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تعرف على انواع أحواض المطبخ ومزاياها وعيوبها

آية منير آية منير
homify KitchenSinks & taps
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حوض المطبخ من احد عناصره الأساسية وعضو رئيسي في مثلث العمل داخل فراغ مهم في منزلك، لذا يجب عليك التأني في اختياره والدقة في مكانه وتصميمه حسب حاجتك، من هذا المنطلق جمعنا لك اليوم مجموعة من النصائح الهامة التي ستحتاج لها عند اختيار حوض مطبخ ليكن مثالي ومناسب ..

1. إن كان حوض من السيراميك

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd مطبخ
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Fitted Kitchen, Newton Mearns, Glasgow, Scotland

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

الأحواض السيراميكية لها جمال خاص فهي خامة صلبة لا تخدش بسهولة  كما أنها مقاومة للكيماويات ولا تتبقع بسهولة، كما أنها تناسب كل الطرز والأزمنة. لكن عيوبها أنها أعلى في التكلفة، يمكن أن تقشر وأحيانا تتكسر في حالة سقوط جسم ثقيل عليها كما انها ثقيلة الوزن.

2.خامات جديدة

Architectural Stones: Realizzazioni, Architectural Stones Architectural Stones مطبخ
Architectural Stones

Architectural Stones
Architectural Stones
Architectural Stones

هذه الخامة معالجة بحيث يسهل العناية بها وتنظيفها، فهي مقاومة للتبقع، كما أنها متينه جداً حيث أنها تحتوي على ألياف زجاجية، وعيوبهاأنها غير مقاومة للحرارة كما أنها قد تتفاعل أو تفسد بفعل بعض المواد الكيماوية.

3. الجرانيت وجماله

Blat kuchenny, zlew i ściana wykonana z kamienia, granitu 'Steel grey', Stone Mason I Sp. z o.o. Stone Mason I Sp. z o.o. مطبخ حجر Grey
Stone Mason I Sp. z o.o.

Stone Mason I Sp. z o.o.
Stone Mason I Sp. z o.o.
Stone Mason I Sp. z o.o.

أنظر لجمال الحوض الجرانيتي الطبيعي، فبالإضافة لشكله الأنيق فهو يتميز أنه مقاوم للمواد الكيماوية، كما أنه مقاوم للخدش والكسر، مقاوم للحرارة بالإضافة لأن بعض من أنواعه ذات سعر معقول كما أنه يمكن تشكيله حسب التصميم المراد تنفيذهأما عن عيوبه: قد يتعرض للتبقع كما أنه يحتاج عناية وتنظيف خاص.

4. الاستانليس

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أغلبنا يفضل المطابخ الفولاذية المقاومة للصدأ أو الستانليس ستيل فهي خامة متينة وخفيفة ولا تصدأ. تتحمل الكيماويات، تضيف أناقة ولمعان في المطبخ. يسهل تنظيفه والعناية به يتم تركيبه بأكثر من طريقة من أسفل سطح العمل أو من أعلاه حسب تصميمه، فيجب الحرص على تركيبه بشكل صحيح لتجنب تسريب المياة وله عيوب بسيطة قد يكون مزعج عند ارتطام المياة به كما أنه غير مقاوم للخدش.

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

هناك عدد من العوامل التي يترتب عليها إختيار تصميم الحوض وعدد أوعيته منها المساحة، الشكل المفضل وعادات الغسيل. فإذا كان لديك المساحة الكافية يمكنك الحصول على حوض مزدوج الأوعية أياً كانت خامته. كما تأتي الأحواض أيضاً بتصميم ثلاثي يكون في الأغلب لغسيل الفاكهة والأشياء البسيطة.

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House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS KitchenSinks & taps
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كان مطبخك صغير ولديك سطح عمل ضيق سوف يجبرك على تصميم أحادي للحوض ففي هذه الحالة قم باختيار أكبر مساحة يسمح بها مطبخك لأكبر استفادة ممكنة وتناسب أكبر الأطباق والأواني التي ستستخدمها، كما سيسمح لك باستخدام اكسسوارات مثل هذه المصفاة.

تعرف على المقاسات القياسية لأحواض المطبخ

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture مطبخ
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

يبلغ متوسط ​​حجم حوض المطبخ 22 × 30 بوصة. بينما تظل أبعاد الحوض من الأمام إلى الخلف قياسية نظرًا لحجم معظم أسطح الطاولات والخزائن ، يمكن أن يختلف عرض الأنواع المختلفة من الأحواض بشكل كبير. لكن بعض مالكي المنازل يختارون أسطح عمل أعمق بقياس 30 بوصة أو أكثر ، والتي يمكن أن تستوعب حوضًا أكبر من كونترتوب القياسي. تأتي الأحواض المفردة بأحجام تصل إلى 33 بوصة ، في حين أن وحدات الوعاء المزدوج يمكن أن تصل إلى 48 بوصة ، وقد يصل عرض وحدات الوعاء الثلاثية إلى 60 بوصة. الأحواض الضيقة ، المصممة لسهولة تحضير الطعام ، تقيس بشكل عام من 8 إلى 14 بوصة من الأمام إلى الخلف ويمكن أن تمتد 50 بوصة أو أوسع.

تختلف معظم أحواض المطبخ من 8 إلى 10 بوصات في العمق. في حين أن الحوض بعمق 10 بوصات يجعل من السهل نقع الأواني والمقالي يمكن أن تكون الأحواض الأعمق غير مريحة لاستخدام أفراد الأسرة الأقصر. تتيح الأحواض الضحلة سهولة الوصول والعمل التحضيري. تأتي بعض أحواض الإعداد بعمق بضع بوصات فقط ، وغالبًا ما يتم تثبيتها جنبًا إلى جنب مع حوض قياسي لغسل الأطباق أو تنظيف الخضار. عند اختيار عمق الحوض ، ضع في اعتبارك أن أحواض التثبيت السفلية تقع على ارتفاع بوصتين أقل من الأحواض المنسدلة ، مما قد يجعل الوصول إلى قاع الحوض أكثر صعوبة.

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