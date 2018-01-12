5 ألوان ستساعدك في تنظينم منزلك بسهولة

إذا كنت ممن يعانون من صغر المساحة في منزلك وتشعرك بصعوبة في ترتيب أثاث المنزل وديكوراته دعني اخبرك أن هناك السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الباليتات من الألوان في الديكور بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكل لون طاقة و÷ذا أحسنت استغلال تلك الطاقة ستجلب لك راحة وهدوء في منزلك، لذلك نحن اليوم سنقدم لك في هذا المقال 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك ونشر الراحة والهدوء في تصميمه.