنزل بأحترافية شديدة.

1- لمسات مشرقة

The way of living (2 этаж и мансарда), Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan غرفة الاطفال
Marina Sarkisyan

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

إذا كنت تريد أن تحصل على منزل مشرق ومبهج عليك بتفاصيل اللون البرتقالي والألوان المشرقة من بالتة الألوان النارية كالبرتقالي ، الأحمر والأصفر لتحصل على غرفة مشرقة بتغمات حيوية، فالألوان المشتقة من تدرجات نغمات الشمس  تجعلك في أغلب الأوقات تشعر بالنشاط والحيوية ، مما ينعكس على الفتفكير لديك فتجعلك تفكر بإيجابية وإبتار دائم، لذلك أحرص على دمج الألوان المشرقة مع النغمات الحياية للحصةل على تصميم مميز وأنيق.

2- جرأة واضحة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يفضل البعض  إيقاع  الحياة سريع والأكثر جرأة بل يتجه إليه في أسلوب حياته بشكل كبير وواضح، فهؤلاء  الأشخاص المغامرون ستجدهم دائماً في بحث دائم عن  الحصول على الإثارة، لذلك فالمناخ المناسب لهؤلاء الأشخاص هو  المناخ الذي يتسم  دائماً بكل ما هو جديد، مبتكر و جريء ليعكس قوة شخصياتهم، و في بالتة الألوان سنجد أن ما يعبر عن هذا المناخ بسهولة هو   اللون الأحمر.فعندما يتواجد الأحمر مع الأوان الحيادية فدائماً ما يترك أثر جرئ وتباين قوي وواضح. 

3-نغمات من الطبيعة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design مكتب عمل أو دراسة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الأخضر من بالتة الوان الطبيعة التي تشع بهجة وحيوية شديدة لذلك دعونا نتطرق للأسلوب المثالي الذي يمكنك من خلاله إدخال اللون الأخضر في التصميم الداخلي لغرف المنزا، فهو واحد من أبرز الألوان المستوحاة من الطبيعة ولديه قدرة كبيرة على تحويل  أي فراغ  إلى مكان حيوي ومنعش داخل منزلك، يلجأ إليه كل من يرغب مناخ متزن بجمع بين الهدوء والبهجة. 

4- بساطة وحيادية

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

كما يفضل الكثير منا الألوان المبهجة والتفاصيل الحيوية في التصميم، يميل البعض الأخر أيضاُ إلى العملية والبساطة الشديدة، لذلك إذا كنت من هؤلاء الذين لا يفضلون تواجد ألوان قوية وصريحة في المنزل وتميل إلى البساطة في العناصر والألوان الهادئة الأنيقة في التصميم، في هذة الحالة تعتبر تغمات الأبيض والبيج هي النغمات المثالية لك.

5- نغمات الباستيل

Projecto - Salas, Balcão e Entrada, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) غرفة المعيشة Turquoise
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

الباستيل من النغمات التي تتسم بأناقة شديدة في التصميم وفور تداخلها في ديكورات المنزل تصنع به لمسات سحرية مليئة بالبهجة والأناقة الشديدة، خاصةً أن وجود نغمات الباستيل لا يقتصر على نمط ما محدد فنقاء درجاته وبساطتها بجعل أي غرفة وتصميم داخل المنزل يشع بهجة وبساطة شديدة. وعند أختيار نغمات الباستيل يمكنك دمجها مع نغمات الأبيض الحيادية للحصول على تصميم هادئ ورومانسي.

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