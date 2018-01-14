شقة صغيرة بتصميم هادئ وأنيق

الهدوء أحيانا يكون هو الهدف الأول في تصميم منزلك من جديد، والمساحات الصغيرة فد تقف عائق بيننا وبين الحلم الهادئ حيث المطلوب منا جميعا أن نقوم بتوفير كل احتياجاتنا من خلال أصغر مساحة ممكنة، لذا فاليوم سنقدم لك نموذج خاص نجح فيه المصمم بتقديم حلو بسيط ورؤية خاصة لشقة صغيرة بتصميم هادئ وأنيق
حافظ المصمم في البداية على واجهة كاملة للإضاءة الطبيعية، وستائر ناعمة وشفافة تسمح بمرور ضوء الشمس، أضاف عناصر طبيعية ولون البنفسج الحالم والهادئ ليحافظ على التوازن والجمال، قطع الأثاث جاءت بمقاييس مناسبة للمساحات ..
الركنة على شكل حرف L كانت اختيار مثالي مع شيزلونج حداثي عصري وجميل بألون فاتحة رمادية ليكون اختيار مناسب لشقة صغيرة جميلة ..
مهم جدا وضع في اعتبارنا استخداماتنا كما فعل المصمم هنا حيث سنحتاج بالتأكيد لمكان يحمل أدوات التليفزيون، وقام بتعليق الجهاز نفسه على الحائط لتوفير مساحة بالتأكيد ..
الاكسسوارات عنصر أساس في أي تصميم واختيارها بدقة يجعل الفراغات أجمل وأجمل، كما هو أمامنا في هذه النجفة الكريستالية الرائعة ..
المطبخ هو روح املنزل، واختياره بألوان فاتحة يخلق توازن رائع ومميز للمنزل ..
في النهاية مع هذه الجولة الرائعة نرى غرفة نوم فندقية مميزة لا مثيل لها، بألوان حيادية وإضاءة خاصة مميزة ..