الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 تصميمات رائعة للاستمتاع باللون الأرجواني في 2018

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Canal House Amsterdam, Robbert Lagerweij Interior Design Robbert Lagerweij Interior Design Living roomAccessories & decoration Purple/Violet
Loading admin actions …

مع بداية العام الجديد 2018، أعلن معهد اللون بانتون، أن اللون الأرجواني سيكون على رأس بالتة النغمات المرافقة لنا على طول العام الجديد، وبطبيعة الحال، أيضًا كل ما يتعلق بديكورات وتصاميم منازلنا. وهذا الظل المكثف في الواقع، يحفز عقلنا حتى مع أقل نسبة من اللون بين الجدران الأربعة للمنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ8 تصميمات رائعة من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي لدينا، لإلهامكم بكيفية إدخال اللون الأرجواني في غرفة واحدة أو أكثر لمواكبة الاتجاهات الحديثة في التصميم! شاهدوهم معنا!

1. الأرجواني في جميع أنحاء المنزل

Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio غرفة السفرة Purple/Violet
Alena Gorskaya Design Studio

Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio
Alena Gorskaya Design Studio

نحن ندعم الانغماس الكامل في الأرجواني في مساحة مفتوحة، تضم كل من منطقة الدخول، وغرفة المعيشة، إلى جانب مطبخ مفتوح مع طاولة طعام. يمكننا أن نرى في هذا المثال، كيف أن اللون الأرجواني يسود أنحاء المنزل، حيث الأريكة والمنطقة العلوية من جدار  منطقة المطبخ، إضافة إلى جدار منطقة الدخول.

2. الاستمتاع بتكنولوجيا الإضاءة

Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort Dining roomLighting زجاج Purple/Violet
Designort

Designort
Designort
Designort

تكنولوجيا الإضاءة والإبداع في تصميم الإضاءات والمصابيح الملونة،  يتم دمج انعكاسات الزجاج مع ظلال من الأرجواني في تصميم الإضاءة الإبداعية، ليصبح منزلك على استعداد لتوصيف بيئات دقيقة وعصرية ومعاصرة كما في ذلك النموذج أمامنا.

3. غرفة طعام فاتحة للشهية

Квартира в Москве , Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art مطبخ Purple/Violet
Marina Pennie Design&amp;Art

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

غرفة طعام بلون أرجواني أنيق ومنعش، حيث الطاولة المستديرة، و المقاعد المنجدة، قادرة بطريقة موحية على فتح الشهية والتشجيع على تناول الطعام، خاصة مع الانعكاسات الزرقاء المريحة للأعصاب والعين، ووجود مصدر إضاءة وتهوئة ملاصق تماما لطاولة الطعام.

4. أريكة بطل الرواية في غرفة المعيشة

Canal House Amsterdam, Robbert Lagerweij Interior Design Robbert Lagerweij Interior Design Living roomAccessories & decoration Purple/Violet
Robbert Lagerweij Interior Design

Robbert Lagerweij Interior Design
Robbert Lagerweij Interior Design
Robbert Lagerweij Interior Design

على النمط الكلاسيكي الحديث، صممت غرفة المعيشة تلك، ليصبح البنفسج عنصر بارز بفضل تلك الأريكة الكبيرة، التي تكسر هدوء النغمات المحايدة من الأبيض والبيج والأخضر الباستيل، كما أنها ترسم ملامح الغرفة بوضوح وتمنحها طابع شخصي قوي.

5. حمام للاسترخاء مع اللون الأرجواني

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

في هذا الحمام، وضعت اثنين من البيئات المتجاورة، والتي استخدم فيها فقط هذا اللون المكثف كخيط موصل على الجدران، مما يجعلها أكثر من رائعة بفضل الآثار المظللة. هذا بالإضافة إلى الاكسسوارات الصغيرة بذات اللون، بينما يُضفي اللون الأسود تدخل قوي يزيد من أناقة هذا الحمام.

6. غرفة نوم للأميرات الصغار

homify غرفة الاطفال Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

 اللون الأرجواني مناسب بشكل كبير لغرفة نوم أطفال بطابع بناتي حالم، حيث أن اللون الارجواني يتمتع بدرجة عالية من النعومة، إلى جانب أنه يُضفي طابع حيوي ومُشرق على تصميم الغرفة بما يصنع بيئة مناسبة لأميرة صغيرة ومدللة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. خزانة مفتوحة في غرفة نوم أنيقة

B&B GEM DE LUXE, FS design FS design غرفة نوم صناعة الفخار Purple/Violet
FS design

FS design
FS design
FS design

تنطوي تلك الغرفة على طريقة رائعة ومبتكرة لإضافة اللون الأرجواني بعيدًا عن التقليدية، حيث خزانة الملابس المفتوحة والتي تم طلائها من الداخل باللون الأرجواني، مع إضافة بعض الخصوصية من خلال ستائر أنيقة يتداخل فيها الأرجواني مع الذهبي، إضافة إلى الكرسي في الزاوية البعيدة، والذي اتخذ درجة فاتحة من اللون الأرجواني.

8. في تفاصيل المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 لماذا لا تستخدم اللون الأرجواني في المطبخ؟ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم لإلهامك، حيث استخدامه في الخزائن العلوية مع مزيج الأبيض والأسود في بيئة أنيقة وناعمة ومواكبة لأحدث الصيحات في التصميم الداخلي.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار لديكورات منزل غير مكلفة بالمرة

7 أفكار لمدخل منزل يخظف الأنظار

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً