17 طريقة لتصميم المساحات المفتوحة من 60 إلى 100 متر

اليوم نريد أن نتحدث عن مساحة مفتوحة، تلك التي يمكن الحصول عليها من هدم أقسام عديمة الفائدة من منطقة المعيشة، حيث يصبح بالإمكان الجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعا. بالتأكيد يساعد هذا على كسب المزيد من المساحة وفوق كل شيء المزيد من الضوء. وعلاوة على ذلك، تتغير العلاقات الأسرية أيضا. حتى الآن لا يمكن تصور تقريبا أن يكون المطبخ مدمج مع غرفة المعيشة في شقة بمساحة أقل من 80 متر مربع!

إن كانت المساحة لا تزال صغيرة حتى بعد هدم أقسام عديمة الفائدة، كيف يمكنك حقًا تصميم مساحة مفتوحة؟

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 17 تصميم، لن تحتاج فيهم إلى التنازل عن جزيرة المطبخ التي نراها أمر ضروري تقريبًا، ولكن حتى مع المساحات الصغيرة، يمكنك إنشاء الانقسامات مثيرة للاهتمام بفضل طاولة الطعام أو أريكة. وبالإضافة إلى ذلك الاهتمام بألوان الاثاث والطلاء في الفصل بين البيئات. سوف نبدأ مع مناطق المعيشة البسيطة نسبيا التي تناسب حتى المساحات الأقل من 60 متر مربع، وصولا إلى مساحات أكبر تصل إلى 100 متر مربع. تابعنا!