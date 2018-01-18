الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 صور لديكور شقة ابتكاري واحترافي

Mai Elkholy Mai Elkholy
ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

لعل لكل عين من العيون الخاصة بنا رؤية خاصة ولذلك تختلف الوجهة والنظرة لكل شيء، وهذه التصميمات من الممكن أن توضح لنا هذه النظرية عن قرب، وذلك يساعد في التوصل لأدق التفاصيل، كما أن تضيف هذه التصميمات لمحات وديكورات خاصة بالألوان والأجزاء الداخلية لكل غرف المنزل وخاصة وحدات الاستقبال ولذلك نقدم لكم عشرة تصميمات تبين هذه النظرية.

1-زاوية رؤية جانبية لغرف المعيشة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يتضح أن هذا التصميم يكون لغرفة معيشة عصرية تميل إلى التقليدية بعض الشيء والتي تتضح في الألوان الخاصة بالأرائك رمادية اللون مع بعض المقاعد الخشبية التي تلائم إلى حد كبير الأرضيات ويتوسط ذلك التصميم طاولة رائعة ذات فخامة من حيث الشكل البيضاوي الخاص بها مع السطح الرخامي اللامع ولا يخلو هذا التصميم من بروز عنصر الطبيعة الذي يتضح في شيئين وهما الإضاءة الطبيعية عن طريق ضوء الشمس الذي يمر من كافة النوافذ وكذلك بعض أنواع الزهور والزروع لكي يضفي على التصميم كثير من اللمحات الجميلة.

2-زاوية مباشرة أكثر وضوح لغرفة المعيشة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يبرز من هذا الجانب ومن هذه الزاوية الدفاية الخشبية التي تضاء بالنار التي تمنح للتصميم الفخامة، كما يظهر من جهة اليمين وحدة تناول الطعام الخشبية مع الأرضيات الرائعة والجدران فاتحة اللون مع وجود اللوحات الجدارية صغيرة الحجم التي مع وجود بعض الزهور متعددة الألوان، ويعتبر هذا التصميم من التصميمات العصرية.

3-زاوية مختلفة لغرفة المعيشة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تظهر من هذه الزاوية وحدة لوضع الديكورات الخاصة بغرفة المعيشة وذلك لإضفاء لمسة من الديكور ذو الأشكال المختلفة حيث أن هذه الوحدة مختلفة تمام الاختلاف فهي تشبه إلى حد كبير الصناديق المتداخلة مع وجود بعض البراويز ذات الألوان الرائعة كما يتضح الباب الزجاجي الخاص بالحديقة التي تضيف منظرا رائعا على التصميم.

4-تصميم مبهر لغرفة تناول الطعام

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يعد هذا التصميم من التصميمات المختلفة الخاصة بغرف تناول الطعام، فهي طاولة مربعة الشكل ذات سطح خشبي يميل إلى النمط الريفي، محاط بمقاعد ذات ألوان متعددة ما بين اللون الأخضر واللون الأزرق، كما تزين هذه الطاولة بعض أنواع الزهور، ويناسب هذا الطابع الخشبي المهيمن على التصميم، وتعد وسائل الإضاءة الأكثر روعة ما بين هذه الأشكال حيث النجف الأسود الذي يشبه العش الخاص بالعصافير مما يعطي اللمحة الطبيعية، ولا تخلو هذه الزاوية من الديكور الواضح من اللوحة الجدارية التي تزين الجدار.

5-زاوية مواجهة للمكتبة غرفة المعيشة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعد هذه الزاوية من أكثر الزوايا التي توضح التي تبين الشكل الخاص بمكتبة غرفة المعيشة التي تحتوي على بعض الإكسسوار التي تزين غرفة المعيشة، والتي تصلح لوضع الصور وكذلك الكتب التي نحتاجها للاستمتاع بغرفة المعيشة الصالحة لكافة الأفعال والأعمال بالإضافة إلى وجود بعض أنواع الإضاءة المدفونة التي تناسب التصميم.

6-تصميم مختلف لممر يتوسط المنزل

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يعتبر هذا الممر الذي يتوسط المنزل والذي يفصل بعض الغرف عن بعضها فهو يعتبر من الفواصل الخاصة، وتلعب الألوان دورا كبير في هذا التصميم من حيث سيطرة اللون الأزرق على جدران هذا التصميم واتحاده مع اللون الرمادي ومع اللون الخشبي الخاص بالأرضيات ولا يخلو من تداخل بعض الألوان مثل اللون الأصفر، وبعض عناصر التزيين والديكور من وجود بعض اللوحات الجدارية وبعض الأوعية الزجاجية التي تزين الطاولة لجعل هذا الممر أكثر أناقة مع وجود الباب الزجاجي الرائع كما أن للأضواء المدفونة دور رائع في إظهار جمال التصميم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7-زواية أخرى لنفس الممر مع عكس زاوية رؤية مختلفة

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يتضح من هذه الزاوية المختلفة للرؤية تصميم

غرفة المعيشة وكذلك المطبخ وتداخل الألوان الرائع ليعطي التصميم فخامة وتناسب إلى حد كبير فهذا الفاصل لابد وأن يكون ملائم لبقية محتويات المنزل من تصميمات حتى يظهر الشكل العام للمنزل وكأنه لوحة كاملة متكاملة.

8-جانب وزاوية أخرى لنفس الممر

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تظهر من هذه الزاوية الوحدة التي تحمل كثير من الوحدات الخاصة بالتزيين ومنها بعض البراويز الخاصة بالصور وكذلك بعض الأوعية الزجاجية يا لها من أشياء رقيقة وبسيطة تضفي جو من الفخامة والاناقة في آن واحد.

9-تصميم خاص لوحدة الديكور التي تتوسط المنزل

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هذا التصميم يوضح شكل مختلف من الأساليب الخاصة بالديكورات حيث؛ أنه عبارة عن وحدة تتوسط المنزل أو أحد الممرات لكي تمنحه نوعا من اللمسة الجمالية الرائعة، مع تواجد الألوان المتناسقة مثل اللون الرمادي المحايد الخاص بالجدران وكذلك الأسقف المعلقة، مع وجود لمحة بسيطة من اللون الأبيض الواضح في لون وحدة الإنارة وهي الأباجورة وكذلك اللونين الأصفر والأزرق مع وجود الأرضيات الخشبية، ومن الواضح في ذلك التصميم سيطرة الإضاءة الصناعية وعدم تواجد الإضاءة الطبيعية نهائيا.

10-زاوية رؤية مختلفة للتصميم نفسه

ENGLEN, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ولعل ما يسعى المصمم في إبرازه من هذا التصميم هو الباب الزجاجي الذي يفصل ما بين هذا الجزء من المنزل والجزء الآخر له، وهذا الباب ملائم جدا حيث أنه ذو أطر خشبية وبتوسطها لقطع زجاجية معتمة لا يمكن أن تكشف المكان الآخر للمساهمة في منح نوع من الخصوصية، ويعد هذا التصميم مستغلا للأماكن بالشكل الأمثل.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصاميم تظهر جرأة الألوان في غرفة المعيشة

6 ديكورات لغرف نوم جديدة على الطراز الأسيوي
10 صور لديكور شقة ابتكاري واحترافي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً