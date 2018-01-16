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5 تصاميم لمطابخ مميزة وعصرية من مختلف الأنماط

Mai Elkholy Mai Elkholy
Mit Charme und Stil, Dick Küchen Dick Küchen مطبخ
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مما لا يدعي مجالا للشك أن يعتبر المطبخ واحد من أهم الغرف الموجودة في المنزل بل من الممكن أن نعتبره إلى حد كبير الأهم على الإطلاق وخاصة بالنسبة لكل سيدة وذلك يرجع إلى الوقت الطويل الذي تقضيه فيه ربة المنزل لإعداد الطعام لأسرتها ولهذا يفضل أن يكون المطبخ ذو مساحة واسعة حتى يعطي مساحة للحركة والتجول داخل المطبخ دون وجود عوائق تمنع كل سيدة من إتمام مهمتها في تجهيز الطعام بجانب كل ذلك لابد وأن يكون تصميم المطبخ ذو طابع عملي وأنيق عملي يناسب كافة الأذواق وكذلك المساحات والإمكانيات المادية لدى العملاء ولذلك نقدم لكم خمسة تصميمات مميزة لمجموعة من المطابخ قد تنال إعجابكم كما أنه من الممكن أن تساعدكم في اختيار الأنسب بالنسبة لكم.

1-تصميم ذو ألوان هادئة لمطبخ ذو مساحة واسعة

Mit Charme und Stil, Dick Küchen Dick Küchen مطبخ
Dick Küchen

Dick Küchen
Dick Küchen
Dick Küchen

يعد هذا التصميم من التصميمات الأمثل بالنسبة للأذواق التي تميل إلى الألوان الفاتحة والهادئة، حيث يغلب على هذا التصميم اللون اللبني الفاتح المهيمن على الوحدات الخاصة بتخزين الأغراض ويتداخل هذا اللون مع اللون الرمادي الواضح من الأرضيات مع اللون الأبيض الذي يضيف لمحة جمالية رائعة من الإشراق في لون الجدران والسقف وكذلك النافذة الزجاجية وأغراض المطبخ من أطباق وخلافه، وبعض لمسات الديكور عن طريق وجود أصيص كبير، كل هذا يجتمع حتى يضفي شكل عام لتصميم غاية في الجمال يصلح للمساحات الواسعة وتتداخل الإضاءة الصناعية بأضوائها المخفية مع الإضاءة الطبيعية الرائعة.

2-تصميم مميز لمطبخ على الطابع الاستوائي

A JOIA d´AZOIA, pedro quintela studio pedro quintela studio مطبخ Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

من الواضح على هذا التصميم ميله إلى الطابع الاستوائي من حيث سيطرة وبروز العنصر الخشبي ذو اللون الفاتح من حيث الأسقف المعلقة الخشبية وكذلك الأرضيات الخشبية ووحدات المطبخ والطاولة الخاصة بتناول الطعام وكذلك الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى وجود عنصر الطبيعية عن طريق الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس مع وجود أنواع وأشكال من النباتات، وتتداخل الإضاءة الصناعية من حيث تواجدها مدفونة أسفل الوحدات.

3-تصميم عصري ومبهج لمطبخ مختلف

Saket, Tribuz Interiors Pvt. Ltd. Tribuz Interiors Pvt. Ltd. مطبخ
Tribuz Interiors Pvt. Ltd.

Tribuz Interiors Pvt. Ltd.
Tribuz Interiors Pvt. Ltd.
Tribuz Interiors Pvt. Ltd.

يتميز ذلك المطبخ بتصميمه المميز والمبهج والمختلف بألوانه الرائعة والمميزة من حيث تداخل اللون الأصفر مع اللون الأزق والأبيض وكذلك اللون الفضي الذي يستخدم بشكل كبير في المطابخ ليمنحها نوع من الفخامة مع الأرضيات الخشبية ووجود بعض الديكورات مثل وجود جزيرة تتوسط التصميم لتناول الإفطار بشكل مختلف مع وجود اللمسة الطبيعية ببعض الزهور صفراء اللون لتناسب الديكور العام للتصميم، يا لها من وحدات الإنارة غاية في الروعة والرقة من حيث تدلي ثلاث وحدات باللون الذهبي مع وجود الأضواء المدفونة مع ضوء الشمس الذي يضفي الإشراق على التصميم.

4-تصميم مشرق لمطبخ عصري

Moradia Encosta da Penha, NVE engenharias, S.A. NVE engenharias, S.A. مطبخ
NVE engenharias, S.A.

NVE engenharias, S.A.
NVE engenharias, S.A.
NVE engenharias, S.A.

ولعل عنصر الإشراق يتضح وبشكل كبير من هيمنة اللون الأبيض على التصميم، فكل ما في التصميم لونه أبيض ماعدا وحدة واحدة من التصميم وهي ذات اللون البني الخشبي حتى تكسر من وجود اللون الأبيض بعض الشيء الوضاح بداية من لون الأرضيات الصماء التي تشعرك وكأنها قطعة واحدة وليست جزئيات، وصولا بوحدات المطبخ والأسقف والجدران ووحدة تناول الطعام المرفقة بالتصميم مع دخول اللون الفضي في أشياء بسيطة وهي لون الأفران والتلفاز وبيت النور المعلق في السقف، وتداخل الإضاءة الصناعية مع الطبيعية بالإضافة إلى الإشراق الذي يمنحه اللون الأبيض، ويصلح هذا التصميم للمساحات الواسعة.

5-تصميم متكامل للمطبخ ووحدة تناول الطعام وغرفة المعيشة

Casa Club de Golf, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

يتميز هذا التصميم بشموليته من حيث وجود أكثر من وحدة في هذا التصميم وهو المطبخ الذي يتداخل اللون الأبيض المشرق مع الرمادي في كافة أرجاء التصميم من حيث لون وحدات المطبخ وكذلك الباب والارضيات المائلة للرمادية واللون الأبيض الذي ينتشر في باقي أرجاء التصميم مع وجود لمحة طبيعية بسيطة من وجود النباتات، ويتضح أيضا هيمنة الإضاءة الصناعية في التصميم.
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5 تصاميم لمطابخ مميزة وعصرية من مختلف الأنماط

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