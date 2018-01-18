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5 لمحات لديكورات غرف نوم ملكية فخمة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم
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كلنا على علم ودراية ولا شك في هذا الأمر أن غرف النوم من أهم الغرف في المنزل حيث أنها المكان الوحيد الذي يرتاح فيه المرء بعد يوم كامل من العمل والشغل الشاق لأن الغرفة الوحيدة التي تتمتع بالهدوء والجو المهيأ للارتياح، لذلك نجد كل من هم مقبلين على شراء أو تجديد منزلهم يهتمون بهذه الغرفة لحد كبير وبكل التفاصيل الخاصة بها، وهي الألوان والأثاث والستائر والسجاد وكذلك الإضاءة، لان كل هذه الأمور مهمة لأقصى درجة، ونظرا لهذه الأمور نقدم لكم خمسة تصميمات لغرف النوم الأنيقة والفخمة والتي تشبه الغرف الموجودة في القصور.

1-تصميم مبهر لغرفة النوم العصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا شك أن هذا التصميم يمنحنا الشعور بالراحة والفخامة أيضا ويظهر ذلك من الألوان المبهرة وهيمنة اللون الأبيض على التصميم الذي يضفي الإشراق والحيوية، ونجد في هذا التصميم شكل السرير العصري كبير الحجم مع الخلفية الرائعة للسرير ذات اللوحة الجدارية ومن ثم بعض وحدات الإضاءة التي تتناسب بشكل كبير مع الضوء الخافت المفضل وجوده في غرف النوم، ولا يخلو التصميم من الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس المشرق والذي يضفي على التصميم الروعة والجمال.

2-المزج ما بين النمط الكلاسيكي والنمط المعاصر

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects غرفة نوم
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

يتضح من ذلك التصميم اللمحة الكلاسيكية الرائعة التي تظهر في بعض اللمسات ما بين الأناقة والفخامة في التصميم وكذلك الشكل الخاص بالنجف ذو القطع الكريستال، مع بروز العنصر الخشبي الواضح من الأرضيات والإطار الخاص بخلفية السرير مع النقوش والرسومات الخاصة بورق الحائط المناسب لهذا التصميم بحد كبير، وتظهر اللمحة العصرية من خلال قطع الأثاث وهي السرير وكذلك المقاعد المخصصة للجلوس، ويعد هذا التصميم شمولي حيث أنه غرفة النوم وتشتمل على غرفة المعيشة، ونجد الجدران ذات اللون الفاتح والمناسب لتصميم الغرفة، ونجد الأضواء خافتة ملائمة لحد كبير للتصميم مع وجود بعض الأشكال الخاصة بالديكور.

3-تصميم رائع لغرفة نوم عصرية وبسيطة

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano غرفة نوم
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

تتمتع هذه الغرفة بالبساطة والهدوء ويتضح ذلك من الألوان الفاتحة والهادئة وهي اللون الأبيض من خلال كافة المحتويات الخاصة بالغرفة وكذلك اللون الخشبي الخاص بالسقف المعلق الذي يشبه بتصميمات الغرف الاستوائية، ولا يخلو هذا التصميم من اللمحة الكلاسيكية الواضحة من الكونسول، ونجد للديكور دور كبير من حيث اللوحات الجدارية وكذلك باقة الورود التي تعطي اللمحة الطبيعية بالإضافة إلى وحدات الإضاءة وهي الأباجورات، ونجد الأرضيات ملائمة لحد كبير وكذلك النوافذ التي يمر من خلالها ضوء الشمس الرائع.

4-تصميم غاية في الجمال لغرفة النوم كبيرة المساحة

NEMI VILLA, INNERSPACE INNERSPACE غرفة نوم
INNERSPACE

INNERSPACE
INNERSPACE
INNERSPACE

هذا التصميم يصلح فقط للمساحات الكبيرة مثل الفلل والشقق الكبيرة، لأنه تصميم غاية في الفخامة يحتاج إلى مساحة كبيرة لكي يظهر بالشكل الرائع، ونبدأ بالأرضيات الرخامية وبعد ذلك نجد قطع الأثاث وهي السرير ذو الحجم الكبير، وله خلفية رائعة بالديكور عن طريق وجود الستائر ذات اللون النبيتي، اللائق مع لون الفرش الخاص بالسرير وكذلك الناحية الأخرى من الستائر مع خلفية التليفزيون، وتلعب الإضاءة الصناعية الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أنها تتضح من خلال الأسقف المعلقة مع وجود الأضواء المدفونة وبعض الوحدات الظاهرة وهي أكثر من أباجورة طويلة وقصيرة، مع بروز وحدة إضاءة أسفل السرير لتظهر روعة التصميم الخاص به.

5-تصميم لغرفة نوم عصرية ومساحة متوسطة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

يتمتع هذا التصميم بصلاحيته للمساحات الصغيرة وكذلك المتوسطة حيث أنه ملائم لأن قطع الأثاث مناسبة لذلك الأمر، فنجد السرير يتمتع بخلفية رائعة ذات اللون الرمادي المحايد مع السجاد كما أنه محاط بالكمودينو ذو اللون الأسود ليكتمل التصميم بالثلاثة الألوان ما بين الأبيض والأسود والرمادي، من حيث الأثاث والأرضيات والستائر وكذلك وحدات الإضاءة الصناعية المشترك مع الإضاءة الطبيعية.
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