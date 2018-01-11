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5 نماذج لغرف معيشة بأثاث ملون

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم خفيفة وسريعة لمحبي الأثاث ذو الألوان الزاهية ويفضلون اقتنائه بمختلف الغرف..  إليكم في كتاب الأفكار هذا 5 نماذج لغرف معيشة تألقت بسحر مزيج من الألوان الزاهية ليس في الأثاث فحسب وإنما أيضًا في المفروشات والستائر والإكسسوارات الرفيعة.. دعونا نبدأ الآن!

1- مبهجة ومتناسقة

Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة المعيشة
Hany Saad Innovations

Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations
Hany Saad Innovations

رغم تعدد الألوان في النموذج الأول معنا اليوم، إلا أنه يتميز بحالة من التناسق الرهيب بين جميع العناصر.. انظر إلى السجادة ولاحظ كيف ربطت بألوانها المتعددة كلًا من المقاعد والستائر رغم أن كلاهما بلون مختلف تمامًا عن الآخر!

وهنا يجب أن نشير إلى أمر مهم عند تأثيث غرف منزلك وهو حتى وإن تطلعت إلى استخدام ألوان مختلفة وغريبة بعض الشئ في الديكورات، عليك مراعاة تنسيقها مع بعضها البعض؛ حتى لا تكون مزعجة للأعين وتخرج في النهاية بالنتيجة المطلوبة. 

2- توازن بصري

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

حالة من التوازن تغمر أرجاء المكان.. فالأريكة متناغمة بشدة مع فرش الأرضية، والستائر تنسجم بشدة مع الوسائد المزينة للأريكة، وجميعهم ينسجمون مع الخلفية البيضاء الناصعة التي نجحت في إبراز جمالهم ومعالمهم الراقية. 

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3- بإشراقة غير عادية

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes غرفة المعيشة
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

بالطبع يجب أن تحظى هذه الغرفة بإشراقة غير عادية.. فكيف لا تكون كذلك مع كم الألوان الزاهية المستخدمة بها؟! يكفي اللون الأصفر الذي تألق في السجادة واستحوذ على الأرضية بأكملها وكلًا من الرمادي والأرجواني والتركواز والبيج في المقاعد المختلفة. 

ولا يمكن أن ننسى الخشب المغلف لخلفية التلفاز والذي أضفى هو الآخر لمسة دافئة ومشرقة على أجواء الغرفة. 

4- عالم الألوان

Durban Decorex 2017, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Durban Decorex 2017

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

مع تطبيق لمسات كهذه تجعل غرفتك تبدو كعالم الألوان!، لن تحتاج سوى قطع أثاث هادئة اللون (باللون البيج أو الكريمي أو الأبيض) لأنك ستكون قد أصرفت في استخدام الألوان في أحد الجدران وكذلك في الوسائد لتربط كلاهما ببعض، وبالتالي ستحتاج إلى عناصر تُحدث توازنًا بإطلالة الغرفة ككل.

5- ملونة بطابع رسمي

Nergiz-Av. Zeki Gümüş Evi , Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık غرفة المعيشة الخرسانة Orange
Mozeta Mimarlık

Mozeta Mimarlık
Mozeta Mimarlık
Mozeta Mimarlık

لأنه يغلب على الغرفة طابع رسمي يرجع غالبًا إلى استخدام اللون الرمادي الفاتح في أغلب الجدران وكذلك الأثاث، كان من الطبيعي أن يلجأ خبير التصميم إلى عناصر ديكورية ملونة تكسر ذلك الشعور بالرسمة وتمنح الغرفة قليلًا من المرح.

تمثل ذلك المرح في كلًا من: الوسائد، الستائر، مقعدين باللون البرتقالي، وسجادة تجمع العديد من الألوان بتصميمات هندسية صغيرة متداخلة.

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