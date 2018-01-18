5 لمحات لديكورات غرف نوم ملكية فخمة

كلنا على علم ودراية ولا شك في هذا الأمر أن غرف النوم من أهم الغرف في المنزل حيث أنها المكان الوحيد الذي يرتاح فيه المرء بعد يوم كامل من العمل والشغل الشاق لأن الغرفة الوحيدة التي تتمتع بالهدوء والجو المهيأ للارتياح، لذلك نجد كل من هم مقبلين على شراء أو تجديد منزلهم يهتمون بهذه الغرفة لحد كبير وبكل التفاصيل الخاصة بها، وهي الألوان والأثاث والستائر والسجاد وكذلك الإضاءة، لان كل هذه الأمور مهمة لأقصى درجة، ونظرا لهذه الأمور نقدم لكم خمسة تصميمات لغرف النوم الأنيقة والفخمة والتي تشبه الغرف الموجودة في القصور.
لا شك أن هذا التصميم يمنحنا الشعور بالراحة والفخامة أيضا ويظهر ذلك من الألوان المبهرة وهيمنة اللون الأبيض على التصميم الذي يضفي الإشراق والحيوية، ونجد في هذا التصميم شكل السرير العصري كبير الحجم مع الخلفية الرائعة للسرير ذات اللوحة الجدارية ومن ثم بعض وحدات الإضاءة التي تتناسب بشكل كبير مع الضوء الخافت المفضل وجوده في غرف النوم، ولا يخلو التصميم من الإضاءة الطبيعية عبر ضوء الشمس المشرق والذي يضفي على التصميم الروعة والجمال.
يتضح من ذلك التصميم اللمحة الكلاسيكية الرائعة التي تظهر في بعض اللمسات ما بين الأناقة والفخامة في التصميم وكذلك الشكل الخاص بالنجف ذو القطع الكريستال، مع بروز العنصر الخشبي الواضح من الأرضيات والإطار الخاص بخلفية السرير مع النقوش والرسومات الخاصة بورق الحائط المناسب لهذا التصميم بحد كبير، وتظهر اللمحة العصرية من خلال قطع الأثاث وهي السرير وكذلك المقاعد المخصصة للجلوس، ويعد هذا التصميم شمولي حيث أنه غرفة النوم وتشتمل على غرفة المعيشة، ونجد الجدران ذات اللون الفاتح والمناسب لتصميم الغرفة، ونجد الأضواء خافتة ملائمة لحد كبير للتصميم مع وجود بعض الأشكال الخاصة بالديكور.
تتمتع هذه الغرفة بالبساطة والهدوء ويتضح ذلك من الألوان الفاتحة والهادئة وهي اللون الأبيض من خلال كافة المحتويات الخاصة بالغرفة وكذلك اللون الخشبي الخاص بالسقف المعلق الذي يشبه بتصميمات الغرف الاستوائية، ولا يخلو هذا التصميم من اللمحة الكلاسيكية الواضحة من الكونسول، ونجد للديكور دور كبير من حيث اللوحات الجدارية وكذلك باقة الورود التي تعطي اللمحة الطبيعية بالإضافة إلى وحدات الإضاءة وهي الأباجورات، ونجد الأرضيات ملائمة لحد كبير وكذلك النوافذ التي يمر من خلالها ضوء الشمس الرائع.
هذا التصميم يصلح فقط للمساحات الكبيرة مثل الفلل والشقق الكبيرة، لأنه تصميم غاية في الفخامة يحتاج إلى مساحة كبيرة لكي يظهر بالشكل الرائع، ونبدأ بالأرضيات الرخامية وبعد ذلك نجد قطع الأثاث وهي السرير ذو الحجم الكبير، وله خلفية رائعة بالديكور عن طريق وجود الستائر ذات اللون النبيتي، اللائق مع لون الفرش الخاص بالسرير وكذلك الناحية الأخرى من الستائر مع خلفية التليفزيون، وتلعب الإضاءة الصناعية الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أنها تتضح من خلال الأسقف المعلقة مع وجود الأضواء المدفونة وبعض الوحدات الظاهرة وهي أكثر من أباجورة طويلة وقصيرة، مع بروز وحدة إضاءة أسفل السرير لتظهر روعة التصميم الخاص به.
يتمتع هذا التصميم بصلاحيته للمساحات الصغيرة وكذلك المتوسطة حيث أنه ملائم لأن قطع الأثاث مناسبة
لذلك الأمر، فنجد السرير يتمتع بخلفية رائعة ذات اللون الرمادي المحايد مع السجاد
كما أنه محاط بالكمودينو ذو اللون الأسود ليكتمل التصميم بالثلاثة الألوان ما بين
الأبيض والأسود والرمادي، من حيث الأثاث والأرضيات والستائر وكذلك وحدات الإضاءة
الصناعية المشترك مع الإضاءة الطبيعية.
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