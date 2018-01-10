8 أسباب تدفعك لاختيار الجدار الحجري في منزلك

الحجر الطبيعي.. أشهر مواد البناء- جنبًا إلى جنب مع الخشب، إلا أنه في الوقت الحاضر، أصبح يستخدم في العديد من التشطيبات، حيث يستخدم على نطاق واسع حتى في الحالات التي تتطلب مستويات عالية من النظافة والمقاومة لعوامل الجوية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 أسباب لماذا الأمر يستحق أن تختار وجود جدار حجري في منزلك، ولماذا يفضله خبراء التصميم الداخلي ويلجأون إلى استخدامه كثيرا في مختلف الأنماط التصميمية. دعونا نبدأ!