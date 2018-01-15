7 مطابخ بيضاء لبدء عام 2018

تماما مثل اللون الأسود في الملابس، المطبخ الأبيض هو الخيار الكلاسيكي الكبير في التصميم الداخلي، والذي ينافس كل الألوان. سواء كنت تحب الأشكال الأساسية أو تفضل الأسلوب الأكثر تقليدية، فإن المطبخ الأبيض هو دائمًا الحل الأكثر اختيارا، وهو واحد من المطابخ التي تزيد من سرعة ضربات القلب.

حتى هذا العام، ليس هناك شك، في أن المطابخ البيضاء سوف تستمر لتكون واحدة من الأبطال الكبيرة للتصميمات الداخلية في المنزل. دعونا نشاهد معكم ما احضرناه لكم من نماذج من أعمال خبرائنا المحترفين!