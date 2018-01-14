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شقة صغيرة بتصميم هادئ وأنيق

آية منير آية منير
Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
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الهدوء أحيانا يكون هو الهدف الأول في تصميم منزلك من جديد، والمساحات الصغيرة فد تقف عائق بيننا وبين الحلم الهادئ حيث المطلوب منا جميعا أن نقوم بتوفير كل احتياجاتنا من خلال أصغر مساحة ممكنة، لذا فاليوم سنقدم لك نموذج خاص نجح فيه المصمم بتقديم حلو بسيط ورؤية خاصة لشقة صغيرة بتصميم هادئ وأنيق 

غرفة معيشة واستقبال هادئة

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

حافظ المصمم في البداية على واجهة كاملة للإضاءة الطبيعية، وستائر ناعمة وشفافة تسمح بمرور ضوء الشمس، أضاف عناصر طبيعية ولون البنفسج الحالم والهادئ ليحافظ على التوازن والجمال، قطع الأثاث جاءت بمقاييس مناسبة للمساحات ..

ركنة عملية جدا

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

الركنة على شكل حرف L كانت اختيار مثالي مع شيزلونج حداثي عصري وجميل بألون فاتحة رمادية ليكون اختيار مناسب لشقة صغيرة جميلة ..

مكتبة صغيرة للتليفزيون

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

مهم جدا وضع في اعتبارنا استخداماتنا كما فعل المصمم هنا حيث سنحتاج بالتأكيد لمكان يحمل أدوات التليفزيون، وقام بتعليق الجهاز نفسه على الحائط لتوفير مساحة بالتأكيد ..

نجفة جميلة

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

الاكسسوارات عنصر أساس في أي تصميم واختيارها بدقة يجعل الفراغات أجمل وأجمل، كما هو أمامنا في هذه النجفة الكريستالية الرائعة ..

مطبخ باللون الأبيض والرخام اللامع

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

المطبخ هو روح املنزل، واختياره بألوان فاتحة يخلق توازن رائع ومميز للمنزل ..

غرفة نوم فندقية

Appartamento trilocale a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة نوم
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

في النهاية مع هذه الجولة الرائعة نرى غرفة نوم فندقية مميزة لا مثيل لها، بألوان حيادية وإضاءة خاصة مميزة ..

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