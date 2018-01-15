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7 مطابخ بيضاء لبدء عام 2018

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
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تماما مثل اللون الأسود في الملابس، المطبخ الأبيض هو الخيار الكلاسيكي الكبير في التصميم الداخلي، والذي ينافس كل الألوان. سواء كنت تحب الأشكال الأساسية أو تفضل الأسلوب الأكثر تقليدية، فإن المطبخ الأبيض هو دائمًا الحل الأكثر اختيارا، وهو واحد من المطابخ التي تزيد من سرعة ضربات القلب. 

حتى هذا العام، ليس هناك شك، في أن المطابخ البيضاء سوف تستمر لتكون واحدة من الأبطال الكبيرة للتصميمات الداخلية في المنزل. دعونا نشاهد معكم ما احضرناه لكم من نماذج من أعمال خبرائنا المحترفين!

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بــ 7 تصميمات لمطابخ رائعة، لتلهمكم بتصميم مثلها في منزلكم للعام الجديد 2018، والتي تتنوع بين أسلوب الحد الأدنى إلى الرث الأنيقة شابي شيك، وحتى الصناعية والانتقائية، شاهدوهم معنا! 

1. الأبيض على الطريقة المينيمالية الأنيقة

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

إذا كنت تبحث بحث عن فكرة أنيقة لدمج منطقة الطهي مع غرفة المعيشة، فهذا اختيار صريح لأسلوب الحد الأدنى المقترح من قبل خبراء إعادة الهيكلة، حيث  قاموا بتصميم مطبخ مموه تماما مع غرفة المعيشة، وذلك بفضل الأبيض والبيج، بينما يتخذ الفرن  ظلال من الباركيه.  على الرغم من كونه صغير الحجم، إلا أنه يحتوي على العديد من الخزائن وأدراج التخزين هذا إلى جانب أنه يضم الجزيرة الكبيرة التي تسهل القيام بالعمل.

2. توظيف مثالي لمعالجة المساحة الصغيرة

VILLINO (PORTO ERCOLE - GR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas مطبخ
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

إذا كان هناك مساحة صغيرة، يمكننا التركيز على رفوف خشبية جميلة، كما نرى في هذا المثال الذي تم تنفيذه من قبل خبراء ستوديو Guerra Sas. والتي استخدمت لترتيب الأشياء التي لا نحتاج إليها باستمرار، لذلك وضعت الأرفف على ارتفاع كبير نسبيًا حتى لا تشغل المجال البصري وتسبب الزحام.

3. الكلاسيكية المعاصرة

B&B AT03, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE مطبخ
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

إن كنا لا نريد أن نبتعد عن التقاليد، يمكننا أن نركز على مطبخ أنيق على النمط الكلاسيكي، وربما جعله أكثر أناقة بإضافة لمسة حديثة مع طابع شبابي، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال من تنفيذ ستديو Archifirnze، حيث الهيكل الخشبي الأبيض بالكامل مع المقابض المعدنية الحديثة، التي تتناسب مع هيكل الفرن المعدني.

4. الاسكندنافية في رداء البحر الأبيض المتوسط

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

لدينا ضعف البساطة في تصميمات المنازل الاسكندنافية، ولكننا نخشى أن يكون المطبخ  باردًا جدًا! يمكن أن نضيف لمسة من نمط البحر الأبيض المتوسط عن طريق إنشاء حديقة الخضروات العمودية المصغرة، حيث يمكن دائمًا اختيار الأعشاب المفضلة لدينا وربما المتاحة، كما في هذا المثال من تنفيذ خبراء استديو Didone comacchio.

5. إنجلترا القديمة

COUNTRY KITCHEN, MATITA MATITA مطبخ خشب متين
MATITA

COUNTRY KITCHEN

MATITA
MATITA
MATITA

كيف تقاوم سحر وأناقة هذه اللمحة التي اقترحها MATITA؟  مطبخ ساحر قديم على النمط الانجليزي العتيق، حيث الأناقة والكمال على حد سواء للمنزل الريفي مع الأخشاب المضلعة، ومساحة مكشوفة لترتيب الصحون والأكواب، مع أرفف للقطع المميزة والديكورية.

6. مزيج النمط الانتقائي مع اللمسات الصناعية

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

إذا كنا نبحث عن الأفكار الأصلية لتقديم عش الحب الأول، يمكننا أن نلقي نظرة على هذا المطبخ الأصلي الذي يتمتع بسحر خاص، بفضل مزيج الخشب البني، والأبيض والحديد، مع رف معلق بشكل مبتكر لترتيب الزجاجات، ومساحات تخزينية مغلقة ومكشوفة لترتيب الأدوات المختلفة.

7. عتيق وأنيق الشابي شيك

Urban Scandinavian Home, Urbanology Designs Urbanology Designs مطبخ
Urbanology Designs

Urbanology Designs
Urbanology Designs
Urbanology Designs

دافئ ومنعش في آن واحد، هذا هو أسلوب الشابي شيك، حيث يمكننا أن نرى في هذا النموذج،  مطبخ أبيض أنيق ومنمق، والجدار الذي تزين بوحدات تخزين ونوافذ زجاجية. فيما يبدو مزيج من الرخام والخشب الذي تم اختياره لأسطح العمل مؤثر جدا.

لمزيد من التصميمات والأفكار للحصول على مطبخ أحلامك، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 تصميمات مذهلة لمطابخ على الطريقة الأمريكية

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