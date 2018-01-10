7 أفكار لمدخل منزل يخظف الأنظار

هل تبحث عن أفكار مبتكرة لتقديم منزلك إلى الزائرين من خلال تصميم مبهر يخطف الأنظار للمدخل؟ إذًا أنت في المكان الصحيح..

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 7 أفكار مبتكرة ورائعة مستوحاة من نصائح خبراء التصميم الداخلي لدينا، لتصميم المدخل المثالي الذي يدهش زائريك وبخطف أنظارهم. شاهدهم معنا وسجل ملاحظاتك لتصميم مدخلك كما يجب أن يكون!