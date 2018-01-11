13 فكرة سهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك

تبدأ عملية التصميم الداخلي للمنزل باختيار نمط ديكوري معين مفضل لديك وتحديد ما إن كنت ستطبقه بجميع الغرف أم بغرفة واحدة فقط واتباع أنماط تصميم مختلفة في بقية الغرف في سبيل الحصول على إطلالة فريدة لكل واحدة منهم.
لا تستهين بهذه المرحلة من مراحل التصميم الداخلي وذلك لأنها ستسهل عليك ما يليها من مراحل في تصميم وتأثيث المنزل، على رأسها خطوة اختيار خامات وألوان الجدران وهو ما سنتناوله اليوم في هذا المقال من خلال عرض 13 فكرة مختلفة وسهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك.
من أفضل وأسهل الحيل الديكورية لتزيين جدران منزلك وخصوصًا الجدار المنتمي لأحد الأروقة هي السبوتات الجانبية، وما أجمل إن كانت من النوع الذي يوزع الأضواء في اتجاهات مختلفة كما هو الحال في النموذج المعروض أمامنا.
حتى الأطباق المزركشة يمكنها أن تصنع لمسة ديكورية فريدة لجدران غرفة تناول الطعام.. راقب كيف تألقت بنقوشها المتنوعة وأحجامها المختلفة هنا.. فهي نجحت فعليًا في أن تجعل الجدار مميزًا وخارجًا عن المألوف.
إن كنت تستخدم الألوان المحايدة بكثرة في جدران منزلك المختلفة، وإن كان الأثاث هادئ الطابع أيضًا، سيكون من الرائع إضافة عنصر ديكوري بلون زاهي يكسر ذلك الهدوء وما ينتج عنه من ملل.. شاهد هذه التحفة الفنية المشرقة التي جمعت ألوانًا قمة في البهجة وكيف أثرت إيجابًا على مظهر الغرفة النهائي.
الطوب الملون.. لمسة عصرية أخرى يمكن تطبيقها في جدار واحد أو جدارين متقاطعين بمنزلك كما هو الحال هنا. لن تكون مضطرًا دائمًا لطلاء الطوب عند تركيبه، فيمكنك تركه بمظهره الطبيعي والبدائي، وإن قررت طلاءه، فسيكون اللون الأبيض هو الخيار المثالي لتزيد هذه البقعة من المنزل براحًا.
محبو الإضافات الديكورية الجديدة سيقعون في غرام هذه اللمسة العصرية.. يمكنك تطبيق الفكرة بشكل مماثل باستخدام ديكور خشبي تصنع به ما يحلو لك من الكلمات والعبارات، أو استخدام اللاصق الفينيل وربما أي خامة أخرى يراعى عند تثبيتها عدم الإضرار بالجدار ذاته.
انتشرت في الفترة الأخيرة هذه اللمسات الديكورية المتمثلة في ألواح خشبية مصحوبة بمصابيح زجاجية أنيقة متداخلة معها، تثبت على الجدران بشكل جمالي أخاذ، فتستحوذ على إعجاب زائريك ويحسدك الجميع عليها.
فكرة أخرى يُمكن اللجوء إليها في تزيين بعض جدران منزلك وخصوصًا الرواق والشرفة تتمثل في تثبيت بعض أصص الزرع بالجدار المراد تزيينه، كأن تستعين بثلاث أصص على سبيل المثال مع وضعهم بشكل رأسي أو أفقي أو حتى بشكل مائل حسب رغبتك.
تستطيع الأرفف أن تُجَمّل إطلالة غرف منزلك المختلفة، قد تكون هذه الأرفف بخامة الخشب أو الزجاج أو المعدن أو بأي خامة أخرى، وقد تكون أيضًا بتصميم مفتوح أو مغلق حسب رغبة أصحاب المنزل.
لمسة كهذه كالرسم على الجدران أو إحداها عادة ما يطبقها الفنانون وأصحاب الذوق الرفيع..
حتى السبوتات السقفية تستطيع بما تلقيه من أضوائها على الجدران أن تجعلها أكثر جمالًا.
استخدام المرايات في تزيين جدران منزلك يمنحك ميزة أخرى قد لا تلتفت إليها وهي قدرتها الخداعية على إكساب البقعة التي توضع فيها مساحة أكبر مما قد تبدو عليها في الحقيقة.
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أصبح الآن ورق الحائط منتشرًا بالعديد من الأشكال والألوان على نطاق واسع، وبشكل خاص النوع المجسم منه.. يمكنك استخدامه في جدار واحد فقط بأحد الاماكن المميزة من منزلك، كالمدخل كما هو الحال هنا، أو بغرفة المعيشة، وربما في غرفة الطعام أيضًا.