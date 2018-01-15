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17 طريقة لتصميم المساحات المفتوحة من 60 إلى 100 متر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
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اليوم نريد أن نتحدث عن مساحة مفتوحة، تلك التي يمكن الحصول عليها من هدم أقسام عديمة الفائدة من منطقة المعيشة، حيث يصبح بالإمكان الجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعا. بالتأكيد يساعد هذا على كسب المزيد من المساحة وفوق كل شيء المزيد من الضوء. وعلاوة على ذلك، تتغير العلاقات الأسرية أيضا. حتى الآن لا يمكن تصور تقريبا أن يكون المطبخ مدمج مع غرفة المعيشة في شقة بمساحة أقل من 80 متر مربع!

إن كانت المساحة لا تزال صغيرة حتى بعد هدم أقسام عديمة الفائدة،  كيف يمكنك حقًا تصميم مساحة مفتوحة؟

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 17 تصميم، لن تحتاج فيهم إلى التنازل عن جزيرة المطبخ التي نراها أمر ضروري تقريبًا، ولكن حتى مع المساحات الصغيرة، يمكنك إنشاء الانقسامات مثيرة للاهتمام بفضل طاولة الطعام أو أريكة. وبالإضافة إلى ذلك الاهتمام بألوان الاثاث والطلاء في الفصل بين البيئات. سوف نبدأ مع مناطق المعيشة البسيطة نسبيا التي تناسب حتى المساحات الأقل من 60 متر مربع، وصولا إلى مساحات أكبر  تصل إلى 100 متر مربع. تابعنا!

1. مساحة مفتوحة في منزل 60 متر مربع

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الألوان المختلفة في الجدران، والمواد المختلفة في الأرضيات، يسمح بالفصل بصريًا بين البيئات المعيشية في المساحة المفتوحة.

2. مساحة مفتوحة في منزل 60 متر مربع

Włoska robota, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

 الرمادي يساعد على الاستمراية داخل المساحة المفتوحة، بينما تم الفصل بين البيئات المختلفة من خلال مصابيح الإضاءة، وقطع الاثاث الصغيرة والملونة

3. مساحة مفتوحة في منزل 60 متر مربع

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) غرفة المعيشة
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

البني يعمل على تحقيق التناسق بين أجزاء المساحة المفتوحة، بينما تعمل قطعة السجاد واللوحة الجدارية على منح الاستقلالية لكل واحدة من الببئات المختلفة.

4. مساحة مفتوحة في منزل 60 متر مربع

Z domieszką błękitu, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الإضاءة القوية تجعل من تلك المساحة الصغيرة منزل مريح مليئ بالحميمة، بينما يمثل الأسود نقطة الوصل بين البيئات المعيشية.

5. مساحة مفتوحة في منزل 60 متر مربع

PasteLove&Beżowe, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الأرضية تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، بينما يفصله جدار خشبي غير مكتمل عن المدخل للحصول على الخصوصية.

6. مساحة مفتوحة في منزل 80 متر مربع

Beton, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مزيج الأبيض والأسود يصنع تناقض يجذب العين بعيدًا عن المساحة، فيما يبدو المطبخ مستقلًا بفضل البروز الجداري.

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7. مساحة مفتوحة في منزل 80 متر مربع

Pół loft, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مطبخ على الطراز الأمريكي، هو الحل المثالي للدمج مع غرفة المعيشة، واثنين من الكراسي يتيحان استخدام البار كطاولة طعام.

8. مساحة مفتوحة في منزل 80 متر مربع

Nowe oldskulowe, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

العمود في المنتصف يفصل جيدا بين المطبخ وغرفة المعيشة دون التسبب في زحام، أو جعل تلك المساحة تبدو أكثر صغرًا.

9. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Klasyka na nowo, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الأبيض يجعل كل شيء مثالي دون حاجة لإضافة أي شيء أخر. جزيرة المطبخ تعمل كطاولة طعام وترسم حدود المطبخ.

10. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Soft Loft, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الجدار الحجري مع المصابيح المتدلية من السقف منحت غرفة الطعام شخصية مستقلة تفصلها عن غرفة المعيشة.

11. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

نقيض الأبيض والأسود يصنع مساحة رائعة بينما يفصل بين بيئتين معيشيتين بأناقة وخفة دون أي زحام بصري.

12. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

كل شيء يأخذ مكانه بمثالية.. البار غير المكتمل يترك مساحة لطاولة الطعام وحرية التحرك بين المطبخ والخارج.

13. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الترتيب المتتالي لأثاث كل غرفة، هو الطريقة الأسهل لتقسيم مساحة مفتوحة بين 3 بيئات معيشية، وكأن المساحة مقوسمة بينهم بالتساوي!

14. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

مطبخ مع منفذ على غرفة المعيشة، يستغل كطاولة لترتيب الأطباق، بينما الباب يؤدي إلى طاولة الطعام لسرعة التقديم.

15. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

110 m nowoczesnej elegancji, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

الفاصل في الأرضيات يرسم حدود المطبخ ويفصله عن المساحة المفتوحة دون أي فواصل حقيقية تشغل مساحات إضافية.

16. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

Łupki-Chrupki, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة مع بار صغير يمتد للخارج كمنضدة مع أرفف خارجية في هيكل متكامل وجذاب.

17. مساحة مفتوحة في منزل 100 متر مربع

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

قطع المساحة بطريقة جانبية باستخدام الأريكة؛ لرسم حدود غرفة المعيشة، يسمح بوجود قدر أكبر من الفضاء لعدم الشعور بالزحام.

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