7 مطابخ بيضاء لبدء عام 2018

تماما مثل اللون الأسود في الملابس، المطبخ الأبيض هو الخيار الكلاسيكي الكبير في التصميم الداخلي، والذي ينافس كل الألوان. سواء كنت تحب الأشكال الأساسية أو تفضل الأسلوب الأكثر تقليدية، فإن المطبخ الأبيض هو دائمًا الحل الأكثر اختيارا، وهو واحد من المطابخ التي تزيد من سرعة ضربات القلب.
حتى هذا العام، ليس هناك شك، في أن المطابخ البيضاء سوف تستمر لتكون واحدة من الأبطال الكبيرة للتصميمات الداخلية في المنزل. دعونا نشاهد معكم ما احضرناه لكم من نماذج من أعمال خبرائنا المحترفين!
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بــ 7 تصميمات لمطابخ رائعة، لتلهمكم بتصميم مثلها في منزلكم للعام الجديد 2018، والتي تتنوع بين أسلوب الحد الأدنى إلى الرث الأنيقة
شابي شيك، وحتى الصناعية والانتقائية، شاهدوهم معنا!
إذا كنت تبحث بحث عن فكرة أنيقة لدمج منطقة الطهي مع غرفة المعيشة، فهذا اختيار صريح لأسلوب الحد الأدنى المقترح من قبل خبراء إعادة الهيكلة، حيث قاموا بتصميم مطبخ مموه تماما مع غرفة المعيشة، وذلك بفضل الأبيض والبيج، بينما يتخذ الفرن ظلال من الباركيه. على الرغم من كونه صغير الحجم، إلا أنه يحتوي على العديد من الخزائن وأدراج التخزين هذا إلى جانب أنه يضم الجزيرة الكبيرة التي تسهل القيام بالعمل.
إذا كان هناك مساحة صغيرة، يمكننا التركيز على رفوف خشبية جميلة، كما نرى في هذا المثال الذي تم تنفيذه من قبل خبراء ستوديو Guerra Sas. والتي استخدمت لترتيب الأشياء التي لا نحتاج إليها باستمرار، لذلك وضعت الأرفف على ارتفاع كبير نسبيًا حتى لا تشغل المجال البصري وتسبب الزحام.
إن كنا لا نريد أن نبتعد عن التقاليد، يمكننا أن نركز على مطبخ أنيق على النمط الكلاسيكي، وربما جعله أكثر أناقة بإضافة لمسة حديثة مع طابع شبابي، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال من تنفيذ ستديو Archifirnze، حيث الهيكل الخشبي الأبيض بالكامل مع المقابض المعدنية الحديثة، التي تتناسب مع هيكل الفرن المعدني.
لدينا ضعف البساطة في تصميمات المنازل الاسكندنافية، ولكننا نخشى أن يكون المطبخ باردًا جدًا! يمكن أن نضيف لمسة من نمط البحر الأبيض المتوسط عن طريق إنشاء حديقة الخضروات العمودية المصغرة، حيث يمكن دائمًا اختيار الأعشاب المفضلة لدينا وربما المتاحة، كما في هذا المثال من تنفيذ خبراء استديو Didone comacchio.
كيف تقاوم سحر وأناقة هذه اللمحة التي اقترحها MATITA؟ مطبخ ساحر قديم على النمط الانجليزي العتيق، حيث الأناقة والكمال على حد سواء للمنزل الريفي مع الأخشاب المضلعة، ومساحة مكشوفة لترتيب الصحون والأكواب، مع أرفف للقطع المميزة والديكورية.
إذا كنا نبحث عن الأفكار الأصلية لتقديم عش الحب الأول، يمكننا أن نلقي نظرة على هذا المطبخ الأصلي الذي يتمتع بسحر خاص، بفضل مزيج الخشب البني، والأبيض والحديد، مع رف معلق بشكل مبتكر لترتيب الزجاجات، ومساحات تخزينية مغلقة ومكشوفة لترتيب الأدوات المختلفة.
الشابي شيك
دافئ ومنعش في آن واحد، هذا هو أسلوب الشابي شيك، حيث يمكننا أن نرى في هذا النموذج، مطبخ أبيض أنيق ومنمق، والجدار الذي تزين بوحدات تخزين ونوافذ زجاجية. فيما يبدو مزيج من الرخام والخشب الذي تم اختياره لأسطح العمل مؤثر جدا.
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