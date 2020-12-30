تعرف على انواع أحواض المطبخ ومزاياها وعيوبها

الأحواض السيراميكية لها جمال خاص فهي خامة صلبة لا تخدش بسهولة كما أنها مقاومة للكيماويات ولا تتبقع بسهولة، كما أنها تناسب كل الطرز والأزمنة. لكن عيوبها أنها أعلى في التكلفة، يمكن أن تقشر وأحيانا تتكسر في حالة سقوط جسم ثقيل عليها كما انها ثقيلة الوزن.
هذه الخامة معالجة بحيث يسهل العناية بها وتنظيفها، فهي مقاومة للتبقع، كما أنها متينه جداً حيث أنها تحتوي على ألياف زجاجية، وعيوبهاأنها غير مقاومة للحرارة كما أنها قد تتفاعل أو تفسد بفعل بعض المواد الكيماوية.
أنظر لجمال الحوض الجرانيتي الطبيعي، فبالإضافة لشكله الأنيق فهو يتميز أنه مقاوم للمواد الكيماوية، كما أنه مقاوم للخدش والكسر، مقاوم للحرارة بالإضافة لأن بعض من أنواعه ذات سعر معقول كما أنه يمكن تشكيله حسب التصميم المراد تنفيذهأما عن عيوبه: قد يتعرض للتبقع كما أنه يحتاج عناية وتنظيف خاص.
أغلبنا يفضل المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ أو الستانليس ستيل فهي خامة متينة وخفيفة ولا تصدأ. تتحمل الكيماويات، تضيف أناقة ولمعان في المطبخ. يسهل تنظيفه والعناية به يتم تركيبه بأكثر من طريقة من أسفل سطح العمل أو من أعلاه حسب تصميمه، فيجب الحرص على تركيبه بشكل صحيح لتجنب تسريب المياة وله عيوب بسيطة قد يكون مزعج عند ارتطام المياة به كما أنه غير مقاوم للخدش.
هناك عدد من العوامل التي يترتب عليها إختيار تصميم الحوض وعدد أوعيته منها المساحة، الشكل المفضل وعادات الغسيل. فإذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك الحصول على حوض مزدوج الأوعية أياً كانت خامته. كما تأتي الأحواض أيضاً بتصميم ثلاثي يكون في الأغلب لغسيل الفاكهة والأشياء البسيطة.
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إذا كان مطبخك صغير ولديك سطح عمل ضيق سوف يجبرك على تصميم أحادي للحوض ففي هذه الحالة قم باختيار أكبر مساحة يسمح بها مطبخك لأكبر استفادة ممكنة وتناسب أكبر الأطباق والأواني التي ستستخدمها، كما سيسمح لك باستخدام اكسسوارات مثل هذه المصفاة.
يبلغ متوسط حجم حوض المطبخ 22 × 30 بوصة. بينما تظل أبعاد الحوض من الأمام إلى الخلف قياسية نظرًا لحجم معظم أسطح الطاولات والخزائن ، يمكن أن يختلف عرض الأنواع المختلفة من الأحواض بشكل كبير. لكن بعض مالكي المنازل يختارون أسطح عمل أعمق بقياس 30 بوصة أو أكثر ، والتي يمكن أن تستوعب حوضًا أكبر من كونترتوب القياسي. تأتي الأحواض المفردة بأحجام تصل إلى 33 بوصة ، في حين أن وحدات الوعاء المزدوج يمكن أن تصل إلى 48 بوصة ، وقد يصل عرض وحدات الوعاء الثلاثية إلى 60 بوصة. الأحواض الضيقة ، المصممة لسهولة تحضير الطعام ، تقيس بشكل عام من 8 إلى 14 بوصة من الأمام إلى الخلف ويمكن أن تمتد 50 بوصة أو أوسع.
تختلف معظم أحواض المطبخ من 8 إلى 10 بوصات في العمق. في حين أن الحوض بعمق 10 بوصات يجعل من السهل نقع الأواني والمقالي يمكن أن تكون الأحواض الأعمق غير مريحة لاستخدام أفراد الأسرة الأقصر. تتيح الأحواض الضحلة سهولة الوصول والعمل التحضيري. تأتي بعض أحواض الإعداد بعمق بضع بوصات فقط ، وغالبًا ما يتم تثبيتها جنبًا إلى جنب مع حوض قياسي لغسل الأطباق أو تنظيف الخضار. عند اختيار عمق الحوض ، ضع في اعتبارك أن أحواض التثبيت السفلية تقع على ارتفاع بوصتين أقل من الأحواض المنسدلة ، مما قد يجعل الوصول إلى قاع الحوض أكثر صعوبة.