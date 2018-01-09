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6 ألوان هم الأفضل في عام 2018

آية منير آية منير
Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
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اختيار ألوان المنزل تسبب الحيرة لكثير منا بسبب عدم القدرة على تخيل شكل المنزل النهائي ولقلة معرفتنا كيفية تناسق الألوان وحتى بعد دهان المنزل بلون المحدد نجد أن النتيجة لم تأتي كما في مخيلتنا ، حيث لا توجد قاعدة ثابتة في استخدام ألوان منزلك بالرغم من تقديم الكثير من النصائح إلا أن الحيرة تظل هي بطل الرواية لأن كل لون له معاني وصفات كثيرة ولكن الحل الأمثل أن تختار اللون التي تفضله وتعمل على التنسيق ما بين الدهان، السجاد، الأثاث، الإنتيكات حتى يصبح منزلك كما في مُخيلتك.

ولذلك قررت هوميفاي اليوم تقديم المساعدة لكم مع بعض النماذج المختلفة وجمعت لكم أكثر الألوان قوة في عام 2018 

1. الرمادي ولمسة خشبية ..

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة المعيشة
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

درجات الرمادي المختلفة هي أكثر الصيحات قوة في عام 2018، وتأتي ما بين الأسود والبني مع لمسات خشبية دافئة وألوان ساخنة تُحيي التصميمات وتبث فيها من روح الحياة ..

2. النقوشات المختلفة والألوان المبهجة

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

اختلاف النقوشات والخامات وإدخال عنصر الطبيعة مع ألوان مبهجة وبراقة، هذا المزيج الرائع يخطف قلوب المستخدمين لعام 2018 

3. الأبيض

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design غرفة المعيشة
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

يظل الأبيض في مقدمة الألوان لعام 2018 ويعود ذلك لتوجه المصممين إلى استخدام الألوان الفاتحة والعناصر الأقل والمساحات المفتوحة ..

4. الأسود

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

الأسود والألوان الداكنة تأتي بدورها لمسات فارقة في تصميمات 2018

5. الألوان الترابية

Luxurious entrance hall Tailored Living Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior designer,Interior design,armchair,accent colour,mirror wall,entrance hall
Tailored Living Interiors

Luxurious entrance hall

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

كل ما هو ترابي يتصدر المشهد لعام 2018، الدرجات الترابية والألوان الباهتة تعيش وتدوم طويلا ..

6. الباستل ودرجاته

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

درجات الباستل وكانت وستظل عنوان البهجة والفرحة، لا تتردد ي أن تضيف على الأقل غرفة واحدة عنوانها الباستل ..

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