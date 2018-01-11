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13 فكرة سهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تبدأ عملية التصميم الداخلي للمنزل باختيار نمط ديكوري معين مفضل لديك وتحديد ما إن كنت ستطبقه بجميع الغرف أم بغرفة واحدة فقط واتباع أنماط تصميم مختلفة في بقية الغرف في سبيل الحصول على إطلالة فريدة لكل واحدة منهم.

لا تستهين بهذه المرحلة من مراحل التصميم الداخلي وذلك لأنها ستسهل عليك ما يليها من مراحل في تصميم وتأثيث المنزل، على رأسها خطوة اختيار خامات وألوان الجدران وهو ما سنتناوله اليوم في هذا المقال من خلال عرض 13 فكرة مختلفة وسهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك.

1- سبوتات جانبية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من أفضل وأسهل الحيل الديكورية لتزيين جدران منزلك وخصوصًا الجدار المنتمي لأحد الأروقة هي السبوتات الجانبية، وما أجمل إن كانت من النوع الذي يوزع الأضواء في اتجاهات مختلفة كما هو الحال في النموذج المعروض أمامنا.   

2- أطباق مزركشة

Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

حتى الأطباق المزركشة يمكنها أن تصنع لمسة ديكورية فريدة لجدران غرفة تناول الطعام.. راقب كيف تألقت بنقوشها المتنوعة وأحجامها المختلفة هنا.. فهي نجحت فعليًا في أن تجعل الجدار مميزًا وخارجًا عن المألوف.

3- لوحة فنية وهمية

Moradia Boavista | 2010, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Green
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

إن كنت تستخدم الألوان المحايدة بكثرة في جدران منزلك المختلفة، وإن كان الأثاث هادئ الطابع أيضًا، سيكون من الرائع إضافة عنصر ديكوري بلون زاهي يكسر ذلك الهدوء وما ينتج عنه من ملل.. شاهد هذه التحفة الفنية المشرقة التي جمعت ألوانًا قمة في البهجة وكيف أثرت إيجابًا على مظهر الغرفة النهائي. 

4- طوب ملون

Hygge Life, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design غرفة السفرة
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

الطوب الملون.. لمسة عصرية أخرى يمكن تطبيقها في جدار واحد أو جدارين متقاطعين بمنزلك كما هو الحال هنا. لن تكون مضطرًا دائمًا لطلاء الطوب عند تركيبه، فيمكنك تركه بمظهره الطبيعي والبدائي، وإن قررت طلاءه، فسيكون اللون الأبيض هو الخيار المثالي لتزيد هذه البقعة من المنزل براحًا.  

5- لاصق فينيل أو ديكور خشبي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

محبو الإضافات الديكورية الجديدة سيقعون في غرام هذه اللمسة العصرية.. يمكنك تطبيق الفكرة بشكل مماثل باستخدام ديكور خشبي تصنع به ما يحلو لك من الكلمات والعبارات، أو استخدام اللاصق الفينيل وربما أي خامة أخرى يراعى عند تثبيتها عدم الإضرار بالجدار ذاته.

6- ألواح حشبية مضيئة

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

انتشرت في الفترة الأخيرة هذه اللمسات الديكورية المتمثلة في ألواح خشبية مصحوبة بمصابيح زجاجية أنيقة متداخلة معها، تثبت على الجدران بشكل جمالي أخاذ، فتستحوذ على إعجاب زائريك ويحسدك الجميع عليها.

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7- نباتات معلقة

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro غرفة السفرة
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

فكرة أخرى يُمكن اللجوء إليها في تزيين بعض جدران منزلك وخصوصًا الرواق والشرفة تتمثل في تثبيت بعض أصص الزرع بالجدار المراد تزيينه، كأن تستعين بثلاث أصص على سبيل المثال مع وضعهم بشكل رأسي أو أفقي أو حتى بشكل مائل حسب رغبتك.

8- أرفف

livingroom Green Interior غرفة السفرة الخشب هندسيا Green
Green Interior

livingroom

Green Interior
Green Interior
Green Interior

تستطيع الأرفف أن تُجَمّل إطلالة غرف منزلك المختلفة، قد تكون هذه الأرفف بخامة الخشب أو الزجاج أو المعدن أو بأي خامة أخرى، وقد تكون أيضًا بتصميم مفتوح أو مغلق حسب رغبة أصحاب المنزل.

9- الرسم على الجدران

Durban Decorex 2017, Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة المعيشة
Redesign Interiors

Durban Decorex 2017

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

لمسة كهذه كالرسم على الجدران أو إحداها عادة ما يطبقها الفنانون وأصحاب الذوق الرفيع.. 

10- سبوتات سقفية

Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
Design.Studio

Design.Studio
Design.Studio
Design.Studio

حتى السبوتات السقفية تستطيع بما تلقيه من أضوائها على الجدران أن تجعلها أكثر جمالًا.

11- المرايات

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

استخدام المرايات في تزيين جدران منزلك يمنحك ميزة أخرى قد لا تلتفت إليها وهي قدرتها الخداعية على إكساب البقعة التي توضع فيها مساحة أكبر مما قد تبدو عليها في الحقيقة. 

12- اختراق الجدران بفتحات مفرغة

Interior design- zona living, Sonia Santirocco architetto e home stager Sonia Santirocco architetto e home stager الممر الحديث، المدخل و الدرج
Sonia Santirocco architetto e home stager

Sonia Santirocco architetto e home stager
Sonia Santirocco architetto e home stager
Sonia Santirocco architetto e home stager

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13- ورق حائط

perfect fit, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli الممر والمدخل
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

أصبح الآن ورق الحائط منتشرًا بالعديد من الأشكال والألوان على نطاق واسع، وبشكل خاص النوع المجسم منه.. يمكنك استخدامه في جدار واحد فقط بأحد الاماكن المميزة من منزلك، كالمدخل كما هو الحال هنا، أو بغرفة المعيشة، وربما في غرفة الطعام أيضًا.  

5 نماذج لغرف معيشة بأثاث ملون

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