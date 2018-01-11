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11 لمسة تجعل مطبخك ريفيًا في لمح البصر

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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الحصول على مطبخ بطابع ريفي ليس أمرًا صعبًا كما قد يظن البعض، بل أنه أسهل ما يكون.. كل ما عليك فعله هو تطبيق بعض اللمسات المعبرة عن هذا النمط الديكوري فيه بمنتهى السلاسة وستجد أنك استطعت تحويله من مطبخ عادي إلى مطبخ بشخصية ريفية في لمح البصر ودون جهد يُذكر أو وقت يُهدر! 

1- الألوان المحايدة في الخزانات

Country house , Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب Beige
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

من الألوان الأكثر شيوعًا في المطابخ الريفية هي الألوان المحايدة، التي على رأسها اللونين الأبيض والكريمي.. وبالتالي إن كنت ترغب في أن تصمم مطبخك وفقًا لهذا النمط دون بذل أي جهد يذكر، فأول ما عليك فعله هو اختيار لون محايد وتطبيقه في جميع الخزانات. 

2- استخدام البلاط في الأرضيات

Casa Fagua, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral مطبخ سيراميك
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

البلاط معروف ببساطته الشديدة وهذا ما يجعله مناسبًا للغاية للنمط الريفي الذي هو في الأساس عنوانًا للبساطة. ينجح البلاط عند استخدامه في أرضيات مطبخك في إضفاء لمسة جمالية هادئة ودافئة كما هو واضح هنا في هذا النموذج، خصوصًا إن تم اقتناء اللون البني منه.

يتوفر البلاط بالعديد من الألوان والأشكال، فضلًا عن أنه منخفض التكلفة مقارنة بالسيراميك والبورسلين والخشب وغيرهم من المواد التي تستخدم في الأرضيات، لذا إن كنت من عشاق البساطة، لا تتردد في اقتنائه لأرضية مطبخك. 

3- السيراميك المنقوش في الجدران

Кухня/столовая/гостиная в провансе , DS Fresco DS Fresco مطبخ
DS Fresco

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

لمسة أخرى بطابع ريفي يمكنك اللعب بها في مطبخك لتجعله منتمينًا لهذا النمط سواء باستخدامها في المساحات الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية من المطبخ، او حتى في الأرضيات.

4- السقف الخشبي

Дух Прованса, Design by Ladurko Olga Design by Ladurko Olga مطبخ
Design by Ladurko Olga

Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga

من أكثر اللمسات التي تأخذ مطبخك إلى العالم الريفي هو السقف الخشبي وخصوصًا إن كان بتصميم مائل وبلونه الطبيعي. رغم أن هنا لم يتحقق الأمران السابقان إلا أن السقف الخشبي المسطح بلونه الكريمي كان أحد اللمسات التي جعلت المطبخ يبدو ريفيًا.

5- الأحجار أو الطوب

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos مطبخ
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

لاشك أن الأحجار بمختلف أنواعها وأشكالها تستطيع أن تطبع مطبخك بالطابع الريفي في لحظات.. انظر إلى هذا النموذج، ستجد أن الأحجار نجحت في أسرِه ببراعة.

6- الستائر المزركشة

Кухня, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) مطبخ
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

من الناحية العملية، غير مستحب تثبيت الستائر في المطابخ بشكل عام وذلك لسهولة تعرضها للاتساخ، فضلًا عن خطورة ملامستها للنار، ولكن إن كان المطبخ بمساحة كبيرة وموقع النوافذ بعيدًا عن الموقد، يمكنك اقتناء ستائر من النوع القطني أو الكتان بنقوش مزركشة تجعل مطبخك ريفيًا في لمح البصر.

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7- نوعية الصنابير

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Blue
deVOL Kitchens

The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

اختيار تصميم بسيط وقديم الطراز للصنبور هي لمسة ديكورية تستطيع أن تصنع الفارق وتعزز من الشعور بالحس الريفي في مطبخك.. فلا تستهين بها.

8- بساطة التصميم ذاته

전주인테리어 디자인투플라이 프로젝트 – 킨포크 스타일 게스트하우스, 디자인투플라이 디자인투플라이 مطبخ
디자인투플라이

디자인투플라이
디자인투플라이
디자인투플라이

بساطة تصميم المطبخ ذاته تفرق في الشعور بكونه ريفيًا أم لا .. راقب معنا هذا النموذج ودقق النظر في تصميم الوحدات أو حتى عددها! لن تجد سوى 4 مكعبات تخزينية سفلية متراصة بتصميم خطي بجانب بعضها البعض فقط.

9- الإفراط في استخدام الخشب

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri مطبخ
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

الخشب من المواد التي تثير لديك الشعور بالنمط الريفي، خصوصًا إن استخدم بإفراط وفي كل مكان كما هو الحال هنا.

10- الانفتاح على الطبيعة

Country Kitchen homify مطبخ country kitchen,shaker kitchen,grey kitchen,marble kitchen,classic kitchen
homify

Country Kitchen

homify
homify
homify

أغلب المطابخ الريفية إما أن تنفتح بتصميماتها على الطبيعة أو تصحبها إلى الداخل من خلال اقتناء مجموعة أصص زرع ومزهريات تفي بالغرض وتحقق الشعور المطلوب.

11- اقتناء مروحة سقفية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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