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7 أفكار لمدخل منزل يخظف الأنظار

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هل تبحث عن أفكار مبتكرة لتقديم منزلك إلى الزائرين من خلال تصميم مبهر يخطف الأنظار للمدخل؟ إذًا أنت في المكان الصحيح..

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 7 أفكار مبتكرة ورائعة مستوحاة من نصائح خبراء التصميم الداخلي لدينا، لتصميم المدخل المثالي الذي يدهش زائريك وبخطف أنظارهم. شاهدهم معنا وسجل ملاحظاتك لتصميم مدخلك كما يجب أن يكون!

1. طاولة الزاوية لخلق الاستمرارية

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

إذا كان لديك مدخل يتضمن زاوية، يمكنك تصميمه بأريحية من خلال توفير طاولة تلتف مع إلتفاف الزاوية، وذلك لخلق الاستمرارية بين الغرف والحصول على شعور بأن المساحة تبدو أكبر. ومن التدابير الوقائية الهامة التي يجب مراعاتها، هي استخدام عناصر منخفضة، حتى لا تطغى على المجال البصري، كما نرى في هذا التصميم من تنفيذ Tarimas de Autor.

2. الجدران المتناظرة لطابع شخصي

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

هل تريد أن تحصل على طابع شخصي يبرز  مدخل منزلك الصغير؟ إليك هذه الفكرة، التي تستخدم كثيرا من قبل خبراء الديكور الداخلي لدينا، حيث يمكنك أن تقوم برسم اثنين من الجدران التي تتقاطع مع بعضها البعض مع الألوان المتناقضة. وبهذه الطريقة سوف تحصل على بيئة ذات تأثير كبير وترحبيبي جدا. لمسة إضافية لإقناع ضيوفك، اضف بعض التفاصيل التي تتمتع بقدر من الأناقة عن طريق إدراج عمل فني، مثل لوحة أو تمثال لإنشاء زاوية أنيقة.

3. الفن المعاصر لإعطاء الحياة

Privat Apartments in Novosibirsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
EVGENY BELYAEV DESIGN

Privat Apartments in Novosibirsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

الفن المعاصر والاختيار المثالي لتفاصيله، يساعد على خلق تأثير رائع في المدخل، حيث أنك لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال أو تحديد ميزانية كبيرة لإبهار زائريك، حتى أن لوحة بسيطة، أو قطعة عصرية من الأثاث أو أريكة، كما نرى في هذا المثال، يمكن أن تساعد على تحديد ملامح مدخل صغير أو مجهول، وقادرة على أن تدهش زائريك لأناقتها.

4. الألوان الزاهية لإضافة نضارة

ENTRADA, Conexo. Conexo. الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب متين Beige
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

 هل تود أن تعطي الحياة لمدخل جديد وحديث؟ دعنا نختار اللعب مع الألوان المشرقة والحيوية، وذلك لخلق بيئة ديناميكية مع الكثير من الترحيب، من شأنها أن تدهش بالتأكيد ضيوفنا. تأمل تلك القطعة الديكورية البسيطة مع تناقض الأبيض والأسود واللمسة الخشبية بلونها العسلي المتناسق مع الأرضية، بينما تُشرق الخلفية بنغمة فاتحة من اللون الأزرق السماوي.

5. مرايا لتضخيم المساحات

Haus S., ​Architekturbüro Stefan Schäfer ​Architekturbüro Stefan Schäfer الممر الحديث، المدخل و الدرج
​Architekturbüro Stefan Schäfer

​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer
​Architekturbüro Stefan Schäfer

هل تعرف كيف يمكنك جعل مدخلك الصغير يبدو أكبر؟ دعنا نخبرك بحيلة سهلة، فقط قم بالتركيز على المرايا، فهي حليفك في المساحات الصغيرة، وعصاتك السحرية لتزيين أية مساحة في المنزل، دعنا نقترح عليك وضعها ربما أمام باب المدخل أو في مواجهة الدرج، لخلق شعور بالاتساع وادهاش الضيوف، الذين يتوقعون رؤية زاوية صغيرة.

6. التفاصيل الملموسة لزاوية بنمط عتيق

art house, G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi الممر الحديث، المدخل و الدرج
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi

G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi
G/G associati studio di ingegneria e architettura _ing.r.guglielmi_arch.a.grossi

من أجل ابهار ضيوفك بمدخل صغير مع إطلالة فريدة وأنيقة، نحن ننصح بتغطية واحد أو أكثر من الجدران مع الآثار المادية، حيث تأثير الحجر مع السقف المعلق والإضاءة الخفية، وإضافة قطعة خشبية بتصميم عتيق، وبعض الإطارات، للحصول على مظهر عتيق وأنيق.

7. الألعاب البصرية لمنزل حديث

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

إذا كنت من محبي النمط الانتقائي، يمكنك الاستفادة منه لتزيين مدخل منزلك مع تأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام، كما يمكنك أن ترى في هذا الاقتراح، حيث بيئة ملونة وحديثة، وبلاطات بالنقيضين الأبيض والأسود، لخلق تباين مذهل مع الضوء الأزرق المستخدم في باب المنزل غير التقليدي، إضافة إلى الأثاث الرمادي، والتأثير الرائع للمرآة.

لمزيد من النصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، صمم منزلك على النمط الاسكندينافي مع هذه الأفكار

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