9 صور لأفكار تصميم غرفة المعيشة والسفرة مع المطبخ

يعد تصميم غرفة المعيشة مع مزجه بغرفة المطبخ من التصميمات المنتشرة في الآونة الأخيرة نظرا لكثير من الأمور وأولها تناسب التصميم من حيث المساحة كذلك الأذواق الخاصة بأصحاب المنازل، ولعل هذا الطراز الخاص بمزج غرف السفرة مع المطبخ من الطراز الأمريكي وهو فتح المطبخ على وحدات الاستقبال كما أن ذلك يعتبر يعطي لمحة من الطابع الاستعماري الذي يخلط ما بين أكثر من نوع من الغرف ولذلك نقدم لكم تصميم لغرفة معيشة مع المطبخ من أكثر من زاوية.