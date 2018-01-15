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7 أفكار لمغسلة مثالية في حمام صغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
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مع الاتجاه الحديث لتقليص مساحات المنازل، أصبح الكثير منا يعاني من صغر الغرف الأساسية وخاصة الحمام، وهو ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة إلى ابتكار تصميمات ملائمة لتلك المساحات الصغيرة بدون التنازل عن اي من الوظيفية أو الأناقة، وهو ما يتطلب اختيار وحدات صغيرة وعملية في الوقت ذاته.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 7 نماذج ملهمةلحمامات صغيرة، مع تصميمات رائعة ومثالية لحوض الاغتسال المغسلة. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال خبرائنا المحترفين

1. وظيفية وأنيقة

GuestHouse Baldo degli Ubaldi, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo حمام
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

دعونا نبدأ بمثال على مغسلة مدمجة في خزانة معلقة. واللون كما يحدث في كثير من الحمامات، وخاصة عندما يتعلق الأمر الحمامات الصغيرة، هو الأبيض الناصع، لتسليط الضوء على السطوع والشعور باتساع الفضاء. تصميم الحمام يتبع النمط الحديث، ويظهر ذلك بوضوح في اختيار الأرضية المزرقشة، والجدران الصامتة، مع المرآة المستطيلة الكبيرة لدعم الشعور بالاتساع. هذا النموذج يعبر عن التوازن والانسجام مع بعض الأفكار البسيطة!

2. تأثير رخامي

Recycle Glass Sink Keir Townsend Ltd. BathroomSinks
Keir Townsend Ltd.

Recycle Glass Sink

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

يمكن أن يكون الحمام الخاص بك صغيرًا، ولكن هذا لا يعني أن يفتقر إلى  السحر، والذي يمكن ان يتجسد في تفصيلة صغيرة، تماما مثل هذه المغسلة المصممة من الزجاج المعاد تدويره، ومع سلسلة تتالي إلى أعلى، تبدو مشرقة جدا وفريدة للغاية. والمثير للدهشة هو قبل كل شيء الانعكاسات المشرقة من الزجاج، م ع الظلال الداكنة من الأسود الخفيف، كما لو أنها مصنوعة من الرخام.

3. الخشب والأبيض

SDP00 | Lavabo e Jardim de Inverno, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

منطقة الحوض في هذا الاقتراح الثالث قدمت في واحدة من الزوايا الأربع لهذا الحمام الصغير وتتكون من زاوية من خشب الكرز، تدعم الحوض الحقيقي في شكل وعاء. فكرة مثيرة جدا للاهتمام هو بالضبط مزيج من الخشب والأبيض، مشرق جدا ومليء بالطبيعية في نفس الوقت، لأن لون الخشب يعزز الأبيض والعكس بالعكس. فكرة اختيار الرف، بدون خزانة للمغسلة، يسمح بالاحتفاظ بقدر اكبر من الفضاء وتعزيز الاتساع البصري.

4. الكلاسيكية الفاخرة

Projeto Residencial em Itapema, SC-BR, Gabriela Herde Arquitetura & Design Gabriela Herde Arquitetura & Design حمام
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design

Gabriela Herde Arquitetura & Design
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design
Gabriela Herde Arquitetura & Design

هل هناك أكثر كلاسيكية من ذلك؟ مستحيل.. الأزرق والذهب في الخلفية، مع كونترتوب من الرخام الأبيض وتكوين المرايا مع إطارات أنيقة. هذه الزاوية مع حوض صغير، صممت من أجل الكمال بين جدران تصنع ترنيمة لعظمة الماضي. لم يتم وضع الحوض على قطعة من الأثاث، ولكن يشكل كتلة كبيرة واحدة من الرخام الأبيض.. خيار حديث جدا وفعال.

5. حديث وغير تقليدي

LAVABI ACQUAIO, Lineabeta Lineabeta BathroomSinks
Lineabeta

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

في الصورة الرابعة اخترنا هذا الحوض بطابع الشباب والمعاصرة. هذا الحوض الحديث مع مرفق الجدار، الذي يبدو وكأنه أنبوب كبير  مصنوع من رغوة البولي يوريثان، وسوف يكون مثاليا خصوصا في الحمام الأصغر مساحة لأنه قادر على إعطاء سحر الحد الأدنى وإطلالة غير عادية، من دون أخذ مساحة كبيرة جدا.

6. ورقة توالت!

Monoroll - Design Nendo, Ceramica Flaminia Ceramica Flaminia BathroomSinks
Ceramica Flaminia

Ceramica Flaminia
Ceramica Flaminia
Ceramica Flaminia

فكرة أخرى فائقة الحد الأدنى، كما الجماليات الشرقية، فقط كتلة واحدة، من أعلى إلى أسفل، بتصميم يشبه ورقة من ورق التوالت. هذا الاقتراح مثير للاهتمام بحيث أنه سيكون على ما يرام في الحمامات من أي حجم!

7. مضيئ ومريح

Bagni, Arredamenti Caneschi srl Arredamenti Caneschi srl حمام
Arredamenti Caneschi srl

Arredamenti Caneschi srl
Arredamenti Caneschi srl
Arredamenti Caneschi srl

للحمام الخاص بك، تذكر أنه ليس من الضروري أن تختار قطعة حقيقية من الأثاث للمغسلة، ولكن عليك أيضا البحث عن حلول بديلة مثل هذا النموذج الذي يوجد فيه هيكل أخف بكثير من الخزانة التقليدية، مع رف طويل مدمج في المغسلة و سلسلة من الأدراج أدناه، كل تشبه غامضة مكتب العمل مع درج الانسحاب. حساسة وظيفية!

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