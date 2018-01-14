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كيف تقوم بتقسيم غرف منزلك المفتوحة من جديد

آية منير آية منير
Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
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تتغير احتياجاتنا باستمرار، وطبيعة استخدامنا لفراغات منازلنا أيضا، وبعد مرور أعوام نحتاج للمسة تجديد ربما أو لاستغلال المساحة المتاحة بشكل أكثر عملية مما كانت عليه، وتظهر هنا الحاجة لفكرة سهلة التنفيذ دون اللجوء للهدم والبناء، بحث الخبراء عن وسيلة ديكورية سهلة تساعدك على فصل وإعادة تقسيم منزلك والفراغات المفتوحة فيه دون اي تكلفة او ميزانية كبيرة وبمجهود قليل وبدون فوضى أو استخدام رمل وأسمنت، وها هنا ظهرت مجموعة أفكار سنقدمها لكم اليوم كحلول بسيطة ستساعدك  في اختيار ما هو الأنسب لك لتنجح في تقسيم غرف منزلك المفتوحة من جديد ..

1. شرائح معدنية

Apartamento Porto, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

شرائح معدنية ذات سُمك متساوي موزعة بشكل رأسي متوازي، لفصل مساحة مفتوحة في منزلك، بمظهر براق وأنيق ولامع غير مكلف وتستطيع الاستغناء عنه وقتما تشاء ..

2. فاصل زجاجي

Casa modular, ClickHouse ClickHouse حمام
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

في حمامك تحتاج لخلق مساحة خاصة بالاستحمام بدلا من ان تدوم معاناة تجفيف الحمام بعد كل استخدام، أضف فاصل زجاجي معالج حراريا ومقاوم للرطوبة، واستمتع بغرفة استحمام رائعة بدون مجهود ..

3. ألواح خشبية

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ غرفة المعيشة
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

تصميم خشبي سهل التنفيذ أنيق المظهر مصنوع من مجموعة قطع وألواح خشبية لتُضيف مظهر رائع وتساعدك على إعادة تقسيم منزلك بشكل غير مكلف وبدون التأثير على مساحة منزلك او انعكاس بصري بضيق المساحة بعد ان تم تقسيمها ..

4. برافان خشبي ..

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

قد تستخدم البرافانات كقطعة ديكورية بلا استخدام عملي أو كضرورة في بعض الأحيان، بغرض الفصل بين مساحات معينة دون الشعور بالضيق، فهي مؤقتة وبسهولة يمكن تحريكها ونقلها أو الاستغناء عنها..

5. اختلاف خامات الأرضيات

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

فقط يمكنك فصل المساحات المفتوحة بشكل بصري عن طريق تغيير المادة التشطيبية المستخدمة في تصميم الأرضيات، باركيه وبورسلين مثلا فينعكس شعور حقيقي بفصل الفراغين رغم اتصالهم المباشر ..

6. تصميم فني

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors غرفة المعيشة
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

تصميم فني متعددة الأفكار والأشكال متوفر بكل الأحجام والمقاسات والألوان وعلى كل الانماط والطُرز، عالم الديكور لا يتوقف في إنتاج مثل هذه الأفكار لتساعدك على تلبية احتياجاتك بسهولة دون قلق أو خوف ..

شقة صغيرة بتصميم هادئ وأنيق

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