11 لمسة تجعل مطبخك ريفيًا في لمح البصر

البلاط معروف ببساطته الشديدة وهذا ما يجعله مناسبًا للغاية للنمط الريفي الذي هو في الأساس عنوانًا للبساطة. ينجح البلاط عند استخدامه في أرضيات مطبخك في إضفاء لمسة جمالية هادئة ودافئة كما هو واضح هنا في هذا النموذج، خصوصًا إن تم اقتناء اللون البني منه.

يتوفر البلاط بالعديد من الألوان والأشكال، فضلًا عن أنه منخفض التكلفة مقارنة بالسيراميك والبورسلين والخشب وغيرهم من المواد التي تستخدم في الأرضيات، لذا إن كنت من عشاق البساطة، لا تتردد في اقتنائه لأرضية مطبخك.