9 صور لأفكار تصميم غرفة المعيشة والسفرة مع المطبخ

يعد تصميم غرفة المعيشة مع مزجه بغرفة المطبخ من التصميمات المنتشرة في الآونة الأخيرة نظرا لكثير من الأمور وأولها تناسب التصميم من حيث المساحة كذلك الأذواق الخاصة بأصحاب المنازل، ولعل هذا الطراز الخاص بمزج غرف السفرة مع المطبخ من الطراز الأمريكي وهو فتح المطبخ على وحدات الاستقبال كما أن ذلك يعتبر يعطي لمحة من الطابع الاستعماري الذي يخلط ما بين أكثر من نوع من الغرف ولذلك نقدم لكم تصميم لغرفة معيشة مع المطبخ من أكثر من زاوية.
من الواضح من هذه الزاوية للتصميم هو التركيز الشديد على الوحدة الخاصة بالمطبخ وهي عبارة وحدات للتخزين الأغراض الخاصة بالمطبخ وأيضا وحدة أخرى توسطها الفرن أما الوحدة المتبقية فهي وحدة تناول المشروبات مع المقاعد المرتفعة، أما بالنسبة للألوان فنرى هيمنة اللون الأبيض مع اللون الخشبي الخاص ببعض الوحدات بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية اللامعة، وتمتزج الإضاءة الصناعية حيث الأنوار المدفونة مع الإضاءة الطبيعية الخاصة بضوء الشمس.
يتضح من ذلك التصميم بروز عنصر الأثاث الخاص بغرفة السفرة وهذا تعد زاوية أخرى لنفس التصميم السابق، وهو عبارة عن طاولة كبيرة مستطيلة الشكل تكفي لعدد كبير من الأفراد حتى تسمح لاستقبال عدد أكبر من الضيوف والزائرين وكذلك أفراد العائلة، ومن هذا التصميم يتضح أيضا المزج ما بين الطراز العصري الواضح من شكل الأثاث وكذلك الطراز الكلاسيكي الواضح من شكل النجف، ونرى الألوان الفاتحة التي تسيطر على التصميم من حيث لون المقاعد وكذلك الجدران.
زاوية طولية لغرفة السفرة يتضح منه الجدار الذي يقع على جهة اليسار ويتضح منه وجود الحلي الخاص بالنجف الكريستال الذي يميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء.
زاوية أخرى للتصميم الخاص بالمطبخ والذي يلقي الضوء بشكل أكبر على الوحدات الخاصة بالتخزين وكذلك الطاولة لوضع المشروبات ومن ثم الجدار الخلفي للحوض ذو اللون الأزرق الفاتح كما تظهر الأضواء المدفونة في التي تتوسط وتعتلي الوحدات الخاصة بالمطبخ ولما تضفيه من صفاء ونقاء حيث اللون الأبيض المشرق.
هذا التصميم يوضح الأجزاء الداخلية الخاصة بوحدات التخزين لوضع الأغراض الخاصة بالمطبخ وكذلك يوضع أجزاء الثلاجة أيضا، كما يبين وحدة الغسيل وهو الحوض وما يحيطه من بعض الإكسسوار الخاص بالمطبخ ووحدات التوابل الصغيرة، كذلك يظهر الأدراج الخشبية وأيضا الأرضيات ويهيمن اللون الأبيض مع اللون البني الفاتح ليمنحنا المزيج الرائع على هذه الزاوية من التصميم.
مما لا شك فيه ان هذا التصميم يركز بشكل كبير على الوحدات الخاصة بالتخزين وهي الادراج ذات الحجم الكبير الذي يسمح بضم كافة الأدوات الخاصة بالمطبخ، كما أنه يظهر أيضا وجود أضواء مدفونة داخل هذه الادراج حتى تشع الضوء لكي يكون ذلك مريح بشكل أكبر، وتتعدد التقسيمات الخاصة بالأدراج لكي تصلح أن تكفي كافة الأغراض، ويعتلي هذه الأدراج وحدة الإشعال أي البوتاجاز مع وجود الحوض ذو اللون الفضي الذي يمنح التصميم الفخامة مع اللون الخشبي.
هذا التصميم يشمل أكثر من غرفة فهو يوضح تصميم وحدة تناول الطعام المبهرة التي تصلح للمساحات الكبيرة من المنازل مع تصميم غرفة المعيشة البسيط والرائع في نفس الوقت، ونرى هيمنة الألوان الفاتحة مع لون الأرضيات الخشبية اللامعة التي تفترشها السجاد الذي يناسب إلى حد كبير التصميم ذاته مع روعة الأسقف المعلقة التي يتدلى منها وسائل الإنارة الصناعية مع خلطها بالإضاءة الطبيعية التي تشع منها أشعة الشمس مع وجود بعض اللوحات الجدارية التي تمنح التصميم الرقة والبساطة.
يظهر هذا التصميم الجانب الخاص بوجود التلفاز والوحدة الذي يوضع عليها وما ورائه من جدار ذو لون فاتح مع وجود مرآة دائرية الشكل تعكس الجانب الآخر من التصميم وتمتزج الإضاءة الطبيعية مع الصناعية.
من الواضح في ذلك التصميم تركيزه على غرفة المعيشة حيث وجود مقاعد ذات اللون الأبيض الرائع والبسيط وأيضا المريحة لحد كبير حتى يستطيع مشاهدة التلفاز، بالإضافة على وجود قطعة أخرى من الأثاث لتقدم الراحة بشكل كبير وفي المواجهة يظهر الديكور الخاص بالأنوار الموجودة في كل جدار من الأنوار مع الأسقف المعلقة، والأرضيات مناسبة مع السجادة مما يمنح التصميم الروعة والبساطة والأناقة وكذلك الفخامة المزيج الذي نحتاجه في أي تصميم.
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