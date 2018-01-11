5 نماذج لغرف معيشة بأثاث ملون

جولتنا اليوم خفيفة وسريعة لمحبي الأثاث ذو الألوان الزاهية ويفضلون اقتنائه بمختلف الغرف.. إليكم في كتاب الأفكار هذا 5 نماذج لغرف معيشة تألقت بسحر مزيج من الألوان الزاهية ليس في الأثاث فحسب وإنما أيضًا في المفروشات والستائر والإكسسوارات الرفيعة.. دعونا نبدأ الآن!
رغم تعدد الألوان في النموذج الأول معنا اليوم، إلا أنه يتميز بحالة من التناسق الرهيب بين جميع العناصر.. انظر إلى السجادة ولاحظ كيف ربطت بألوانها المتعددة كلًا من المقاعد والستائر رغم أن كلاهما بلون مختلف تمامًا عن الآخر!
وهنا يجب أن نشير إلى أمر مهم عند تأثيث غرف منزلك وهو حتى وإن تطلعت إلى استخدام ألوان مختلفة وغريبة بعض الشئ في الديكورات، عليك مراعاة تنسيقها مع بعضها البعض؛ حتى لا تكون مزعجة للأعين وتخرج في النهاية بالنتيجة المطلوبة.
حالة من التوازن تغمر أرجاء المكان.. فالأريكة متناغمة بشدة مع فرش الأرضية، والستائر تنسجم بشدة مع الوسائد المزينة للأريكة، وجميعهم ينسجمون مع الخلفية البيضاء الناصعة التي نجحت في إبراز جمالهم ومعالمهم الراقية.
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بالطبع يجب أن تحظى هذه الغرفة بإشراقة غير عادية.. فكيف لا تكون كذلك مع كم الألوان الزاهية المستخدمة بها؟! يكفي اللون الأصفر الذي تألق في السجادة واستحوذ على الأرضية بأكملها وكلًا من الرمادي والأرجواني والتركواز والبيج في المقاعد المختلفة.
ولا يمكن أن ننسى الخشب المغلف لخلفية التلفاز والذي أضفى هو الآخر لمسة دافئة ومشرقة على أجواء الغرفة.
مع تطبيق لمسات كهذه تجعل غرفتك تبدو كعالم الألوان!، لن تحتاج سوى قطع أثاث هادئة اللون (باللون البيج أو الكريمي أو الأبيض) لأنك ستكون قد أصرفت في استخدام الألوان في أحد الجدران وكذلك في الوسائد لتربط كلاهما ببعض، وبالتالي ستحتاج إلى عناصر تُحدث توازنًا بإطلالة الغرفة ككل.
لأنه يغلب على الغرفة طابع رسمي يرجع غالبًا إلى استخدام اللون الرمادي الفاتح في أغلب الجدران وكذلك الأثاث، كان من الطبيعي أن يلجأ خبير التصميم إلى عناصر ديكورية ملونة تكسر ذلك الشعور بالرسمة وتمنح الغرفة قليلًا من المرح.
تمثل ذلك المرح في كلًا من: الوسائد، الستائر، مقعدين باللون البرتقالي، وسجادة تجمع العديد من الألوان بتصميمات هندسية صغيرة متداخلة.