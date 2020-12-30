تعرف على انواع أحواض المطبخ ومزاياها وعيوبها

يبلغ متوسط ​​حجم حوض المطبخ 22 × 30 بوصة. بينما تظل أبعاد الحوض من الأمام إلى الخلف قياسية نظرًا لحجم معظم أسطح الطاولات والخزائن ، يمكن أن يختلف عرض الأنواع المختلفة من الأحواض بشكل كبير. لكن بعض مالكي المنازل يختارون أسطح عمل أعمق بقياس 30 بوصة أو أكثر ، والتي يمكن أن تستوعب حوضًا أكبر من كونترتوب القياسي. تأتي الأحواض المفردة بأحجام تصل إلى 33 بوصة ، في حين أن وحدات الوعاء المزدوج يمكن أن تصل إلى 48 بوصة ، وقد يصل عرض وحدات الوعاء الثلاثية إلى 60 بوصة. الأحواض الضيقة ، المصممة لسهولة تحضير الطعام ، تقيس بشكل عام من 8 إلى 14 بوصة من الأمام إلى الخلف ويمكن أن تمتد 50 بوصة أو أوسع.

تختلف معظم أحواض المطبخ من 8 إلى 10 بوصات في العمق. في حين أن الحوض بعمق 10 بوصات يجعل من السهل نقع الأواني والمقالي يمكن أن تكون الأحواض الأعمق غير مريحة لاستخدام أفراد الأسرة الأقصر. تتيح الأحواض الضحلة سهولة الوصول والعمل التحضيري. تأتي بعض أحواض الإعداد بعمق بضع بوصات فقط ، وغالبًا ما يتم تثبيتها جنبًا إلى جنب مع حوض قياسي لغسل الأطباق أو تنظيف الخضار. عند اختيار عمق الحوض ، ضع في اعتبارك أن أحواض التثبيت السفلية تقع على ارتفاع بوصتين أقل من الأحواض المنسدلة ، مما قد يجعل الوصول إلى قاع الحوض أكثر صعوبة.