8 تصميمات رائعة للاستمتاع باللون الأرجواني في 2018

مع بداية العام الجديد 2018، أعلن معهد اللون بانتون ، أن اللون الأرجواني سيكون على رأس بالتة النغمات المرافقة لنا على طول العام الجديد، وبطبيعة الحال، أيضًا كل ما يتعلق بديكورات وتصاميم منازلنا. وهذا الظل المكثف في الواقع، يحفز عقلنا حتى مع أقل نسبة من اللون بين الجدران الأربعة للمنزل.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ8 تصميمات رائعة من تنفيذ خبراء التصميم الداخلي لدينا، لإلهامكم بكيفية إدخال اللون الأرجواني في غرفة واحدة أو أكثر لمواكبة الاتجاهات الحديثة في التصميم! شاهدوهم معنا!