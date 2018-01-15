7 أفكار لمغسلة مثالية في حمام صغير

مع الاتجاه الحديث لتقليص مساحات المنازل، أصبح الكثير منا يعاني من صغر الغرف الأساسية وخاصة الحمام، وهو ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة إلى ابتكار تصميمات ملائمة لتلك المساحات الصغيرة بدون التنازل عن اي من الوظيفية أو الأناقة، وهو ما يتطلب اختيار وحدات صغيرة وعملية في الوقت ذاته.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 7 نماذج ملهمةلحمامات صغيرة، مع تصميمات رائعة ومثالية لحوض الاغتسال
المغسلة. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال خبرائنا المحترفين.
دعونا نبدأ بمثال على مغسلة مدمجة في خزانة معلقة. واللون كما يحدث في كثير من الحمامات، وخاصة عندما يتعلق الأمر الحمامات الصغيرة، هو الأبيض الناصع، لتسليط الضوء على السطوع والشعور باتساع الفضاء. تصميم الحمام يتبع النمط الحديث، ويظهر ذلك بوضوح في اختيار الأرضية المزرقشة، والجدران الصامتة، مع المرآة المستطيلة الكبيرة لدعم الشعور بالاتساع. هذا النموذج يعبر عن التوازن والانسجام مع بعض الأفكار البسيطة!
يمكن أن يكون الحمام الخاص بك صغيرًا، ولكن هذا لا يعني أن يفتقر إلى السحر، والذي يمكن ان يتجسد في تفصيلة صغيرة، تماما مثل هذه المغسلة المصممة من الزجاج المعاد تدويره، ومع سلسلة تتالي إلى أعلى، تبدو مشرقة جدا وفريدة للغاية. والمثير للدهشة هو قبل كل شيء الانعكاسات المشرقة من الزجاج، م ع الظلال الداكنة من الأسود الخفيف، كما لو أنها مصنوعة من الرخام.
منطقة الحوض في هذا الاقتراح الثالث قدمت في واحدة من الزوايا الأربع لهذا الحمام الصغير وتتكون من زاوية من خشب الكرز، تدعم الحوض الحقيقي في شكل وعاء. فكرة مثيرة جدا للاهتمام هو بالضبط مزيج من الخشب والأبيض، مشرق جدا ومليء بالطبيعية في نفس الوقت، لأن لون الخشب يعزز الأبيض والعكس بالعكس. فكرة اختيار الرف، بدون خزانة للمغسلة، يسمح بالاحتفاظ بقدر اكبر من الفضاء وتعزيز الاتساع البصري.
هل هناك أكثر كلاسيكية من ذلك؟ مستحيل.. الأزرق والذهب في الخلفية، مع كونترتوب من الرخام الأبيض وتكوين المرايا مع إطارات أنيقة. هذه الزاوية مع حوض صغير، صممت من أجل الكمال بين جدران تصنع ترنيمة لعظمة الماضي. لم يتم وضع الحوض على قطعة من الأثاث، ولكن يشكل كتلة كبيرة واحدة من الرخام الأبيض.. خيار حديث جدا وفعال.
في الصورة الرابعة اخترنا هذا الحوض بطابع الشباب والمعاصرة. هذا الحوض الحديث مع مرفق الجدار، الذي يبدو وكأنه أنبوب كبير مصنوع من رغوة البولي يوريثان، وسوف يكون مثاليا خصوصا في الحمام الأصغر مساحة لأنه قادر على إعطاء سحر الحد الأدنى وإطلالة غير عادية، من دون أخذ مساحة كبيرة جدا.
فكرة أخرى فائقة الحد الأدنى، كما الجماليات الشرقية، فقط كتلة واحدة، من أعلى إلى أسفل، بتصميم يشبه ورقة من ورق التوالت. هذا الاقتراح مثير للاهتمام بحيث أنه سيكون على ما يرام في الحمامات من أي حجم!
للحمام الخاص بك، تذكر أنه ليس من الضروري أن تختار قطعة حقيقية من الأثاث للمغسلة، ولكن عليك أيضا البحث عن حلول بديلة مثل هذا النموذج الذي يوجد فيه هيكل أخف بكثير من الخزانة التقليدية، مع رف طويل مدمج في المغسلة و سلسلة من الأدراج أدناه، كل تشبه غامضة مكتب العمل مع درج الانسحاب. حساسة وظيفية!
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