10 صور لديكور شقة ابتكاري واحترافي

يعتبر هذا الممر الذي يتوسط المنزل والذي يفصل بعض الغرف عن بعضها فهو يعتبر من الفواصل الخاصة، وتلعب الألوان دورا كبير في هذا التصميم من حيث سيطرة اللون الأزرق على جدران هذا التصميم واتحاده مع اللون الرمادي ومع اللون الخشبي الخاص بالأرضيات ولا يخلو من تداخل بعض الألوان مثل اللون الأصفر، وبعض عناصر التزيين والديكور من وجود بعض اللوحات الجدارية وبعض الأوعية الزجاجية التي تزين الطاولة لجعل هذا الممر أكثر أناقة مع وجود الباب الزجاجي الرائع كما أن للأضواء المدفونة دور رائع في إظهار جمال التصميم.