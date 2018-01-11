11 لمسة تجعل مطبخك ريفيًا في لمح البصر

الحصول على مطبخ بطابع ريفي ليس أمرًا صعبًا كما قد يظن البعض، بل أنه أسهل ما يكون.. كل ما عليك فعله هو تطبيق بعض اللمسات المعبرة عن هذا النمط الديكوري فيه بمنتهى السلاسة وستجد أنك استطعت تحويله من مطبخ عادي إلى مطبخ بشخصية ريفية في لمح البصر ودون جهد يُذكر أو وقت يُهدر!
من الألوان الأكثر شيوعًا في المطابخ الريفية هي الألوان المحايدة، التي على رأسها اللونين
الأبيض والكريمي.. وبالتالي إن كنت ترغب في أن تصمم مطبخك وفقًا لهذا النمط دون بذل أي جهد يذكر، فأول ما عليك فعله هو اختيار لون محايد وتطبيقه في جميع الخزانات.
البلاط معروف ببساطته الشديدة وهذا ما يجعله مناسبًا للغاية للنمط الريفي الذي هو في الأساس عنوانًا للبساطة. ينجح البلاط عند استخدامه في أرضيات مطبخك في إضفاء لمسة جمالية هادئة ودافئة كما هو واضح هنا في هذا النموذج، خصوصًا إن تم اقتناء اللون البني منه.
يتوفر البلاط بالعديد من الألوان والأشكال، فضلًا عن أنه منخفض التكلفة مقارنة بالسيراميك والبورسلين والخشب وغيرهم من المواد التي تستخدم في الأرضيات، لذا إن كنت من عشاق البساطة، لا تتردد في اقتنائه لأرضية مطبخك.
لمسة أخرى بطابع ريفي يمكنك اللعب بها في مطبخك لتجعله منتمينًا لهذا النمط سواء باستخدامها في المساحات الفاصلة بين الخزانات العلوية والسفلية من المطبخ، او حتى في الأرضيات.
من أكثر اللمسات التي تأخذ مطبخك إلى العالم الريفي هو السقف الخشبي وخصوصًا إن كان بتصميم مائل وبلونه الطبيعي. رغم أن هنا لم يتحقق الأمران السابقان إلا أن السقف الخشبي المسطح بلونه الكريمي كان أحد اللمسات التي جعلت المطبخ يبدو ريفيًا.
لاشك أن الأحجار بمختلف أنواعها وأشكالها تستطيع أن تطبع مطبخك بالطابع الريفي في لحظات.. انظر إلى هذا النموذج، ستجد أن الأحجار نجحت في أسرِه ببراعة.
من الناحية العملية، غير مستحب تثبيت الستائر في المطابخ بشكل عام وذلك لسهولة تعرضها للاتساخ، فضلًا عن خطورة ملامستها للنار، ولكن إن كان المطبخ بمساحة كبيرة وموقع النوافذ بعيدًا عن الموقد، يمكنك اقتناء ستائر من النوع القطني أو الكتان بنقوش مزركشة تجعل مطبخك ريفيًا في لمح البصر.
اختيار تصميم بسيط وقديم الطراز للصنبور هي لمسة ديكورية تستطيع أن تصنع الفارق وتعزز من الشعور بالحس الريفي في مطبخك.. فلا تستهين بها.
بساطة تصميم المطبخ ذاته تفرق في الشعور بكونه ريفيًا أم لا .. راقب معنا هذا النموذج ودقق النظر في تصميم الوحدات أو حتى عددها! لن تجد سوى 4 مكعبات تخزينية سفلية متراصة بتصميم خطي بجانب بعضها البعض فقط.
الخشب من المواد التي تثير لديك الشعور بالنمط الريفي، خصوصًا إن استخدم بإفراط وفي كل مكان كما هو الحال هنا.
أغلب المطابخ الريفية إما أن تنفتح بتصميماتها على الطبيعة أو تصحبها إلى الداخل من خلال اقتناء مجموعة أصص زرع ومزهريات تفي بالغرض وتحقق الشعور المطلوب.
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