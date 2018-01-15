7 أفكار لمغسلة مثالية في حمام صغير

مع الاتجاه الحديث لتقليص مساحات المنازل، أصبح الكثير منا يعاني من صغر الغرف الأساسية وخاصة الحمام، وهو ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة إلى ابتكار تصميمات ملائمة لتلك المساحات الصغيرة بدون التنازل عن اي من الوظيفية أو الأناقة، وهو ما يتطلب اختيار وحدات صغيرة وعملية في الوقت ذاته.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 7 نماذج ملهمةلحمامات صغيرة، مع تصميمات رائعة ومثالية لحوض الاغتسال المغسلة . شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال خبرائنا المحترفين.