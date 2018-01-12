5 ألوان ستساعدك في تنظينم منزلك بسهولة

إذا كنت ممن يعانون من صغر المساحة في منزلك وتشعرك بصعوبة في ترتيب أثاث المنزل وديكوراته دعني اخبرك أن هناك السر يكمن في الألوان، نعم فهناك بعض الباليتات من الألوان في الديكور بدورها تستطيع خلق مساحات داخل منزلك، فلكل لون طاقة و÷ذا أحسنت استغلال تلك الطاقة ستجلب لك راحة وهدوء في منزلك، لذلك نحن اليوم سنقدم لك في هذا المقال 9 ألوان ستساعدك فى ترتيب منزلك ونشر الراحة والهدوء في تصميمه.
يعتبر اللون الأصفر من الألوان المبهجة جداً والتي تشع حيوية وتستطيع أن تضيف بدورها تضيف لمسات من الجاذبية والبهجة على أى تصميم، لذلك اذا كانت المساحات لديك صغيرة ومحدودة ننصحك بأستخدام اللون الأصفر فى تصميم منزلك، فسيغمرك بطاقة من الحيوية والبهجة والألوان الفاتحة الصريحة بدورها تعطى شغوراً بالأتساع على عكس نظيرها من الألوان الداكنة.
اللون الرمادي من بالتة الألوان الحيادية، و التي تستطيع بدورها تخلق شعوراً أكثر بالأتساع والمساحات بالأضافة إلى كون اللون الرمادي من الألوان التي تعطي لأي تصميم رزانة وأناقة، لكن يجب الحرص على اعتماداختيار الدرجات الفاتحة من اللون الرمادي حتى تعطي لمنزلك شعوراً جيداً بالمساحات.
يعتبر الخشب من المواد التي تستطيع أن تثقل أى تصميم بالأناقة والبساطة، فهو من المواد الطبيعية المميزة جداً في التصميمات المعمارية، لذلك يمكنك الاستعانة به اذا كان تصميم مساحته صغيرة ومحدودة وسيعطيك لمسة من الدفئ والبساطة في منزلك.
الأسود دائماً وأبداً هو ملك الألوان فى التصميمات المعمارية الذي يمكن أن يستخدم بطريقة مبتكرة فى المنازل الصغيرة ليجعلها تبدو مريحة أكثر، ربنا تتعجب لذلك لكن حقاً اللون الأسود من الألوان الأنيقة جداً والتي تعطي لمسة من الجاذبية في المنزل، لكن يجب دمجها مع ألوان فاتحة حتى تعطيك تصميم مميزم فكما نرى هنا استعان المصمم بطلاء جدران من اللون الأسود وأضاف لمسات من اللون البيج الداكن والأبيض ليضيف مزيد من الأناقة والجمال .
5- البرتقالي الكراميلمن الألوان المميزة جداً في التصميم فهو يشبه كثيراً للون البرتقالى لكن بدرجة داكنة، لون مبهج ومميز جداً في الديكورات ويعطيك لمسة من الراحة عند وجوده فى التصميم فهو يعتبر من الألوان الدافئة. يمكنك دمجه مع الخشب أو مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج الفاتح.
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