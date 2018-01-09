6 ألوان هم الأفضل في عام 2018

اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.
ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة وجمعت لكم أكثر الألوان قوة في عام 2018
درجات الرمادي المختلفة هي أكثر الصيحات قوة في عام 2018، وتأتي ما بين الأسود والبني مع لمسات خشبية دافئة وألوان ساخنة تُحيي التصميمات وتبث فيها من روح الحياة ..
اختلاف النقوشات والخامات وإدخال عنصر الطبيعة مع ألوان مبهجة وبراقة، هذا المزيج الرائع يخطف قلوب المستخدمين لعام 2018
يظل الأبيض في مقدمة الألوان لعام 2018 ويعود ذلك لتوجه المصممين إلى استخدام الألوان الفاتحة والعناصر الأقل والمساحات المفتوحة ..
الأسود والألوان الداكنة تأتي بدورها لمسات فارقة في تصميمات 2018
كل ما هو ترابي يتصدر المشهد لعام 2018، الدرجات الترابية والألوان الباهتة تعيش وتدوم طويلا ..
درجات الباستل وكانت وستظل عنوان البهجة والفرحة، لا تتردد ي أن تضيف على الأقل غرفة واحدة عنوانها الباستل ..