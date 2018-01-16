6 تصاميم تظهر جرأة الألوان في غرفة المعيشة

يتضح من ذلك التصميم مناسبته لحد كبير للمساحات الواسعة الخاصة بالمنازل أي أنه يحتاج مساحة كبيرة كي يظهر بشكل سليم، ونرى في هذا التصميم هيمنة الألوان الزاهية والجرأة ومن الوهلة الأولى نرى في الخلفية اللون الأصفر الخاص بالستائر ثم بعد ذلك نرى اللون الخاص بالمقاعد وبعد ذلك يتداخل اللون الرمادي الشائع في كافة التصميمات عن طريق الأريكة ذات الحجم الكبير، ونرى السجادة ذات الألوان المتعددة التي تدعم ذلك التصميم، ولا شك أن الأرضيات والأسقف المعلقة والجدران تناسب الألوان الخاصة بهذا التصميم، مع تداخل الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة لتضفي على التصميم روعة خاصة، بالإضافة إلى وجود بعض أنواع الديكورات البسيطة لتساند الشكل العام للتصميم.