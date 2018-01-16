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9 صور لأفكار تصميم غرفة المعيشة والسفرة مع المطبخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ
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يعد تصميم غرفة المعيشة مع مزجه بغرفة المطبخ من التصميمات المنتشرة في الآونة الأخيرة نظرا لكثير من الأمور وأولها تناسب التصميم من حيث المساحة كذلك الأذواق الخاصة بأصحاب المنازل، ولعل هذا الطراز الخاص بمزج غرف السفرة مع المطبخ من الطراز الأمريكي وهو فتح المطبخ على وحدات الاستقبال كما أن ذلك يعتبر يعطي لمحة من الطابع الاستعماري الذي يخلط ما بين أكثر من نوع من الغرف ولذلك نقدم لكم تصميم لغرفة معيشة مع المطبخ من أكثر من زاوية.

1-الزاوية الاولى لوحدة المطبخ مع غرفة المعيشة

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

من الواضح من هذه الزاوية للتصميم هو التركيز الشديد على الوحدة الخاصة بالمطبخ وهي عبارة وحدات للتخزين الأغراض الخاصة بالمطبخ وأيضا وحدة أخرى توسطها الفرن أما الوحدة المتبقية فهي وحدة تناول المشروبات مع المقاعد المرتفعة، أما بالنسبة للألوان فنرى هيمنة اللون الأبيض مع اللون الخشبي الخاص ببعض الوحدات بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية اللامعة، وتمتزج الإضاءة الصناعية حيث الأنوار المدفونة مع الإضاءة الطبيعية الخاصة بضوء الشمس.

2-تصميم يوضح أثاث غرفة السفرة المرفقة بالمطبخ وغرفة المعيشة

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة السفرة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

يتضح من ذلك التصميم بروز عنصر الأثاث الخاص بغرفة السفرة وهذا تعد زاوية أخرى لنفس التصميم السابق، وهو عبارة عن طاولة كبيرة مستطيلة الشكل تكفي لعدد كبير من الأفراد حتى تسمح لاستقبال عدد أكبر من الضيوف والزائرين وكذلك أفراد العائلة، ومن هذا التصميم يتضح أيضا المزج ما بين الطراز العصري الواضح من شكل الأثاث وكذلك الطراز الكلاسيكي الواضح من شكل النجف، ونرى الألوان الفاتحة التي تسيطر على التصميم من حيث لون المقاعد وكذلك الجدران.

3-زاوية أخرى لغرفة السفرة

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة السفرة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

زاوية طولية لغرفة السفرة يتضح منه الجدار الذي يقع على جهة اليسار ويتضح منه وجود الحلي الخاص بالنجف الكريستال الذي يميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء.

4-مطبخ على طراز خاص

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ ذو قطع مدمجة زجاج White
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

زاوية أخرى للتصميم الخاص بالمطبخ والذي يلقي الضوء بشكل أكبر على الوحدات الخاصة بالتخزين وكذلك الطاولة لوضع المشروبات ومن ثم الجدار الخلفي للحوض ذو اللون الأزرق الفاتح كما تظهر الأضواء المدفونة في التي تتوسط وتعتلي الوحدات الخاصة بالمطبخ ولما تضفيه من صفاء ونقاء حيث اللون الأبيض المشرق.

5-تصميم يوضح الأدوات الخاصة بالمطبخ

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ ذو قطع مدمجة الخشب هندسيا White
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

هذا التصميم يوضح الأجزاء الداخلية الخاصة بوحدات التخزين لوضع الأغراض الخاصة بالمطبخ وكذلك يوضع أجزاء الثلاجة أيضا، كما يبين وحدة الغسيل وهو الحوض وما يحيطه من بعض الإكسسوار الخاص بالمطبخ ووحدات التوابل الصغيرة، كذلك يظهر الأدراج الخشبية وأيضا الأرضيات ويهيمن اللون الأبيض مع اللون البني الفاتح ليمنحنا المزيج الرائع على هذه الزاوية من التصميم.

6-تصميم يسلط الضوء على الأدراج الخاصة بالتخزين

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura مطبخ ذو قطع مدمجة الخشب هندسيا Wood effect
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

مما لا شك فيه ان هذا التصميم يركز بشكل كبير على الوحدات الخاصة بالتخزين وهي الادراج ذات الحجم الكبير الذي يسمح بضم كافة الأدوات الخاصة بالمطبخ، كما أنه يظهر أيضا وجود أضواء مدفونة داخل هذه الادراج حتى تشع الضوء لكي يكون ذلك مريح بشكل أكبر، وتتعدد التقسيمات الخاصة بالأدراج لكي تصلح أن تكفي كافة الأغراض، ويعتلي هذه الأدراج وحدة الإشعال أي البوتاجاز مع وجود الحوض ذو اللون الفضي الذي يمنح التصميم الفخامة مع اللون الخشبي.

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7-زاوية شاملة لوحدة الطعام مع غرفة المعيشة

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة White
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

هذا التصميم يشمل أكثر من غرفة فهو يوضح تصميم وحدة تناول الطعام المبهرة التي تصلح للمساحات الكبيرة من المنازل مع تصميم غرفة المعيشة البسيط والرائع في نفس الوقت، ونرى هيمنة الألوان الفاتحة مع لون الأرضيات الخشبية اللامعة التي تفترشها السجاد الذي يناسب إلى حد كبير التصميم ذاته مع روعة الأسقف المعلقة التي يتدلى منها وسائل الإنارة الصناعية مع خلطها بالإضاءة الطبيعية التي تشع منها أشعة الشمس مع وجود بعض اللوحات الجدارية التي تمنح التصميم الرقة والبساطة.

8-تصميم أقرب يوضح شكل التلفاز

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

يظهر هذا التصميم الجانب الخاص بوجود التلفاز والوحدة الذي يوضع عليها وما ورائه من جدار ذو لون فاتح مع وجود مرآة دائرية الشكل تعكس الجانب الآخر من التصميم وتمتزج الإضاءة الطبيعية مع الصناعية.

9-زاوية أقرب لغرفة المعيشة بمرافقة باقي أجزاء التصميم

Cucina su misura e zona living, Fab Arredamenti su Misura Fab Arredamenti su Misura غرفة المعيشة
Fab Arredamenti su Misura

Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura
Fab Arredamenti su Misura

من الواضح في ذلك التصميم تركيزه على غرفة المعيشة حيث وجود مقاعد ذات اللون الأبيض الرائع والبسيط وأيضا المريحة لحد كبير حتى يستطيع مشاهدة التلفاز، بالإضافة على وجود قطعة أخرى من الأثاث لتقدم الراحة بشكل كبير وفي المواجهة يظهر الديكور الخاص بالأنوار الموجودة في كل جدار من الأنوار مع الأسقف المعلقة، والأرضيات مناسبة مع السجادة مما يمنح التصميم الروعة والبساطة والأناقة وكذلك الفخامة المزيج الذي نحتاجه في أي تصميم.
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