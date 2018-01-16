6 تصاميم تظهر جرأة الألوان في غرفة المعيشة

مما لا يدع مجالا للشك أن الألوان الزاهية دور كبير في هذه التصميمات حيث أن الألوان الزاهية تسيطر بشكل كبير، لأن الألوان في غالبية الأحوال تلعب الدور الأكبر في الديكور بشكل عام، ولعل التصميمات التالية تمنح لنا هذه اللمحة الخاصة بالألوان الزاهية لغرف المعيشة، ونظرا لأهمية تلك الغرف لأنها تعتبر من أكثر الغرف الحية في منزلك فهي محور المنزل ومكان الاتصال بين كل أفراد العائلة وباقي الغرف، ولذلك من المهم جعل غرفة المعيشة أجمل الغرف وأكثرها راحة، وهذه التصميمات تكون صالحة ومناسبة لمن يفضلون فكرة تداخل الألوان وجرأتها وتعددها أيضا، وللألوان الزاهية عشاق مختلفون، ولأن غرف المعيشة مهمة إلى أقصى حد بالنسبة لكافة المنازل فنقدم لكم عدة تصميمات ذو الوان زاهية وجريىة ومختلفة.
تصميم رائع ومختلف فهو يجمع بين عدة ألوان ولكن الذي يخطف النظر من اللمحة الأولى هو سيطرة اللون الأصفر الزاهي والصاخب في نفس الوقت ولما للون الأصفر مقدرة على خطف النظر والانتباه ويظهر ذلك اللون في عدة أشياء ومنها السجادة ومقعد من المقاعد وبعض الإكسسوار مثل المزاهر الصغيرة والطويلة ويمتزج هذا اللون مع اللون الرمادي المحايد في كافة التصميمات الواضح في لون الارائك والجدران وكذلك الستائر والذي يناسب بشكل كبير التصميم الخاص بغرف المعيشة ويتداخل اللون الأزرق والبنفسجي، وتعتبر مساحة الغرفة متوسطة أي تصلح لمساحات المنازل المختلفة، وتتداخل الإضاءة الطبيعية مع الإضاءة الصناعية ولا يخلو هذا التصميم من عنصر الطبيعة والذي يتضح من وجود بعض الزهور والأصيص الصغير.
يتضح من ذلك التصميم مناسبته لحد كبير للمساحات الواسعة الخاصة بالمنازل أي أنه يحتاج مساحة كبيرة كي يظهر بشكل سليم، ونرى في هذا التصميم هيمنة الألوان الزاهية والجرأة ومن الوهلة الأولى نرى في الخلفية اللون الأصفر الخاص بالستائر ثم بعد ذلك نرى اللون الخاص بالمقاعد وبعد ذلك يتداخل اللون الرمادي الشائع في كافة التصميمات عن طريق الأريكة ذات الحجم الكبير، ونرى السجادة ذات الألوان المتعددة التي تدعم ذلك التصميم، ولا شك أن الأرضيات والأسقف المعلقة والجدران تناسب الألوان الخاصة بهذا التصميم، مع تداخل الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة لتضفي على التصميم روعة خاصة، بالإضافة إلى وجود بعض أنواع الديكورات البسيطة لتساند الشكل العام للتصميم.
يعد هذا التصميم من التصميمات الرائعة والأنيقة لغرفة المعيشة العصرية البسيطة وذات الألوان الزاهية والهادئة أيضا، يتضح ذلك الجدار الخلفي لغرفة المعيشة والذي يتمتع بسيرة العنصر الخشبي المزخرف ببعض الأشكال، ونرى الأريكة ذات اللون البني الفاتح مع وجود الوسائد ذات الألوان المختلفة مع لون المقعد اللبني كل هذا يجتمع مع لون السجاد الأبيض الذي يغطي الأرضيات بأكملها، ولا يخلو التصميم من وجود عنصر الطبيعة الواضح من وجود بعض أنواع الزهور ذات اللون الأخضر مع الأبيض، وتوجد بعض أنواع الديكورات المتمثلة في تواجد بعض الزجاجات الخاصة بالشموع لتعطي اللمحة الهادئة للتصميم.
يختلف هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى، فنجد الألوان المختلفة في هذا التصميم فهو يحتوي على ألوان أنيقة ومتداخلة مع بعضها لتعطي التصميم شكل اللوحة الفنية الرائعة، ونجد ألوان الارائك مع السجاد وكذلك الطاولة الخشبية والمكتبة الخاصة بوضع التلفاز والأرضيات الخشبية مع الجدران ذات اللون الفاتح مع وجود الأضواء الصناعية الظاهرة والمدفونة أيضا والتي تهمين على التصميم دون سائر أنواع الإضاءة.
من الواضح في هذا التصميم وضوح تداخل الألوان التقليدية والشائعة في كافة التصميمات وهو اللونين البني البارز في الأريكة وكذلك الطاولة ووحدة وضع الديكورات واللون الرمادي الواضح في لون الأريكة الأخرى ووحدة أخرى، وتتلون الجدران باللون السماوي مع تداخل اللون الأبيض من حيث لون الستائر ووحدة الإضاءة الصناعية وهي الأباجورة البيضاء، ويتزين هذا التصميم ببعض الديكورات ومنها اللوحات الجدارية وكذلك النجف فضي اللون بالاشتراك مع لون الأرضيات ذات اللون البني الداكن لتلائم ذلك التصميم مع وجود السجادة متداخلة الألوان.