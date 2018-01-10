8 تصميمات رائعة للاستمتاع باللون الأرجواني في 2018

مع بداية العام الجديد 2018، أعلن معهد اللون
بانتون، أن اللون الأرجواني سيكون على رأس بالتة النغمات المرافقة لنا على طول العام الجديد، وبطبيعة الحال، أيضًا كل ما يتعلق بديكورات وتصاميم منازلنا. وهذا الظل المكثف في الواقع، يحفز عقلنا حتى مع أقل نسبة من اللون بين الجدران الأربعة للمنزل.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ8 تصميمات رائعة من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي لدينا، لإلهامكم بكيفية إدخال اللون الأرجواني في غرفة واحدة أو أكثر لمواكبة الاتجاهات الحديثة في التصميم! شاهدوهم معنا!
نحن ندعم الانغماس الكامل في الأرجواني في مساحة مفتوحة، تضم كل من منطقة الدخول، وغرفة المعيشة، إلى جانب مطبخ مفتوح مع طاولة طعام. يمكننا أن نرى في هذا المثال، كيف أن اللون الأرجواني يسود أنحاء المنزل، حيث الأريكة والمنطقة العلوية من جدار منطقة المطبخ، إضافة إلى جدار منطقة الدخول.
تكنولوجيا الإضاءة والإبداع في تصميم الإضاءات والمصابيح الملونة، يتم دمج انعكاسات الزجاج مع ظلال من الأرجواني في تصميم الإضاءة الإبداعية، ليصبح منزلك على استعداد لتوصيف بيئات دقيقة وعصرية ومعاصرة كما في ذلك النموذج أمامنا.
غرفة طعام بلون أرجواني أنيق ومنعش، حيث الطاولة المستديرة، و المقاعد المنجدة، قادرة بطريقة موحية على فتح الشهية والتشجيع على تناول الطعام، خاصة مع الانعكاسات الزرقاء المريحة للأعصاب والعين، ووجود مصدر إضاءة وتهوئة ملاصق تماما لطاولة الطعام.
على النمط الكلاسيكي الحديث، صممت غرفة المعيشة تلك، ليصبح البنفسج عنصر بارز بفضل تلك الأريكة الكبيرة، التي تكسر هدوء النغمات المحايدة من الأبيض والبيج والأخضر الباستيل، كما أنها ترسم ملامح الغرفة بوضوح وتمنحها طابع شخصي قوي.
في هذا الحمام، وضعت اثنين من البيئات المتجاورة، والتي استخدم فيها فقط هذا اللون المكثف كخيط موصل على الجدران، مما يجعلها أكثر من رائعة بفضل الآثار المظللة. هذا بالإضافة إلى الاكسسوارات الصغيرة بذات اللون، بينما يُضفي اللون الأسود تدخل قوي يزيد من أناقة هذا الحمام.
اللون الأرجواني مناسب بشكل كبير لغرفة نوم أطفال بطابع بناتي حالم، حيث أن اللون الارجواني يتمتع بدرجة عالية من النعومة، إلى جانب أنه يُضفي طابع حيوي ومُشرق على تصميم الغرفة بما يصنع بيئة مناسبة لأميرة صغيرة ومدللة.
تنطوي تلك الغرفة على طريقة رائعة ومبتكرة لإضافة اللون الأرجواني بعيدًا عن التقليدية، حيث خزانة الملابس المفتوحة والتي تم طلائها من الداخل باللون الأرجواني، مع إضافة بعض الخصوصية من خلال ستائر أنيقة يتداخل فيها الأرجواني مع الذهبي، إضافة إلى الكرسي في الزاوية البعيدة، والذي اتخذ درجة فاتحة من اللون الأرجواني.
لماذا لا تستخدم اللون الأرجواني في المطبخ؟ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم لإلهامك، حيث استخدامه في الخزائن العلوية مع مزيج الأبيض والأسود في بيئة أنيقة وناعمة ومواكبة لأحدث الصيحات في التصميم الداخلي.
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