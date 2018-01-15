17 طريقة لتصميم المساحات المفتوحة من 60 إلى 100 متر

اليوم نريد أن نتحدث عن مساحة مفتوحة، تلك التي يمكن الحصول عليها من هدم أقسام عديمة الفائدة من منطقة المعيشة، حيث يصبح بالإمكان الجمع بين المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعا. بالتأكيد يساعد هذا على كسب المزيد من المساحة وفوق كل شيء المزيد من الضوء. وعلاوة على ذلك، تتغير العلاقات الأسرية أيضا. حتى الآن لا يمكن تصور تقريبا أن يكون المطبخ مدمج مع غرفة المعيشة في شقة بمساحة أقل من 80 متر مربع!
إن كانت المساحة لا تزال صغيرة حتى بعد هدم أقسام عديمة الفائدة، كيف يمكنك حقًا تصميم مساحة مفتوحة؟
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 17 تصميم، لن تحتاج فيهم إلى التنازل عن جزيرة المطبخ التي نراها أمر ضروري تقريبًا، ولكن حتى مع المساحات الصغيرة، يمكنك إنشاء الانقسامات مثيرة للاهتمام بفضل طاولة الطعام أو أريكة. وبالإضافة إلى ذلك الاهتمام بألوان الاثاث والطلاء في الفصل بين البيئات. سوف نبدأ مع مناطق المعيشة البسيطة نسبيا التي تناسب حتى المساحات الأقل من 60 متر مربع، وصولا إلى مساحات أكبر تصل إلى 100 متر مربع. تابعنا!
الألوان المختلفة في الجدران، والمواد المختلفة في الأرضيات، يسمح بالفصل بصريًا بين البيئات المعيشية في المساحة المفتوحة.
الرمادي يساعد على الاستمراية داخل المساحة المفتوحة، بينما تم الفصل بين البيئات المختلفة من خلال مصابيح الإضاءة، وقطع الاثاث الصغيرة والملونة
البني يعمل على تحقيق التناسق بين أجزاء المساحة المفتوحة، بينما تعمل قطعة السجاد واللوحة الجدارية على منح الاستقلالية لكل واحدة من الببئات المختلفة.
الإضاءة القوية تجعل من تلك المساحة الصغيرة منزل مريح مليئ بالحميمة، بينما يمثل الأسود نقطة الوصل بين البيئات المعيشية.
الأرضية تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة، بينما يفصله جدار خشبي غير مكتمل عن المدخل للحصول على الخصوصية.
مزيج الأبيض والأسود يصنع تناقض يجذب العين بعيدًا عن المساحة، فيما يبدو المطبخ مستقلًا بفضل البروز الجداري.
مطبخ على الطراز الأمريكي، هو الحل المثالي للدمج مع غرفة المعيشة، واثنين من الكراسي يتيحان استخدام البار كطاولة طعام.
العمود في المنتصف يفصل جيدا بين المطبخ وغرفة المعيشة دون التسبب في زحام، أو جعل تلك المساحة تبدو أكثر صغرًا.
الأبيض يجعل كل شيء مثالي دون حاجة لإضافة أي شيء أخر. جزيرة المطبخ تعمل كطاولة طعام وترسم حدود المطبخ.
الجدار الحجري مع المصابيح المتدلية من السقف منحت غرفة الطعام شخصية مستقلة تفصلها عن غرفة المعيشة.
نقيض الأبيض والأسود يصنع مساحة رائعة بينما يفصل بين بيئتين معيشيتين بأناقة وخفة دون أي زحام بصري.
كل شيء يأخذ مكانه بمثالية.. البار غير المكتمل يترك مساحة لطاولة الطعام وحرية التحرك بين المطبخ والخارج.
الترتيب المتتالي لأثاث كل غرفة، هو الطريقة الأسهل لتقسيم مساحة مفتوحة بين 3 بيئات معيشية، وكأن المساحة مقوسمة بينهم بالتساوي!
مطبخ مع منفذ على غرفة المعيشة، يستغل كطاولة لترتيب الأطباق، بينما الباب يؤدي إلى طاولة الطعام لسرعة التقديم.
الفاصل في الأرضيات يرسم حدود المطبخ ويفصله عن المساحة المفتوحة دون أي فواصل حقيقية تشغل مساحات إضافية.
مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة مع بار صغير يمتد للخارج كمنضدة مع أرفف خارجية في هيكل متكامل وجذاب.
قطع المساحة بطريقة جانبية باستخدام الأريكة؛ لرسم حدود غرفة المعيشة، يسمح بوجود قدر أكبر من الفضاء لعدم الشعور بالزحام.
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