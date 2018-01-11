5 نماذج لغرف معيشة بأثاث ملون

رغم تعدد الألوان في النموذج الأول معنا اليوم، إلا أنه يتميز بحالة من التناسق الرهيب بين جميع العناصر.. انظر إلى السجادة ولاحظ كيف ربطت بألوانها المتعددة كلًا من المقاعد والستائر رغم أن كلاهما بلون مختلف تمامًا عن الآخر!

وهنا يجب أن نشير إلى أمر مهم عند تأثيث غرف منزلك وهو حتى وإن تطلعت إلى استخدام ألوان مختلفة وغريبة بعض الشئ في الديكورات، عليك مراعاة تنسيقها مع بعضها البعض؛ حتى لا تكون مزعجة للأعين وتخرج في النهاية بالنتيجة المطلوبة.