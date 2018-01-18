10 صور لديكور شقة ابتكاري واحترافي

لعل لكل عين من العيون الخاصة بنا رؤية خاصة ولذلك تختلف الوجهة والنظرة لكل شيء، وهذه التصميمات من الممكن أن توضح لنا هذه النظرية عن قرب، وذلك يساعد في التوصل لأدق التفاصيل، كما أن تضيف هذه التصميمات لمحات وديكورات خاصة بالألوان والأجزاء الداخلية لكل غرف المنزل وخاصة وحدات الاستقبال ولذلك نقدم لكم عشرة تصميمات تبين هذه النظرية.
يتضح أن هذا التصميم يكون لغرفة معيشة عصرية تميل إلى التقليدية بعض الشيء والتي تتضح في الألوان الخاصة بالأرائك رمادية اللون مع بعض المقاعد الخشبية التي تلائم إلى حد كبير الأرضيات ويتوسط ذلك التصميم طاولة رائعة ذات فخامة من حيث الشكل البيضاوي الخاص بها مع السطح الرخامي اللامع ولا يخلو هذا التصميم من بروز عنصر الطبيعة الذي يتضح في شيئين وهما الإضاءة الطبيعية عن طريق ضوء الشمس الذي يمر من كافة النوافذ وكذلك بعض أنواع الزهور والزروع لكي يضفي على التصميم كثير من اللمحات الجميلة.
يبرز من هذا الجانب ومن هذه الزاوية الدفاية الخشبية التي تضاء بالنار التي تمنح للتصميم الفخامة، كما يظهر من جهة اليمين وحدة تناول الطعام الخشبية مع الأرضيات الرائعة والجدران فاتحة اللون مع وجود اللوحات الجدارية صغيرة الحجم التي مع وجود بعض الزهور متعددة الألوان، ويعتبر هذا التصميم من التصميمات العصرية.
تظهر من هذه الزاوية وحدة لوضع الديكورات الخاصة بغرفة المعيشة وذلك لإضفاء لمسة من الديكور ذو الأشكال المختلفة حيث أن هذه الوحدة مختلفة تمام الاختلاف فهي تشبه إلى حد كبير الصناديق المتداخلة مع وجود بعض البراويز ذات الألوان الرائعة كما يتضح الباب الزجاجي الخاص بالحديقة التي تضيف منظرا رائعا على التصميم.
يعد هذا التصميم من التصميمات المختلفة الخاصة بغرف تناول الطعام، فهي طاولة مربعة الشكل ذات سطح خشبي يميل إلى النمط الريفي، محاط بمقاعد ذات ألوان متعددة ما بين اللون الأخضر واللون الأزرق، كما تزين هذه الطاولة بعض أنواع الزهور، ويناسب هذا الطابع الخشبي المهيمن على التصميم، وتعد وسائل الإضاءة الأكثر روعة ما بين هذه الأشكال حيث النجف الأسود الذي يشبه العش الخاص بالعصافير مما يعطي اللمحة الطبيعية، ولا تخلو هذه الزاوية من الديكور الواضح من اللوحة الجدارية التي تزين الجدار.
تعد هذه الزاوية من أكثر الزوايا التي توضح التي تبين الشكل الخاص بمكتبة غرفة المعيشة التي تحتوي على بعض الإكسسوار التي تزين غرفة المعيشة، والتي تصلح لوضع الصور وكذلك الكتب التي نحتاجها للاستمتاع بغرفة المعيشة الصالحة لكافة الأفعال والأعمال بالإضافة إلى وجود بعض أنواع الإضاءة المدفونة التي تناسب التصميم.
يعتبر هذا الممر الذي يتوسط المنزل والذي يفصل بعض الغرف عن بعضها فهو يعتبر من الفواصل الخاصة، وتلعب الألوان دورا كبير في هذا التصميم من حيث سيطرة اللون الأزرق على جدران هذا التصميم واتحاده مع اللون الرمادي ومع اللون الخشبي الخاص بالأرضيات ولا يخلو من تداخل بعض الألوان مثل اللون الأصفر، وبعض عناصر التزيين والديكور من وجود بعض اللوحات الجدارية وبعض الأوعية الزجاجية التي تزين الطاولة لجعل هذا الممر أكثر أناقة مع وجود الباب الزجاجي الرائع كما أن للأضواء المدفونة دور رائع في إظهار جمال التصميم.
يتضح من هذه الزاوية المختلفة للرؤية تصميم
غرفة المعيشة وكذلك المطبخ وتداخل الألوان الرائع ليعطي التصميم فخامة وتناسب إلى حد كبير فهذا الفاصل لابد وأن يكون ملائم لبقية محتويات المنزل من تصميمات حتى يظهر الشكل العام للمنزل وكأنه لوحة كاملة متكاملة.
تظهر من هذه الزاوية الوحدة التي تحمل كثير من الوحدات الخاصة بالتزيين ومنها بعض البراويز الخاصة بالصور وكذلك بعض الأوعية الزجاجية يا لها من أشياء رقيقة وبسيطة تضفي جو من الفخامة والاناقة في آن واحد.
هذا التصميم يوضح شكل مختلف من الأساليب الخاصة بالديكورات حيث؛ أنه عبارة عن وحدة تتوسط المنزل أو أحد الممرات لكي تمنحه نوعا من اللمسة الجمالية الرائعة، مع تواجد الألوان المتناسقة مثل اللون الرمادي المحايد الخاص بالجدران وكذلك الأسقف المعلقة، مع وجود لمحة بسيطة من اللون الأبيض الواضح في لون وحدة الإنارة وهي الأباجورة وكذلك اللونين الأصفر والأزرق مع وجود الأرضيات الخشبية، ومن الواضح في ذلك التصميم سيطرة الإضاءة الصناعية وعدم تواجد الإضاءة الطبيعية نهائيا.
ولعل ما يسعى المصمم في إبرازه من هذا التصميم هو الباب الزجاجي الذي يفصل ما بين هذا الجزء من المنزل والجزء الآخر له، وهذا الباب ملائم جدا حيث أنه ذو أطر خشبية وبتوسطها لقطع زجاجية معتمة لا يمكن أن تكشف المكان الآخر للمساهمة في منح نوع من الخصوصية، ويعد هذا التصميم مستغلا للأماكن بالشكل الأمثل.
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