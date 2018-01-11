13 فكرة سهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك

تبدأ عملية التصميم الداخلي للمنزل باختيار نمط ديكوري معين مفضل لديك وتحديد ما إن كنت ستطبقه بجميع الغرف أم بغرفة واحدة فقط واتباع أنماط تصميم مختلفة في بقية الغرف في سبيل الحصول على إطلالة فريدة لكل واحدة منهم.

لا تستهين بهذه المرحلة من مراحل التصميم الداخلي وذلك لأنها ستسهل عليك ما يليها من مراحل في تصميم وتأثيث المنزل، على رأسها خطوة اختيار خامات وألوان الجدران وهو ما سنتناوله اليوم في هذا المقال من خلال عرض 13 فكرة مختلفة وسهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك.