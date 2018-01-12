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5 ألوان ستساعدك في تنظينم منزلك بسهولة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
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إذا كنت ممن يعانون  من صغر المساحة في منزلك وتشعرك بصعوبة في ترتيب أثاث المنزل وديكوراته دعني اخبرك أن هناك السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الباليتات من الألوان في الديكور بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكل لون طاقة و÷ذا أحسنت استغلال تلك الطاقة ستجلب لك راحة وهدوء في منزلك، لذلك نحن اليوم سنقدم لك في هذا المقال 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك ونشر الراحة والهدوء في تصميمه.

1- قوة وحيوية الأصفر

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يعتبر اللون الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي تشع حيوية وتستطيع أن تضيف بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شغوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.

2- الرمادي الحيادي

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي من بالتة الألوان الحيادية، و التي تستطيع  بدورها تخلق شعوراً أكثر بالأتساع والمساحات بالأضافة إلى كون اللون الرمادي من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة، لكن يجب الحرص على اعتماداختيار الدرجات الفاتحة من اللون الرمادي حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.

3- ظلال خشبية

LOFT INDUSTRIEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES مطبخ
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

يعتبر الخشب من المواد التي تستطيع أن تثقل أى تصميم بالأناقة والبساطة، فهو من المواد الطبيعية المميزة جداً في التصميمات المعمارية، لذلك يمكنك الاستعانة به اذا كان تصميم مساحته صغيرة ومحدودة وسيعطيك لمسة من الدفئ والبساطة في منزلك.

4- الأسود دائماً وأبداً

APARTMENT BERLIN I, THE INNER HOUSE THE INNER HOUSE غرفة المعيشة Black
THE INNER HOUSE

THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE
THE INNER HOUSE

الأسود دائماً وأبداً هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .

5- البرتقالي الكراميل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

5- البرتقالي الكراميلمن الألوان المميزة جداً في التصميم فهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح.

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