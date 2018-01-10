8 أسباب تدفعك لاختيار الجدار الحجري في منزلك

الحجر الطبيعي.. أشهر مواد البناء- جنبًا إلى جنب مع الخشب، إلا أنه في الوقت الحاضر، أصبح يستخدم في العديد من التشطيبات، حيث يستخدم على نطاق واسع حتى في الحالات التي تتطلب مستويات عالية من النظافة والمقاومة لعوامل الجوية.
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 10 أسباب لماذا الأمر يستحق أن تختار وجود جدار حجري في منزلك، ولماذا يفضله خبراء التصميم الداخلي ويلجأون إلى استخدامه كثيرا في مختلف الأنماط التصميمية. دعونا نبدأ!
في هذه الغرفة، يتم التعبير تماما عن الأجواء المبهجة والملونة النموذجية للديكورات الداخلية على الطراز الريفي من خلال الاختيار الدقيق للمواد. الخشب والفلين، وبطبيعة الحال، الحجر الطبيعي، وتؤكد على اهتمام خاص والحساسية التي كانت لدى المصممين من أجل تحقيق مثالية هذا المشروع. الحجر في هذه الحالة هو نقطة الوصل بين الأجزاء المختلفة للغرفة، حيث أنه يجلب الضوء على تاريخ المبنى، ويساعد على تحقيق مزيج فعال بين القديم والحديث، إضافة إلى الراحة والسحر .
حسنا، الحجر الواضح لا يقتصر على هيمنة الكلاسيكية والريفية، بل هو أيضا مثالي للبيئات التي تتلون بإطلالة عصرية وأنيقة ومتطورة! في هذا المثال، نجد أن الحجارة المصقولة مع سطح أملس وموحد، إضافة إلى استخدام درجة اللون الأرجواني الداكن العصري. هي مناسبة بشكل خاص لتعزيز صفات المفروشات والاكسسوارات مع دلالات قوية، وإضفاء طابع شخصي جذاب.
الحجر، في بعض الأحيان يكون هو النهاية المثالية للحصول على شعور لطيف وسط مزيج من المعادن والأخشاب، حيث يُضفي لمسة من النضارة، ويصبح الحل الأمثل لترطيب الأجواء. في هذا المثال، يصنع الحجر بلونيه الأبيض والرمادي، مزيجًا رائعًا مع الأرضية والسرائر الخشبية، بينما تبرزه الإضاءات الخفية في السقف المعلق، ليمنح الغرفة إشراقة ونضارة تدعمها الإضاءة القوية والإطلالة الطبيعية بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة.
من بين المزايا الكثير للأحجار، نجد أن أكثرها أهمية هي المتانة والقدرة العالية على الاحتفاظ بالخصائص الفيزيائية، وذلك مقارنة بـ العديد من المواد الأخرى المستخدمة عادة في بناء و تزيين المساحات الداخلية، حتى أنه يمكنك استخدامه في البيئات الأكثر قلقًا عند التصميم لتعرضها للرطوبة أو الشمس والأتربة، مثل المطبخ والحمام، أو الشرفة.
الجدار الحجري لا يحتاج إلى صيانة خاصة. ومن الواضح أن التنظيف المنتظم، يسمح بتجنب تراكم الغبار والمواد المسببة للحساسية، فمن المهم القيام بتنظيفها بشكل دوري بعناية. قد يحدث أن قذائف الهاون ومواد التثبيت تتدهور بسبب عوامل التآكل والطقس. وهذا يعتمد على الميزانية التي تحددها لشراء المواد، فهناك البعض ممن يميلون إلى اختيار المواد غير المطابقة للمواصفات لتناسب الميزانية المتاحة، والبعض الأخر يتم خداعه لقلة الخبرة، لذا ينصح بالاستعانة بالخبراء في هذه الأمور.
الحجر هو واحد من مواد البناء الأكثر مقاومة. انها تتفاعل بشكل خاص مع الرياح والحرائق والمطر والبرد. كما أنها في مأمن تماما من الصدأ، ودودة الخشب، والنمل الأبيض والحشرات الضارة الأخرى التي قد تقلقك. أينما كان منزلك، فإن الحجر واحد من المواد الجميلة التي تشكل الحل المناسب لأي نوع من البيئة.
هذه الميزة تجعل الحجر أحد المواد المناسبة بشكل خاص للحمام. ولكن عليك الحذر، في محيط الاستحمام والأدوات الصحية، وتجنب الحجارة التي يسهل اختراقها، لأنها تتطلب وقتا طويلا جدا حتى تجف، وبالتالي هم أكثر عرضة لتطوير العفن. الرخام والجرانيت هي بلا شك الخيارات الأنسب.
الحجر.. هو ببساطة المادة المثالية لأي بيئة، حيث جدران الغرفة سواء في المطبخ، أوغرفة المعيشة أو حتى الحمام، فقط تحتاج إلى اختيار الألوان المفضلة لديك بعناية والتمتع بها!
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